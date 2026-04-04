ประกาศแต่งตั้ง พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนใหม่

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 เม.ย. 2569 12:01 น.| อัปเดต: 04 เม.ย. 2569 12:01 น.
ผบ.ตร. ลงนามแต่งตั้ง พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนใหม่ ผนึกกำลัง 5 รองโฆษก สื่อสารฉับไว โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนทุกแพลตฟอร์ม

ช่วงสายวันนี้ (4 เม.ย. 69) เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีรายงานว่า ผบ.ตร.แต่งตั้ง “พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ” เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนใหม่ เสริมทีมสื่อสารองค์กร ระบุว่า

วันนี้ (4 เมษายน 2569) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีคำสั่งแต่งตั้งโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลังจาก พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ อดีตผู้ช่วย ผบ.ตร.และอดีตโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล หรือเออรี่รีไทร์ โดยแต่งตั้งให้ “พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ” รองจเรตำรวจแห่งชาติ และรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็น โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 5 นาย ประกอบด้วย

1. พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล

2. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

3. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

4. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1

5. พล.ต.ต.จตุรภัทร์ ภิรมย์แก้ว ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ

ทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะร่วมทำหน้าที่เชื่อมโยงตำรวจกับประชาชน สื่อสารด้านการบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การตรวจสอบและความโปร่งใส บูรณาการความรู้ สื่อสารเพื่อสังคม และการต่างประเทศ ตลอดจนการสื่อสารภายในองค์กรระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับตำรวจทั่วประเทศ โดยเน้นสื่อสารความจริง ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส ฉับไว ทันเหตุการณ์ และสร้างสรรค์ สร้างช่องทางสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนทุกแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทางเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, เพจเฟซบุ๊ก กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, Tiktok : Saranitetpolice และ สาระกับสารนิเทศ

อ้างอิงจาก : FB สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

