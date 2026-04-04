ศาลให้ประกัน “สามารถ” คดีฟอกเงินดิไอคอน วงเงิน 1 ล้านบาท สั่งห้ามบินนอกประเทศ
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 ศาลอาญารัชดาได้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว “นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช” อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ หลังถูกคุมขังในเรือนจำคดีร่วมกันฟอกเงินเครือข่ายดิไอคอนกรุ๊ป โดยทางทนายความของนายสามารถ ได้ใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ยื่นประกันตัว วงเงินประกัน 1 ล้านบาท
หลังจากยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวแล้วนั้น ศาลไม่ได้มีคำสั่งให้ติดกำไล EM แก่ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช แต่สั่งห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ขณะที่ทางด้าน นางวิลาวัลย์ แม่ของนายสามารถ ซึ่งตกเป็นจำเลยร่วมในคดีนี้ ได้รับการประกันตัวไปก่อนแล้วในวงเงิน 5 แสนบาท
กระทั่งต่อมาในเวลา 19.00 น. ของวันเดียวกัน นายสามารถเดินทางออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ โดยมี ทนายวิฑูรย์ เก่งงาน มารอรับ เจ้าตัวปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ บอกเพียงสั้น ๆ ว่า “ไม่อยากเป็นข่าว” ก่อนจะขึ้นรถเดินทางกลับที่พักในทันที ด้านทนายความ ระบุว่า มีความมั่นใจในคดีสูงหลังผ่านกระบวนการสืบพยานมาอย่างต่อเนื่อง
อ้างอิงจาก : honekrasae
ติดตาม The Thaiger บน Google News: