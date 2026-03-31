GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียม ไทยพบจุดความร้อนนิวไฮ 4,750 จุด
GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียม ไทยพบจุดความร้อนนิวไฮ 4,750 จุด ขณะที่เมียนมามีมากกว่า 5.5 พันจุด
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า GISTDA โพสต์เฟซบุ๊กรายงาน จุดความร้อน ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ในวานนี้ (30มี.ค.) พบจุดความร้อนของไทยพุ่งขึ้นนิวไฮ พบ 4,750 จุด
ข้อมูลระบุว่า จุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 2,553 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1,717 จุด พื้นที่เกษตร 187 จุด พื้นที่เขต สปก. 161 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 125 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 7 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่ เมียนมา 5,505 จุด ลาว 2,704 จุด กัมพูชา 593 จุด เวียดนาม 489 จุด มาเลเซีย 51 จุด
- ปอดพังหมดแล้ว! ค่า AQI ปายพุ่ง 1,956 “อันตราย” วิกฤตฝุ่นพิษหนักสุดในรอบปี
- พรรคประชาชน จี้รัฐบาลประกาศภาคเหนือเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ ค่าฝุ่น PM พุ่ง
- เด็กเลือดกำเดาไหล วิกฤติฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือ ถามต้องรอให้ใครตายก่อนไหม?
