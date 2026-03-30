บริษัทแสนดี ให้พนักงาน ลาหยุดเพิ่ม 10 วัน ถ้าทำงานไม่มีความสุข
อวี๋ ตงไหล ผู้ก่อตั้งผางตงไหล ประกาศกฎใหม่ให้ลูกจ้างลางานได้ตามใจชอบหากสภาพจิตใจย่ำแย่ ห้ามผู้บริหารปฏิเสธคำขอ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตคนทำงานท่ามกลางวัฒนธรรมทำงานหนัก
คนวัยทำงานหลายคนเคยเผชิญภาวะหมดกำลังใจ ภาระค่าใช้จ่ายบังคับให้พวกเขาต้องฝืนเดินทางไปที่ทำงาน บริษัทค้าปลีกในประเทศจีนแห่งหนึ่งตัดสินใจริเริ่มนโยบายใหม่เพื่อยกระดับขวัญกำลังใจของบุคลากร
อวี๋ ตงไหล ผู้ก่อตั้งเครือข่ายห้างสรรพสินค้าผางตงไหลในมณฑลเหอหนาน ประกาศมอบสิทธิให้ลูกจ้างลางานเพิ่มเติม 10 วันตามความสมัครใจเมื่อพวกเขารู้สึกไม่มีความสุข
ผู้ก่อตั้งบริษัทอธิบายแนวคิดนี้ในงานประชุมแห่งหนึ่งว่า “ผมต้องการให้พนักงานทุกคนมีอิสระ ทุกคนย่อมมีช่วงเวลาที่รู้สึกไม่มีความสุข ถ้าคุณรู้สึกไม่มีความสุข คุณก็ไม่ต้องมาทำงาน”
ฝ่ายบริหารของบริษัทไม่มีอำนาจปฏิเสธคำขอลางานประเภทนี้ ผู้บริหารที่ไม่อนุมัติวันลาจะถือว่าละเมิดกฎขององค์กร
สิทธิประโยชน์นี้เพิ่มเติมจากวันลาพักร้อนประจำปี 30 ถึง 40 วัน พนักงานยังได้รับวันหยุดช่วงเทศกาลตรุษจีนอีก 5 วัน พนักงานของบริษัททำงานเพียงวันละ 7 ชั่วโมง พวกเขาได้หยุดพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์อย่างเต็มที่
อวี๋ระบุเป้าหมายในอนาคตว่า เขาต้องการให้พนักงานมีชีวิตที่ผ่อนคลาย มีสุขภาพดี สิ่งนี้จะช่วยให้บริษัทเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน เขาเคยกล่าวสุนทรพจน์เมื่อเดือนมีนาคมปี 2023 เพื่อวิจารณ์นายจ้างชาวจีนที่บังคับให้ลูกจ้างทำงานหลายชั่วโมงติดต่อกัน
ปัจจุบันห้างผางตงไหลมีชื่อเสียงระดับแนวหน้าในประเทศจีนด้านการบริการลูกค้า องค์กรมีพนักงานมากกว่า 7,000 คน ธุรกิจครอบคลุมซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ โกดังสินค้า ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มีสาขารวมกันมากกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ
อ้างอิง: South China Morning Post
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เสียงแตก แจกโบนัสพนง.ไม่ใช้สิทธิลาหยุด รางวัลที่ 1 พักร้อนไม่ใช้-เข้าสายไม่เคย
- สรุปดราม่า หัวหน้า รปภ. หมู่บ้านหรูเตะ-ต่อยลูกน้องรัวๆ ปมแค้นถูกเตือนเรื่องระเบียบ
- หัวหน้ากิริยาต่ำ ประจานลูกน้อง ลาป่วย ชาวเน็ตเดือด ไร้วุฒิภาวะ-มารยาททราม
