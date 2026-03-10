“วาโก้” สั่งถอดแบนเนอร์โฆษณา “แนนโน๊ะ” ถูกวิจารณ์โชว์หวิวชุดนักเรียน

บันเทิง

เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 09:13 น.
วาโก้ แบรนด์ชุดชั้นในดังขอโทษ พร้อมสั่งถอดแบนเนอร์โฆษณา แนนโน๊ะ Girl From Nowhere หลังถูกวิจารณ์โชว์หวิวชุดนักเรียน

จากกรณีไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ สืบเนื่องจากโฆษณาชุดชั้นในวาโก้ที่ร่วมกับแนนโน๊ะ หรือซีรีย์ Girl from Nowhere ที่ใส่คู่กับชุดนักเรียนจนเกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปก่อนหน้านี้ว่าไม่เหมาะสม และขัดแย้งกับจุดยืนของซีรีย์ที่ต่อสู้กับการล่วงละเมิดทางเพศในวัยเรียนนั้น

ล่าสุดทางวาโก้ได้ออกแถลงถึงเรื่องดังกล่าวว่า “เรื่อง การโปรโมทสินค้า Wacoal x Girl from nowhere: Dare Collection

แจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง สาขาและร้านค้าทั้งหมดของวาโก้ทุกพื้นที่ให้ดำเนินการ ถอดแบนเนอร์สื่อ Wacoal x Girl From Nowhere: Dare Collection ทันที ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2569

ทางแบรนด์ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจต่อภาพและข้อความทั้งหมดที่ได้มี การสื่อสารออกไปก่อนหน้านี้ และชุดชั้นในวาโก้ จึงสะท้อนความเป็นแนนโน๊ะในรูปแบบตามตัวละคร จึงทำให้เกิดเรื่อง ราวนี้ขึ้น เนื่องจากเป็นการร่วมงานกันระหว่างเรื่องราวของซีรีส์

ทางแบรนด์ขออภัยเป็นอย่างสูง และขอให้มีการดำเนินการโดยทันที”

