เหยื่อรายใหม่ โผล่แฉ “ยศกร” เปิดหลักฐาน แช็ตคุกคามจนน่าเกลียด
พฤติกรรมซ้ำซาก! สาวแฉวีรกรรมฉาว “แบงค์ ยศกร” ตามรังควานไม่เลิก แม้บล็อกเฟซบุ๊ก ยังไปใช้แอคเคาท์หลุมส่งข้อความ Toxic คุกคามทางเพศ-บูลลี่รูปร่าง พร้อมแคปหลักฐานมัดตัวยันทำเป็นนิสัยมานานแล้ว
วันนี้ (4 เม.ย.) เฟซบุ๊กแฟนเพจ Drama-addict ช่วยเป็นกระบอกเสียงหลังหนึ่งในเหยื่อถูกคุกคามรายใหม่ ที่เคยถูก ยศกร หรือแบงค์ หนุ่มที่บูลลี่น้องทับทิมจนเป็นข่าวดัง ออกมาช่วยยืนยันอีกเสียงว่า ชายผู้นี้มีพฤติกรรมเป็นภัยสังคม เพราะมักจะคอยไล่คุกคามเหยื่อซ้ำๆ แบบนี้มานานแล้ว
“เห็นข่าว นาย ยศกร หรือ แบงค์ ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนตอนนี้แล้วอดใจไม่ไหวจริงๆ ค่ะ”
“ขอยืนยันอีกหนึ่งเสียงในฐานะผู้เสียหายที่เคยโดนคุกคามจากบุคคลนี้มาเหมือนกัน บอกก่อนเลยว่า ส่วนตัวกัญไม่ได้รู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวเลยค่ะ เคยเรียนโรงเรียนเดียวกันแค่สมัยมัธยมต้น เห็นหน้าผ่านๆ ไม่เคยคุยกันด้วยซ้ำ และไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ไปเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กกันตอนไหน”
กระทั่งวันหนึ่งกัญมารู้ว่า เขาแชร์รูปกัญไปลงในกลุ่มๆ หนึ่ง พร้อมคำพูดที่ส่อไปในทางคุกคาม พอเห็นแบบนั้นกัญเลยเข้าไปคอมเมนต์ปกป้องตัวเอง และบอกให้น้องชายกับเพื่อนๆ ช่วยดู ปรากฏว่า พอน้องชายกัญทักไปคุยหรือไปคอมเมนต์ เขากลับบล็อกหนีน้องชายกัญไปเลย (คงเพราะกลัวโดนหมัดน้องชายกัญนั่นแหละค่ะ)
ที่แย่ไปกว่านั้นคือ พอกัญโดนแชร์รูปไปคุกคามแทนที่จะได้รับความยุติธรรม กลับมีพวกผู้ชายในกลุ่มนั้นมาเม้นต์ด่าซ้ำเติมว่า ก็ไม่ได้สวยขนาดนั้น คือ กัญอยู่ของกัญดีๆ ทำไมต้องมาโดนคนพวกนี้เอาไปเป็นเป้าให้คุกคามและบูลลี่ทั้งที่ไม่เคยทำอะไรให้เลย
พอกัญบล็อกเฟซหลักเขาไป เรื่องก็ยังไม่จบค่ะ เขาสร้างแอคเคาท์หลุมขึ้นมาใหม่เพื่อตามมารังควานโดยเฉพาะ ส่งข้อความ “Toxic” มาหาเรื่อยๆ ทั้งคำพูดที่ไร้มารยาทและคุกคามทางเพศอย่างน่าเกลียด เช่น ทำไมนมใหญ่จัง, มีผัวแล้วจะแต่งตัวยั่วผู้ชายไปทำไม หรือ แต่งตัวยั่วไปก็เท่านั้น ตามหลักฐานที่กัญแนบไว้เลยค่ะ ตอนนั้นกัญพยายามปล่อยผ่านเพราะไม่อยากให้ค่ากับคนแบบนี้
แต่ความประสาทเสียของเขามันไม่หยุดแค่นั้น เพราะเขายังแชร์รูปกัญไปลงกลุ่มซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนช่วงนั้นมีคนแปลกหน้าแอดเฟซบุ๊กกัญมาเยอะผิดปกติ สร้างความรำคาญใจและทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างมาก ถึงแม้เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว
และตอนนี้เขาอาจจะปิดเฟซบุ๊กหนีหรือพยายามลบโพสต์ไปแล้ว แต่อยากจะบอกไว้ตรงนี้เลยนะว่า ‘อดีตอาจจะลบได้…แต่กูแคปทันค่ะ! ที่ออกมาพูดวันนี้เพราะอยากให้สังคมเห็นว่าพฤติกรรมของคนๆ นี้ทำเป็นนิสัย เป็นมานานแล้ว และไม่ควรมีใครต้องมาเจออะไรแบบนี้อีก เป็นกำลังใจให้ผู้เสียหายทุกคนที่กำลังเรียกร้องความยุติธรรมอยู่ตอนนี้ค่ะ!.
