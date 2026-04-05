รัสเซีย ออกมาตรการให้บริษัทส่งพนักงานร่วมกองทัพ เกณฑ์ทหารรบสงคราม

รัสเซีย ออกมาตรการให้บริษัทส่งพนักงานร่วมกองทัพ 2-5 คน ขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัท เกณฑ์ทหารรบสงครามรัสเซีย-ยูเครน
เมื่อวันที่ 2 เมษายน สำนักข่าว ยูโรไมดัน รายงานว่าทางการรัสเซียได้เซ็นคำสั่งใช้มาตรการขอให้ทางบริษัททั้งภาครัฐและเอกชนส่งพนักงานไปเกณฑ์ทหาร 2-5 คน ขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัท
โดยทางคำสั่งระบุว่าบริษัทที่มีพนักงาน 150 ถึง 300 คน ต้องส่งพนักงานร่วมกองทัพอย่างน้อย 2 คน และบริษัทที่มีพนักงานมากกว่า 500 คนต้องส่งพนักงานร่วมกองทัพ 5 คน พร้อมระบุว่าบริษัทที่ฝ่าฝืนคำสั่งอาจจะต้องเจอค่าปรับราวๆ 400,000 บาท (1 ล้านรูเบิล)
อย่างไรก็ตามย้อนกลับไปเมื่อปี 2567 ทางการรัสเซียระบุว่ามีประชาชนกว่า 4.2 ล้านคนลงสมัครเป็นทหาร อย่างไรก็ตามจำนวนคนร่วมกองทัพรัสเซียลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ เนื่องจากสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนยืดเยื้อและยังไม่มีท่าทีว่าจะสิ้นสุด
ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาทางกองทัพรัสเซียพยายามหาทางกระตุ้นให้ประชาชนเข้าร่วมกองทัพ ไม่ว่าจะเป็นการให้โบนัส การเกณฑ์นักโทษ และเกณฑ์ทหารในต่างประเทศ
