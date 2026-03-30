ข่าวต่างประเทศ

บริษัทแสนดี ให้พนักงาน ลาหยุดเพิ่ม 10 วัน ถ้าทำงานไม่มีความสุข

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 10:59 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 10:59 น.
61
อวี๋ ตงไหล ผู้ก่อตั้งผางตงไหล ประกาศกฎใหม่ให้ลูกจ้างลางานได้ตามใจชอบหากสภาพจิตใจย่ำแย่ ห้ามผู้บริหารปฏิเสธคำขอ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตคนทำงานท่ามกลางวัฒนธรรมทำงานหนัก

คนวัยทำงานหลายคนเคยเผชิญภาวะหมดกำลังใจ ภาระค่าใช้จ่ายบังคับให้พวกเขาต้องฝืนเดินทางไปที่ทำงาน บริษัทค้าปลีกในประเทศจีนแห่งหนึ่งตัดสินใจริเริ่มนโยบายใหม่เพื่อยกระดับขวัญกำลังใจของบุคลากร

อวี๋ ตงไหล ผู้ก่อตั้งเครือข่ายห้างสรรพสินค้าผางตงไหลในมณฑลเหอหนาน ประกาศมอบสิทธิให้ลูกจ้างลางานเพิ่มเติม 10 วันตามความสมัครใจเมื่อพวกเขารู้สึกไม่มีความสุข

ผู้ก่อตั้งบริษัทอธิบายแนวคิดนี้ในงานประชุมแห่งหนึ่งว่า “ผมต้องการให้พนักงานทุกคนมีอิสระ ทุกคนย่อมมีช่วงเวลาที่รู้สึกไม่มีความสุข ถ้าคุณรู้สึกไม่มีความสุข คุณก็ไม่ต้องมาทำงาน”

ฝ่ายบริหารของบริษัทไม่มีอำนาจปฏิเสธคำขอลางานประเภทนี้ ผู้บริหารที่ไม่อนุมัติวันลาจะถือว่าละเมิดกฎขององค์กร

สิทธิประโยชน์นี้เพิ่มเติมจากวันลาพักร้อนประจำปี 30 ถึง 40 วัน พนักงานยังได้รับวันหยุดช่วงเทศกาลตรุษจีนอีก 5 วัน พนักงานของบริษัททำงานเพียงวันละ 7 ชั่วโมง พวกเขาได้หยุดพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์อย่างเต็มที่

อวี๋ระบุเป้าหมายในอนาคตว่า เขาต้องการให้พนักงานมีชีวิตที่ผ่อนคลาย มีสุขภาพดี สิ่งนี้จะช่วยให้บริษัทเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน เขาเคยกล่าวสุนทรพจน์เมื่อเดือนมีนาคมปี 2023 เพื่อวิจารณ์นายจ้างชาวจีนที่บังคับให้ลูกจ้างทำงานหลายชั่วโมงติดต่อกัน

ปัจจุบันห้างผางตงไหลมีชื่อเสียงระดับแนวหน้าในประเทศจีนด้านการบริการลูกค้า องค์กรมีพนักงานมากกว่า 7,000 คน ธุรกิจครอบคลุมซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ โกดังสินค้า ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มีสาขารวมกันมากกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ

อ้างอิง: South China Morning Post

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

คนขับรถไฟด่วนญี่ปุ่น หลับใน พุ่งสปีดเข้าสถานีนาโกย่า 180 ชีวิตระทึก

41 วินาที ที่แล้ว
กัมพูชาโต้ต่างชาติ ยันคุณภาพอากาศยังดี ชี้เครื่องมือวัดสากลคลาดเคลื่อน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาโต้ต่างชาติ ยันคุณภาพอากาศยังดี ชี้เครื่องมือวัดสากลคลาดเคลื่อน

4 นาที ที่แล้ว
ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ บันเทิง

ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ

22 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ระทึก! ลุงขี่จักรยานยนต์บุกตึกไทยคู่ฟ้า บีบแตร-ตะโกนเรียก “อนุทิน”

36 นาที ที่แล้ว
กองทัพบก เร่งประสานรัฐบาล อนุมัติ 10 ล้าน เงินเยียวยาทหารกล้า ชายแดนไทย-เขมร ข่าว

กองทัพบก เร่งประสานรัฐบาล อนุมัติเงิน 10 ล้าน เยียวยาทหารกล้า ชายแดนไทย-เขมร

44 นาที ที่แล้ว
เสียใจด้วย 5 กลุ่มนี้ ถูกตัดสิทธิ คนละครึ่งพลัส 2569 เศรษฐกิจ

เสียใจด้วย 5 กลุ่มนี้ ถูกตัดสิทธิ คนละครึ่งพลัส 2569

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประธานศาล รธน. ขอให้เข้าใจ บินไปดูงานต่างประเทศ ไม่ได้เป็นการไปพักผ่อน

55 นาที ที่แล้ว
&quot;สส.ตี๋&quot; บี้ผู้ว่าฯ 9 จังหวัด ประกาศเขตภัยพิบัติ ฝุ่นเหนือ ระวังเจอ ม.157 หากไม่ทำ ข่าวการเมือง

“สส.ตี๋” บี้ผู้ว่าฯ 9 จังหวัด ประกาศเขตภัยพิบัติ ฝุ่นเหนือ ระวังเจอ ม.157 หากไม่ทำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถาปนิกแจง อาคาร สน.สุทธิสาร ปิดบันไดชั้น 2 เพราะคนป่วยจิตเวชบุกพังห้องประชุม ข่าว

สถาปนิกแจง อาคาร สน.สุทธิสาร ปิดบันไดชั้น 2 คนป่วยจิตเวชบุกพังห้องประชุม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบบัญชีม้าแก๊งสแกมเมอร์ หลอกคนไทย จ่าย 2 หมื่น แลกตู้เซฟ “ซัดดัม ฮุสเซน”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทแสนดี ให้พนักงาน ลาหยุดเพิ่ม 10 วัน ถ้าทำงานไม่มีความสุข ข่าวต่างประเทศ

บริษัทแสนดี ให้พนักงาน ลาหยุดเพิ่ม 10 วัน ถ้าทำงานไม่มีความสุข

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;พลอย ชวพร&quot; แฟชั่นนิสต้าตัวแม่ ทายาทอดีตรัฐมนตรี บันเทิง

ประวัติ “พลอย ชวพร” แฟชั่นนิสต้าตัวแม่ ทายาทอดีตรัฐมนตรี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทรนด์ฮิต สีเล็บเจล สงกรานต์ 2569 สวยทน สู้ฉ่ำ ท้าแดดร้อน แฟชั่นและความงาม

เทรนด์ฮิต สีเล็บเจล สงกรานต์ 2569 สวยทน สู้ฉ่ำ ท้าแดดร้อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดือด! &quot;หมอของขวัญ&quot; ประกาศกร้าว ปลุกเทพีสงคราม หลังโดน &quot;สุชาติ&quot; แจกหมายศาล ข่าว

เดือด! “หมอของขวัญ” ประกาศ ปลุกเทพีสงคราม หลังโดน “สุชาติ” แจกหมายศาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เผยรายชื่อ ครม. เรียบร้อยดี นำขึ้นทูลเกล้าฯได้เลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเหตุการณ์ ไฟป่าเชียงใหม่ แม่แตงหนักสุด ฝุ่น PM2.5 อันดับ 1 โลก ข่าว

สรุปเหตุการณ์ ไฟป่าเชียงใหม่ แม่แตงหนักสุด ฝุ่น PM2.5 อันดับ 1 โลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เด็กเลือดกำเดาไหล วิกฤติฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือ ถามต้องรอให้ใครตายก่อนไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนสท์เล่เตือนระวังของโจร! คนร้ายดักปล้น &#039;คิทแคท&#039; รุ่น F1 ล็อตใหญ่ 12 ตัน ข่าวต่างประเทศ

เนสท์เล่เตือนระวังของโจร! คนร้ายดักปล้น ‘คิทแคท’ รุ่น F1 ล็อตใหญ่ 12 ตัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เชียงใหม่วิกฤตหนัก ฝุ่น PM2.5 พุ่งอันดับ 1 โลก เหนือ-อีสาน ยังเกินมาตรฐาน ข่าว

เชียงใหม่วิกฤตหนัก! ฝุ่น PM2.5 พุ่งอันดับ 1 โลก เหนือ-อีสาน ยังเกินมาตรฐาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลส่งเสริมทางเลือก ใช้น้ำมันดีเซล B20 ราคาถูกกว่า สู้วิกฤติพลังงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมร่มด่วน! กรมอุตุฯ เตือน ฝนฟ้าคะนองถล่ม กทม. เย็นนี้ เลี่ยงเส้นทางรถติด ข่าว

เตรียมร่มด่วน! กรมอุตุฯ เตือน ฝนฟ้าคะนองถล่ม กทม. เย็นนี้ เลี่ยงเส้นทางรถติด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลือ! “เวอร์สแตพเพ่น” แชมป์โลกสี่สมัย หมดไฟอาจเลิกแข่ง F1 หลังจบฤดูกาลนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เที่ยวเทศกาล สงกรานต์ พะยา 2569 Bubble Wave Phayao สาดน้ำริมกว๊าน ท่องเที่ยว

สงกรานต์ 2569 พะเยา คอนเสิร์ตริมกว๊าน จัดเต็มนักร้องดัง 3 วัน 3 คืน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตไทยในอิสราเอลแจ้งด่วน สั่งปิดน่านฟ้าจนถึงวันที่ 16 เมษายน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่วยกันบริจาค โรงพยาบาลอุ้มผาง วิกฤตหนักรอบ 35 ปี ไม่พอจ่ายเงินเดือนหมอ-พยาบาล ข่าว

ช่วยกันบริจาค โรงพยาบาลอุ้มผาง วิกฤตหนักรอบ 35 ปี ไม่พอจ่ายเงินเดือนหมอ-พยาบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ

ป๋าชู วัดเศวต แฉยับคนถามหา เงินประกัน เหน่ง เหม่งจ๋าย ตั้งแต่ศพยังไม่รดน้ำ

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569

ระทึก! ลุงขี่จักรยานยนต์บุกตึกไทยคู่ฟ้า บีบแตร-ตะโกนเรียก “อนุทิน”

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
กองทัพบก เร่งประสานรัฐบาล อนุมัติ 10 ล้าน เงินเยียวยาทหารกล้า ชายแดนไทย-เขมร

กองทัพบก เร่งประสานรัฐบาล อนุมัติเงิน 10 ล้าน เยียวยาทหารกล้า ชายแดนไทย-เขมร

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
เสียใจด้วย 5 กลุ่มนี้ ถูกตัดสิทธิ คนละครึ่งพลัส 2569

เสียใจด้วย 5 กลุ่มนี้ ถูกตัดสิทธิ คนละครึ่งพลัส 2569

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
