ข่าว

เหยื่อรายใหม่ โผล่แฉ “ยศกร” เปิดหลักฐาน แช็ตคุกคามจนน่าเกลียด

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 04 เม.ย. 2569 10:59 น.| อัปเดต: 04 เม.ย. 2569 11:06 น.
พฤติกรรมซ้ำซาก! สาวแฉวีรกรรมฉาว “แบงค์ ยศกร” ตามรังควานไม่เลิก แม้บล็อกเฟซบุ๊ก ยังไปใช้แอคเคาท์หลุมส่งข้อความ Toxic คุกคามทางเพศ-บูลลี่รูปร่าง พร้อมแคปหลักฐานมัดตัวยันทำเป็นนิสัยมานานแล้ว

วันนี้ (4 เม.ย.) เฟซบุ๊กแฟนเพจ Drama-addict ช่วยเป็นกระบอกเสียงหลังหนึ่งในเหยื่อถูกคุกคามรายใหม่ ที่เคยถูก ยศกร หรือแบงค์ หนุ่มที่บูลลี่น้องทับทิมจนเป็นข่าวดัง ออกมาช่วยยืนยันอีกเสียงว่า ชายผู้นี้มีพฤติกรรมเป็นภัยสังคม เพราะมักจะคอยไล่คุกคามเหยื่อซ้ำๆ แบบนี้มานานแล้ว

“เห็นข่าว นาย ยศกร หรือ แบงค์ ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนตอนนี้แล้วอดใจไม่ไหวจริงๆ ค่ะ”

“ขอยืนยันอีกหนึ่งเสียงในฐานะผู้เสียหายที่เคยโดนคุกคามจากบุคคลนี้มาเหมือนกัน บอกก่อนเลยว่า ส่วนตัวกัญไม่ได้รู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวเลยค่ะ เคยเรียนโรงเรียนเดียวกันแค่สมัยมัธยมต้น เห็นหน้าผ่านๆ ไม่เคยคุยกันด้วยซ้ำ และไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ไปเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กกันตอนไหน”

กระทั่งวันหนึ่งกัญมารู้ว่า เขาแชร์รูปกัญไปลงในกลุ่มๆ หนึ่ง พร้อมคำพูดที่ส่อไปในทางคุกคาม พอเห็นแบบนั้นกัญเลยเข้าไปคอมเมนต์ปกป้องตัวเอง และบอกให้น้องชายกับเพื่อนๆ ช่วยดู ปรากฏว่า พอน้องชายกัญทักไปคุยหรือไปคอมเมนต์ เขากลับบล็อกหนีน้องชายกัญไปเลย (คงเพราะกลัวโดนหมัดน้องชายกัญนั่นแหละค่ะ)

ที่แย่ไปกว่านั้นคือ พอกัญโดนแชร์รูปไปคุกคามแทนที่จะได้รับความยุติธรรม กลับมีพวกผู้ชายในกลุ่มนั้นมาเม้นต์ด่าซ้ำเติมว่า ก็ไม่ได้สวยขนาดนั้น คือ กัญอยู่ของกัญดีๆ ทำไมต้องมาโดนคนพวกนี้เอาไปเป็นเป้าให้คุกคามและบูลลี่ทั้งที่ไม่เคยทำอะไรให้เลย

พอกัญบล็อกเฟซหลักเขาไป เรื่องก็ยังไม่จบค่ะ เขาสร้างแอคเคาท์หลุมขึ้นมาใหม่เพื่อตามมารังควานโดยเฉพาะ ส่งข้อความ “Toxic” มาหาเรื่อยๆ ทั้งคำพูดที่ไร้มารยาทและคุกคามทางเพศอย่างน่าเกลียด เช่น ทำไมนมใหญ่จัง, มีผัวแล้วจะแต่งตัวยั่วผู้ชายไปทำไม หรือ แต่งตัวยั่วไปก็เท่านั้น ตามหลักฐานที่กัญแนบไว้เลยค่ะ ตอนนั้นกัญพยายามปล่อยผ่านเพราะไม่อยากให้ค่ากับคนแบบนี้

แต่ความประสาทเสียของเขามันไม่หยุดแค่นั้น เพราะเขายังแชร์รูปกัญไปลงกลุ่มซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนช่วงนั้นมีคนแปลกหน้าแอดเฟซบุ๊กกัญมาเยอะผิดปกติ สร้างความรำคาญใจและทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างมาก ถึงแม้เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว

และตอนนี้เขาอาจจะปิดเฟซบุ๊กหนีหรือพยายามลบโพสต์ไปแล้ว แต่อยากจะบอกไว้ตรงนี้เลยนะว่า ‘อดีตอาจจะลบได้…แต่กูแคปทันค่ะ! ที่ออกมาพูดวันนี้เพราะอยากให้สังคมเห็นว่าพฤติกรรมของคนๆ นี้ทำเป็นนิสัย เป็นมานานแล้ว และไม่ควรมีใครต้องมาเจออะไรแบบนี้อีก เป็นกำลังใจให้ผู้เสียหายทุกคนที่กำลังเรียกร้องความยุติธรรมอยู่ตอนนี้ค่ะ!.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หวยลาว ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม? หวยลาว

หวยลาวงวดนี้ ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม?

2 นาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 6 4 69 ดูดวง

4 ราศีพลังงานสูงที่สุดในรอบปี ทำอะไรก็สำเร็จไปเสียหมดทุกอย่าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเครนดริด วอชิงตัน ข่าวต่างประเทศ

ทัณฑ์บน 24 เดือน “ครูสาว” สยิวลูกศิษย์มาราธอน 3 ชม. ตอนสามีไปล่าสัตว์

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สยอง นั่งอึเล่นมือถือนาน จนลำไส้ปลิ้น 16 ซม. คนไทยชอบทำบ่อย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักศึกษาปี 1 คนจีน แฟนสาวไทย ข่าวอาชญากรรม

เปิดปม นศ.จีนปี 1 โดดหอพักในห้องพบอีกศพ ทิ้งข้อความเลือด

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
แรงงานไทยคลั่งควงมีดชิงฮอทดอกที่ไต้หวัน ข่าวต่างประเทศ

แรงงานไทยคลั่ง ควงมีดขโมยไส้กรอกที่ไต้หวัน เจ็บระนาวรวมตร. 7 ราย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมนยูไนเต็ดสนใจ ไมคอน ข่าวกีฬา

ไมคอน คาร์โดโซ แข้งดาวรุ่งบาเยิร์น ฟอร์มเตะตาทีมดังอังกฤษ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาดน้ำมัน พนักงานห้างกระบี่ ข่าวภูมิภาค

สาดน้ำมันร้อนๆ ใส่เพื่อนร่วมงานกลางห้างกระบี่ ลูกค้าเล่านาทีช็อก!

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอลดาราช่อง 3 เจมส์จิ บันเทิง

เปิดคลิปบอลช่อง 3 “เจมส์จิ ถอดเสื้อ-กัปตันโป๊ปยิงลูกโทษ ลุ้นจนเสียงกรี๊ดสนั่น

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนูน้อย 7 ขวบ วอนนายกทั้งน้ำตา ขอลดน้ำมันซักครึ่งนึง อยากไปเที่ยวทะเล

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยาน จับตาเฝ้าระวัง เสือดาวแห่งป่าอมก๋อย หนีไฟป่า เข้าไปซ่อนในถ้ำ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนกล้าเปิดเผยใช้ AI ข่าว

สฤณี แนะนักเขียนกล้าเปิดเผย “เล่มนี้ AI เป็นผู้ประพันธ์”

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดรีมโน๊ะ จับทหาร 69 บันเทิง

เปิดคลิป “ดรีมโน๊ะ” อินฟลูฯ ดังจับเกณฑ์ทหาร 69 สวยจนลืมมองใบดำใบแดง!

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งอากาศยานอีก 2 ลำ ทำฝนหลวง ช่วยดับไฟป่าภาคเหนือ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ช็อกวงการลูกหนัง! “ออสการ์” อดีตแข้งดังเชลซี ประกาศแขวนสตั๊ด

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พาณิชย์ฯ ลุยแจ้งความบริษัทคลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี กักตุนน้ำมัน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” แจ้งข่าว เจอนักบินคนที่สองแล้ว ปลอดภัยดีหลังเครื่องบินถูกอิหร่านยิงตก

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

คัดให้แล้ว เลขเด็ด ม้าสีหมอก จัดชุดเลขมงคล 16/4/69 งวดหวยออกหลังวันสงกรานต์

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ฐิตินันท์” อดีต สส.พรรคอนาคตใหม่-ภูมิใจไทย พบในมือถือปืนพก 9 มม.

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบศิลปินจุดไฟกลางถนน แยกชิบูย่ากลางดึก พร้อมทิ้งข้อความปริศนา

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

เชียงใหม่วิกฤต! ไฟป่าดอยสุเทพโหมหนัก กระทบควันคลุมรันเวย์สนามบิน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เข้าช่วยน้องทหาร ถูกสั่งให้ถอดเสื้อแล้วเหยียบอก จนแผลเต็มตัว

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เก๋งเติมน้ำมันเต็มถังไม่จ่าย ชักดาบขับหนี วอนถ้าพบแจ้งตำรวจด้วย

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนบ้านสะพานหิน ชัยภูมิ ข่าว

ไวรัลบุญ! แห่บริจาคผ้าป่าโรงเรียนบ้านสะพานหินยอด 0.01 บาท ไปจนหลักพัน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด! สองสาวถูกขับมอไซค์ฝ่าไม้กั้น ถูกรถไฟชนดับเสียชีวิต 2 ศพ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาว ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม?

หวยลาวงวดนี้ ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม?

เผยแพร่: 6 เมษายน 2569
ดูดวงวันนี้ 6 4 69

4 ราศีพลังงานสูงที่สุดในรอบปี ทำอะไรก็สำเร็จไปเสียหมดทุกอย่าง

เผยแพร่: 6 เมษายน 2569
ครูเครนดริด วอชิงตัน

ทัณฑ์บน 24 เดือน “ครูสาว” สยิวลูกศิษย์มาราธอน 3 ชม. ตอนสามีไปล่าสัตว์

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569

สยอง นั่งอึเล่นมือถือนาน จนลำไส้ปลิ้น 16 ซม. คนไทยชอบทำบ่อย

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569
Back to top button