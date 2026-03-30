ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ
ป๋าชู โพสต์เดือด พฤติกรรมบางคนรีบถามเงินประกันชีวิตเหน่ง เหม่งจ๋าย ทันทีที่เสียชีวิต พร้อมแจกรางวัลตุ๊กตาทองประชดการแสดงออก และประกาศเดินหน้าแฉข้อมูลต่ออีกหลายตอน
งานศพ เหน่ง เหม่งจ๋าย หรือ อาทิตย์ มีมาก ตลกชื่อดังจากรายการบริษัทฮาไม่จำกัดและก็มาดิคร้าบ ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569 ในวัย 48 ปี ยังคงเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ต่อเนื่อง แม้พิธีเผาจะจบลงไปแล้ว
หลังจากที่ ป๋าชู วัดเศวต หรือ นายบัญชา ปานนิวัฒน์ ผู้ดูแลงานศพตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย ออกมาแฉปมเงินทำบุญในงานศพหายปริศนา เหลือติดกล่องเพียง 32,000 บาท ทั้งที่แขกมาร่วมงานนับพัน และมีผู้ช่วยก้อนใหญ่ไปเฉียดแสนแล้ว คราวนี้เขาโพสต์ต่อเนื่องอีกรอบ คราวนี้หนักกว่าเดิม
โพสต์ล่าสุดที่ทำให้ชาวเน็ตตกใจ คือข้อความที่ว่า “ยังไม่รดน้ำศพ ถามหา..เงินประกัน ประเทศกูมี..ยังมีอีกหลาย.EP..” ซึ่งชี้ชัดว่า มีบางคนรีบถามหาเงินประกันชีวิตของเหน่งตั้งแต่ร่างยังไม่ทันได้รดน้ำศพตามประเพณี
ไม่เพียงเท่านั้น ป๋าชูยังโพสต์มอบ “รางวัลตุ๊กตาทอง” ให้กับบุคคลที่เขาหมายถึง ด้วยข้อความว่า “#ตุ๊กตาทอง..ขอมอบให้เธอ..ผู้เป็นที่ร๊ากกกก #รู้มุมกล้องสะด้วย..โอ้เธอ..หวานเจี๊ยบ” ซึ่งแม้จะไม่ระบุชื่อตรง ๆ แต่ชาวเน็ตต่างเดากันว่าหมายถึงใคร
ดราม่าชุดนี้ปะทุขึ้นหลังจาก ไอซ์ ภรรยาของเหน่งโพสต์ข้อความปริศนาหลังจบงานศพว่า “จบงานแล้ว ก็เลิกสร้างภาพสักทีคะ” จนทำให้ บอล เชิญยิ้ม และครอบครัวถูกโยงเข้ามาในกระแสดราม่า กระทั่งฝ่ายหญิงต้องออกมาขอโทษในเวลาต่อมา
ฟากของ “แจ๊ส ชวนชื่น” ก็ร่วมปล่อยบอมบ์ด้วย เมื่อโพสต์ว่า “มีคนทำให้พี่เหน่งลำบากใจ จนออกจากก็มาดิคร้าบ ไปเดาเอาเองนะ” ซึ่งยิ่งทำให้ชาวเน็ตจับตาว่าบุคคลที่ถูกพาดพิงในทุกโพสต์คือคนเดียวกันหรือไม่
ขณะนี้ป๋าชูยังไม่ระบุชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกโพสต์ แต่ประกาศชัดว่ายังมีเรื่องราวอีกหลาย EP. รออยู่ ซึ่งทำให้สังคมออนไลน์ต้องติดตามต่อว่า “เงินประกัน” ที่ว่านี้มีมูลค่าเท่าไร ใครคือผู้รับผลประโยชน์ และเรื่องราวทั้งหมดจะดำเนินไปในทิศทางใด
