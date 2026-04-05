เปิดคลิป “ดรีมโน๊ะ” อินฟลูฯ ดังจับเกณฑ์ทหาร 69 สวยจนลืมมองใบดำใบแดง!
ไวรัลทั่วโลกออนไลน์หลัง “ดรีมโน๊ะ” สาวประเภทสองชื่อดังที่มีผู้ติดตามกว่า 5.8 ล้านคน เดินทางมารายงานตัวคัดเลือกทหารประจำปี 2569 ในลุคสวยเรียบง่ายแต่โดดเด่น หนุ่มๆ และเจ้าหน้าที่แห่ขอถ่ายรูปสนั่น
บรรยากาศการคัดเลือกทหารกองเกินประจำปี 2569 เริ่มต้นขึ้นอย่างคึกคัก แต่ที่กลายเป็นจุดสนใจของผู้มาลุ้นจับใบดำใบแดงจำนวนมากหนีไม่พ้นการปรากฏตัวของ “ดรีมโน๊ะ” อินฟลูเอนเซอร์สาวประเภทสองที่เดินทางมาทำหน้าที่รายงานตัวตาม
ดรีมโน๊ะปรากฏตัวในชุดเสื้อสายเดี่ยวสีขาวแมตช์กับกางเกงยีนส์ พร้อมปล่อยผมยาวสลวย แม้จะเป็นลุคสบาย ๆ แต่ความสวยและออร่ากลับโดดเด่นท่ามกลางชายไทยนับร้อยที่มารอจับใบชี้ชะตาชีวิตในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยบัญชี TikTok @phiratchaya16 ได้แชร์บรรยากาศขณะเธอถือเอกสาร สด.9 ภายในสถานที่ตรวจเลือก ซึ่งมียอดเข้าชมและแชร์ต่ออย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ในชั่วข้ามคืน
ทั้งนี้ ดรีมโน๊ะถือเป็นดาว TikTok ชื่อดังที่มีผู้ติดตามสูงถึง 5.8 ล้านคน โดดเด่นด้วยคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์และความสดใสที่เป็นเอกลักษณ์ ส่วนผลการคัดเลือกในคลิปได้แจ้งว่า สรุปไม่ได้จับใบดำใบแดงเนื่องจากผ่าตัดทำนมไปแล้ว.
จับได้ใบดำรึแดง🔴⚫️ #เกณฑ์ทหาร69
