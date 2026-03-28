เตือนตั้งแต่ 28 มี.ค. ถึงช่วงนี้ อากาศร้อนถึงร้อนจัด เหนือ-อีสานระวังฝนฟ้าคะนอง
พยากรณ์อากาศของกรมอุตุฯ ออกประกาศเตือนอากาศช่วงวันที่ 28 มีนาคม -3 เมษายน 2569 สภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัด เหนือและอีสานระวังฝนฟ้าคะนอง ลมแรง ลูกเห็บตก
กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยพยากรณ์สภาพอากาศช่วงวันที่ 28 มี.ค. – 3 เม.ย. 69 สำหรับประเทศไทยตอนบนมี “อากาศร้อนโดยทั่วไป” และมี “อากาศร้อนจัดบางพื้นที่”
มีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง เนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยวันที่ 28 – 29 มี.ค. 69 ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีกำลังแรงขึ้น
ส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ภาคเหนือ
ภาคใต้ในช่วงวันที่ 28 – 29 มี.ค. 69 มีฝนน้อยและมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
ส่วนในช่วงวันที่ 30 มี.ค. – 3 เม.ย. 69 ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นแต่ยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ มีกำลังแรงขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมียังคงมีกำลังอ่อน โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
ข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนไว้ด้วย ตลอดช่วง.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: