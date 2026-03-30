บันเทิง

ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 11:58 น.
54
ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ
ภาพจาก : ป๋าชู วัดเศวต

ป๋าชู โพสต์เดือด พฤติกรรมบางคนรีบถามเงินประกันชีวิตเหน่ง เหม่งจ๋าย ทันทีที่เสียชีวิต พร้อมแจกรางวัลตุ๊กตาทองประชดการแสดงออก และประกาศเดินหน้าแฉข้อมูลต่ออีกหลายตอน

งานศพ เหน่ง เหม่งจ๋าย หรือ อาทิตย์ มีมาก ตลกชื่อดังจากรายการบริษัทฮาไม่จำกัดและก็มาดิคร้าบ ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569 ในวัย 48 ปี ยังคงเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ต่อเนื่อง แม้พิธีเผาจะจบลงไปแล้ว

หลังจากที่ ป๋าชู วัดเศวต หรือ นายบัญชา ปานนิวัฒน์ ผู้ดูแลงานศพตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย ออกมาแฉปมเงินทำบุญในงานศพหายปริศนา เหลือติดกล่องเพียง 32,000 บาท ทั้งที่แขกมาร่วมงานนับพัน และมีผู้ช่วยก้อนใหญ่ไปเฉียดแสนแล้ว คราวนี้เขาโพสต์ต่อเนื่องอีกรอบ คราวนี้หนักกว่าเดิม

โพสต์ล่าสุดที่ทำให้ชาวเน็ตตกใจ คือข้อความที่ว่า “ยังไม่รดน้ำศพ ถามหา..เงินประกัน ประเทศกูมี..ยังมีอีกหลาย.EP..” ซึ่งชี้ชัดว่า มีบางคนรีบถามหาเงินประกันชีวิตของเหน่งตั้งแต่ร่างยังไม่ทันได้รดน้ำศพตามประเพณี

ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง
ภาพจาก : ป๋าชู วัดเศวต

ไม่เพียงเท่านั้น ป๋าชูยังโพสต์มอบ “รางวัลตุ๊กตาทอง” ให้กับบุคคลที่เขาหมายถึง ด้วยข้อความว่า “#ตุ๊กตาทอง..ขอมอบให้เธอ..ผู้เป็นที่ร๊ากกกก #รู้มุมกล้องสะด้วย..โอ้เธอ..หวานเจี๊ยบ” ซึ่งแม้จะไม่ระบุชื่อตรง ๆ แต่ชาวเน็ตต่างเดากันว่าหมายถึงใคร

ป๋าชูยังโพสต์มอบ &quot;รางวัลตุ๊กตาทอง&quot;
ภาพจาก : ป๋าชู วัดเศวต

ดราม่าชุดนี้ปะทุขึ้นหลังจาก ไอซ์ ภรรยาของเหน่งโพสต์ข้อความปริศนาหลังจบงานศพว่า “จบงานแล้ว ก็เลิกสร้างภาพสักทีคะ” จนทำให้ บอล เชิญยิ้ม และครอบครัวถูกโยงเข้ามาในกระแสดราม่า กระทั่งฝ่ายหญิงต้องออกมาขอโทษในเวลาต่อมา

ฟากของ “แจ๊ส ชวนชื่น” ก็ร่วมปล่อยบอมบ์ด้วย เมื่อโพสต์ว่า “มีคนทำให้พี่เหน่งลำบากใจ จนออกจากก็มาดิคร้าบ ไปเดาเอาเองนะ” ซึ่งยิ่งทำให้ชาวเน็ตจับตาว่าบุคคลที่ถูกพาดพิงในทุกโพสต์คือคนเดียวกันหรือไม่

มเงินทำบุญในงานศพหายปริศนา เหลือติดกล่องเพียง 32,000 บาท
ภาพจาก : ป๋าชู วัดเศวต

ขณะนี้ป๋าชูยังไม่ระบุชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกโพสต์ แต่ประกาศชัดว่ายังมีเรื่องราวอีกหลาย EP. รออยู่ ซึ่งทำให้สังคมออนไลน์ต้องติดตามต่อว่า “เงินประกัน” ที่ว่านี้มีมูลค่าเท่าไร ใครคือผู้รับผลประโยชน์ และเรื่องราวทั้งหมดจะดำเนินไปในทิศทางใด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 11:58 น.
54
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

