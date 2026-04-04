ประกาศแต่งตั้ง พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนใหม่
ผบ.ตร. ลงนามแต่งตั้ง พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนใหม่ ผนึกกำลัง 5 รองโฆษก สื่อสารฉับไว โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนทุกแพลตฟอร์ม
ช่วงสายวันนี้ (4 เม.ย. 69) เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีรายงานว่า ผบ.ตร.แต่งตั้ง “พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ” เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนใหม่ เสริมทีมสื่อสารองค์กร ระบุว่า
วันนี้ (4 เมษายน 2569) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีคำสั่งแต่งตั้งโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลังจาก พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ อดีตผู้ช่วย ผบ.ตร.และอดีตโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล หรือเออรี่รีไทร์ โดยแต่งตั้งให้ “พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ” รองจเรตำรวจแห่งชาติ และรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็น โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 5 นาย ประกอบด้วย
1. พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล
2. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
3. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
4. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1
5. พล.ต.ต.จตุรภัทร์ ภิรมย์แก้ว ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ
ทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะร่วมทำหน้าที่เชื่อมโยงตำรวจกับประชาชน สื่อสารด้านการบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การตรวจสอบและความโปร่งใส บูรณาการความรู้ สื่อสารเพื่อสังคม และการต่างประเทศ ตลอดจนการสื่อสารภายในองค์กรระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับตำรวจทั่วประเทศ โดยเน้นสื่อสารความจริง ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส ฉับไว ทันเหตุการณ์ และสร้างสรรค์ สร้างช่องทางสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนทุกแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทางเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, เพจเฟซบุ๊ก กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, Tiktok : Saranitetpolice และ สาระกับสารนิเทศ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ครม.อนุทิน 2” อย่างเป็นทางการ
- ราชกิจจาฯ ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตำรวจ ราชองครักษ์ในพระองค์ 93 ราย
- โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ” ดำรงตำแหน่ง องคมนตรี
อ้างอิงจาก : FB สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
