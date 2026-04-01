“พิพัฒน์” ขอคุย “อนุทิน” ไม่คุมกระทรวงพลังงาน วอน “ปล่อยผมไปเถอะ”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 10:22 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 10:22 น.
พิพัฒน์ ขอคุย อนุทิน ไม่คุมกระทรวงพลังงาน วอน “ปล่อยผมไปเถอะ” ถ้ามีคนมีความสามารถ ยืนยัน PT เป็นบริษัทมหาชนครอบงำไม่ได้

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand หลังจากที่มีกระแส งดเติมน้ำมันที่สถานีบริการ PT งดใช้บริการทุกประเภทของ PT ท่ามกลางวิกฤติพลังงานว่า เรื่องนี้จะโทษความคิดหรือความรู้สึกของคนไม่ได้

แต่ส่วนตัวคิดว่าเรื่องนี้ต้องแยกส่วนกันโดยดูจากพฤติกรรม เพราะตนลาออกจากธุรกิจครอบครัวตั้งแต่ปี 2546 และไม่เคยเข้าร่วมสังฆกรรมกับบริษัท PT ในตำแหน่งใดทั้งสิ้น โดยตลอดระยะเวลา 20 ปี ตนจะเข้าไปปีละหนึ่งครั้งคือวันเกิดบริษัทช่วงเดือนมีนาคม

พร้อมย้ำว่า การตัดสินใจของบริษัท PT มีคณะกรรมการและผู้บริหาร และที่สำคัญ PT เป็นบริษัทมหาชน​ ฉะนั้นการที่จะไปก้าวก่ายบริษัทหรือครอบงำไม่ได้ เพราะมีบอร์ดอยู่แล้วซึ่งไม่จำเป็นต้องฟังเรา ซึ่งเป็นเพียงแค่ผู้ถือหุ้นธรรมดาคนหนึ่ง​ แต่ไม่ปฏิเสธว่า PT เป็นธุรกิจของครอบครัว แต่การจะเข้าไปแทรกแซง หรือประกาศขึ้นราคาน้ำมัน ขอให้รอดูการพิสูจน์ ผลประกอบการในไตรมาสกลางเดือนพฤษภา​คม​ ดีกว่า

เพราะเขามองว่าขณะนี้ตนแก้ตัวอะไรคงไม่มีประโยชน์​ แต่ยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจและไม่เคยเอาความลับราชการ มาเปิดเผยให้กับคณะกรรมการบริษัท หรือคนในครอบครัว ว่าน้ำมันในแต่ละวันจะปรับขึ้นอัตราเท่าใด ฉะนั้นความจริงจะเกิดขึ้นในช้าจึงขอให้รอวันนั้น

เมื่อถามว่า จะทำหน้าที่ ผอ.ศบก.ในรัฐบาลชุดใหม่ด้วยหรือไม่ นายพิพัฒน์​ กล่าวว่า​ เมื่อนายกรัฐมนตรีมอบความไว้วางใจ ตนก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ในฐานะที่พอมีความรู้เรื่องพลังงานอยู่บ้าง ส่วนเรื่องเทคโนโลยีและลงกลั่นรู้แค่ในส่วนซื้อมาขายไปเท่านั้น แต่ไม่มีความรู้เรื่องโรงกลั่นแต่อย่างใด และหากนายกฯ มอบความไว้วางใจก็จะทำงานอย่างเต็มที่ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้คนอื่นมาทำหน้าที่ตนก็พร้อมที่จะถอยไปเป็นกองเชียร์

นาย​พิพัฒน์​ ย้ำในช่วงท้ายว่า​ ตนไม่ได้อยากเป็น ผอ.ศบก.​ แต่ท้ายที่สุด​ ต้องคุยกับนายกรัฐมนตรีหากมีคนที่มีความรู้ความสามารถ ก็ปล่อยผมไปเถอะ

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

