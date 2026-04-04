ข่าวการเมือง

รมว.สุชาติ ส่งอธิบดีเช็กความพร้อม “CCTV อัจฉริยะ” จับไฟป่าเรียลไทม์

เผยแพร่: 04 เม.ย. 2569 15:45 น.| อัปเดต: 04 เม.ย. 2569 15:45 น.
สุชาติ ชมกลิ่น
รมว.สุชาติ สั่งอธิบดีกรมอุทยานฯ ลงพื้นที่เกาะติดไฟป่าลำปาง ชู “CCTV อัจฉริยะ” ป่าเขลางค์บรรพต เพิ่มประสิทธิภาพเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์ ขอบคุณภาคเอกชนร่วมสนับสนุน

มีรายงานว่าเมื่อ 3 เม.ย. ที่ผ่านมา นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) มอบหมายให้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินทางลงพื้นที่ จ.ลำปาง เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าในเขตป่าอนุรักษ์ภาคเหนือ พื้นที่กลุ่มป่าที่ 6

มีนายสุธน ตันโสภณธนาศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ร่วมคณะ และมี น.ส.ดวงพร เกียรติดำรง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

อธิบดีกรมอุทยานฯ ได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต (เตรียมการ) เพื่อตรวจสอบความพร้อมของ “ระบบกล้องวงจรปิด CCTV อัจฉริยะ” จำนวน 59 ตัว ที่ติดตั้งตามพื้นที่จุดเสี่ยงของอุทยานฯ โดยระบบดังกล่าวสามารถตรวจจับเหตุไฟป่าได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ลดความเสียหายต่อพื้นที่ป่าและบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนตามเป้าหมายของรัฐบาล

นายอรรถพล กล่าวว่า การนำเทคโนโลยี CCTV มาใช้ ไม่เพียงแต่ช่วยเฝ้าระวังไฟป่าเท่านั้น แต่ยังสามารถตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ เช่น การล่าสัตว์ป่า หรือการลักลอบเผาป่า ซึ่งนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีได้อย่างชัดเจน

รวมถึงยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องปรามผู้ที่คิดจะกระทำผิดกฎหมาย และช่วยลดภาระการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังมีการใช้โดรนและกล้องจับความร้อน (Thermal Camera) เพื่อระบุพิกัดไฟป่าอย่างแม่นยำในการวางแผนดับไฟ

หัวหน้าอุทยานฯ รายงานสถิติการเกิดจุดความร้อน (hotspot) ในปี พ.ศ.2567 ซึ่งเป็นปีแรกที่ติดตั้งกล้อง CCTV ว่ามีจุด hotspot ลดลงร้อยละ 70 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2566 และในปี พ.ศ. 2568 สามารถควบคุมไม่ให้มีฮอตสปอตในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพตเลยแม้แต่จุดเดียว นอกจากนี้ การแจ้งเตือนของระบบกล้อง CCTV ยังสามารถนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเข้าป่าล่าสัตว์ได้จำนวน 2 คดี

การติดตั้งกล้อง CCTV ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากจังหวัดลำปาง กลุ่มเครือข่ายป่าเปียกลำปาง และบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งนี้ อธิบดีกรมอุทยานฯ ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบาก เพื่อปกป้องผืนป่าและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้แก่พี่น้องประชาชนต่อไป.

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

