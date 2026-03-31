ผู้ว่าฯ บึงกาฬ สั่งย้าย หมอบูลลี่พยาบาล ชั่วคราว เร่งสอบหลักฐาน-ข้อเท็จจริง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 10:50 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 10:50 น.
ผู้ว่าฯ บึงกาฬ สั่งย้าย หมอบูลลี่พยาบาล เป็นการชั่วคราว เร่งสอบหลักฐาน-ข้อเท็จจริง

ผู้ว่าฯ บึงกาฬ สั่งย้าย หมอบูลลี่พยาบาล เป็นการชั่วคราว เร่งสอบหลักฐาน-ข้อเท็จจริง พร้อมตั้งกรรมการสอบสวนวินัย

นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เปิดเผยถึงกรณีความขัดแย้งระหว่างแพทย์และพยาบาลใน จ.บึงกาฬ ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าดูแลสถานการณ์แล้ว โดยให้ความสำคัญทั้งความปลอดภัยของบุคลากร และการรักษาบรรยากาศการทำงานภายในโรงพยาบาลไว้ให้ได้มากที่สุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬสั่งการให้ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าดูแลความเรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดชุดตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ และสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาล ส่วนการดำเนินการทางวินัย ได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว เนื่องจากกรณีนี้มีหลายประเด็นและเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย จึงต้องตรวจสอบทั้งพยานบุคคล พยานแวดล้อม และเอกสารอย่างละเอียดรอบคอบ

ระหว่างนี้ ผู้ว่าฯ ได้มีคำสั่งให้แพทย์ที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ยังไม่ถือเป็นการพักงาน แต่เป็นการแยกออกจากการให้บริการผู้ป่วย เพื่อลดความตึงเครียดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ สำหรับระยะเวลาของมาตรการนี้ นพ.สามารถ ระบุว่ายังไม่สามารถกำหนดได้ชัดเจน เนื่องจากขึ้นอยู่กับกระบวนการสอบสวนที่ต้องใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนก่อน

เมื่อถามว่ากรณีนี้เข้าข่ายคดีอาญาหรือไม่ นพ.สามารถ กล่าวว่า ขณะนี้ยังเป็นเพียงกระบวนการทางวินัย ยังไม่ใช่คดีอาญา หากผลการสอบสวนพบความผิดทางกฎหมาย จะนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยกำชับให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งเรื่องความปลอดภัยและบรรยากาศการทำงาน พร้อมให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

สำหรับประเด็นที่มีกระแสระบุว่าเกิดความรุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือนั้น นพ.สามารถ กล่าวว่า จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีบางกระแสระบุว่าคล้ายจะมีการพยายามใช้ความรุนแรง แต่ยังไม่ถึงขั้นทำร้ายร่างกาย เนื่องจากอีกฝ่ายสามารถหลบได้ทัน อย่างไรก็ดี ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากกล้องวงจรปิดและพยานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

ขณะนี้สถานการณ์โดยรวมเริ่มคลี่คลายลงในระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังต้องรอผลการสืบสวนจากคณะกรรมการ ซึ่งจะเป็นตัวชี้ขาดว่ามีการกระทำผิดวินัยหรือไม่ และจะดำเนินการต่อไปอย่างไร กระทรวงสาธารณสุขยืนยันจะดำเนินการอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยยึดข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเป็นหลัก พร้อมรักษามาตรฐานความปลอดภัยในสถานพยาบาล และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

