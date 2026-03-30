บันเทิง

ประวัติ “พลอย ชวพร” แฟชั่นนิสต้าตัวแม่ ทายาทอดีตรัฐมนตรี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 10:53 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 10:56 น.
63
เจาะลึกชีวิต พลอย ชวพร ลูกสาวอดีตรัฐมนตรี สู่ไอคอนแฟชั่นแถวหน้าผู้ติดตามนับล้านบนอินสตาแกรม พร้อมเปิดที่มาความสำเร็จแบรนด์ P’s Material และเพนต์เฮาส์หรูกลางกรุง

ถ้าพูดถึงแฟชั่นไอคอนในเมืองไทยที่แต่งตัวแล้วคนพร้อมตาม ชื่อของ พลอย ชวพร เลาหพงศ์ชนะ ต้องติดลิสต์อันดับต้น แต่นอกเหนือจากลุคสุดแซ่บบน Instagram แล้ว เบื้องหลังยังมีพื้นเพครอบครัวและเส้นทางอาชีพที่น่าสนใจไม่แพ้กัน

ลูกสาวคนเล็กตระกูลการเมือง-ธุรกิจ

พลอย ชวพร เกิดวันที่ 20 สิงหาคม 2528 เป็นลูกคนเล็กของ ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กับนางธยานี วิจิตรานนท์ มีพี่ชาย 1 คน ส่วนพ่อนั้น ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงอุตสาหกรรม ในยุครัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ก่อนจะวางมือการเมืองและหันมาบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เต็มตัว

นอกจากสายการเมืองแล้ว ธุรกิจหลักของตระกูลเลาหพงศ์ชนะคือ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด ส่วนธุรกิจรถแทรกเตอร์ชื่อ บริษัท กรุงไทยแทรกเตอร์ จำกัด ซึ่งมีสาขาในเครือข่ายกว่า 12 บริษัท พลอยจึงเติบโตมาในครอบครัวที่มีฐานธุรกิจแข็งแกร่งและเชื่อมโยงกับแวดวงการเมืองไทยมายาวนาน

เรียนนิเทศฯ จุฬา ต่อยอดแฟชั่นที่อังกฤษ

ด้านการศึกษา พลอยจบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้น เรียนต่อด้านแฟชั่น โปรโมชั่น ที่สถาบันมารังโกนี ซึ่งเป็นสถาบันแฟชั่นชั้นนำในยุโรป พื้นฐานนี้วางรากให้เธอก้าวเข้าสู่วงการแฟชั่นระดับมืออาชีพอย่างมั่นคง

ช่วงเรียนอยู่อังกฤษ พลอยเริ่มทำบล็อกตั้งแต่สมัยเรียน มาจากความชอบถ่ายทอดและบันทึกเรื่องราวในชีวิตประจำวัน บล็อก POBOXSTYLE กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ฝึกเสียงและสไตล์ก่อนที่โซเชียลมีเดียจะเบ่งบาน

พลอย ชวพร คือใคร เปิดประวัติแฟชั่นนิสต้าตัวแม่ ทายาทอดีตรัฐมนตรี
จาก ELLE Thailand สู่แบรนด์ของตัวเอง

พลอยเคยเป็น Style and Social Editor ให้กับนิตยสาร ELLE ประเทศไทย และเป็น Fashion Blogger แห่ง POBOXSTYLE ควบคู่กับรับงานในฐานะ เออีบริษัทออร์แกไนเซชั่น 365 Group และครีเอทีฟบริษัท Absolute Impact

ไม่หยุดแค่ลูกจ้าง เธอสร้างแบรนด์แฟชั่นออนไลน์ชื่อ P’s Material ขึ้นมาเอง เธอเป็นเจ้าของธุรกิจขายเสื้อผ้าบนโลกออนไลน์ P’s Material จนกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์ที่ได้รับความสนใจสูงสุดในยุคนั้น สินค้าเปิดขายปุ๊บหมดเกลี้ยงปั๊บ แฟนคลับต่อแถวซื้อกันหน้าร้านที่สยามสแควร์

ปี 2013 ยังออกหนังสือ The Matter of Style by Ploy Chava รวบรวมเทคนิคมิกซ์แอนด์แมตช์และ DIY เครื่องประดับศีรษะในแบบฉบับตัวเอง ซึ่ง หนังสือเล่มนี้รวบรวมเทคนิคการมิกซ์แอนด์แมตช์เสื้อผ้าและแอ็กเซสซอรี่ในสไตล์เฉพาะตัวที่ใส่ออกไปเดินถนนได้จริง

ไอคอนแฟชั่น 1 ล้านฟอลโลเวอร์

พลอยขึ้นชื่อเรื่องสไตล์การแต่งตัวที่โดดเด่น นำเทรนด์อยู่ตลอดเวลา และเป็นเจ้าของไอเดีย Headband ที่คนดังในวงการบันเทิงต่างนิยมใช้กัน Instagram @ploychava ปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า 1 ล้านคน ส่วน TikTok @ploychavatiktok มียอดไลก์รวมเกือบ 10 ล้าน

เธอยังเป็น เพื่อนซี้และสไตลิสต์คนสนิทของซุป’ตาร์ ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต และพลอย-เฌอมาลย์ ทำให้โปรไฟล์ในแวดวงเซเลบริตี้ยิ่งแน่นขึ้น

ความรักกับหนุ่มน้อยกว่า 13 ปี

คู่รัก กัปตัน ชลธร คงยิ่งยง กับแฟชั่นนิสต้า พลอย ชวพร เลาหพงศ์ชนะ คบหาดูใจมานานกว่า 5 ปี แม้อายุห่างกัน 13 ปี แต่ฝ่ายชายยืนยันหลายครั้งว่าไม่ใช่อุปสรรค และความสัมพันธ์ยังราบรื่นดี กัปตันเล่าว่าได้เรียนรู้เรื่องงานและธุรกิจจากพลอยอยู่ไม่น้อย

คฤหาสน์ตระกูลและเพนต์เฮาส์ริมพระราม 4

ชีวิตที่อยู่อาศัยของพลอยมีสองฐาน บ้านพักกับพ่อปรีชามีเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่าแก่มากมาย รอบรั้วเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวและมีสระว่ายน้ำสำหรับผ่อนคลาย

ฝั่งธุรกิจ ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ บอสใหญ่แห่งกรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเม้นท์ เจ้าของโครงการเดอะพอร์ทเทรท พระราม 4 ยกห้องเพนต์เฮาส์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ลูกสาวสุดที่รัก พลอย ชวพร โครงการนี้ เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 31 ชั้น มูลค่าโครงการ 2,500 ล้านบาท ตั้งอยู่บนถนนพระราม 4 ย่านคลองเตย

พ่อของเธอ ตั้งใจพัฒนาที่ดินแปลงนี้ให้เป็นศูนย์รวมลูกหลานในตระกูลให้มาอยู่ใกล้ ๆ กัน และกันพื้นที่เป็นห้องเพนต์เฮาส์ 7–8 ยูนิตไว้เป็นส่วนของครอบครัว

นอกจากเพนต์เฮาส์ที่พ่อมอบให้แล้ว พลอยยังมีคอนโดส่วนตัวที่ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ทันสมัยสีเทาดำ พร้อมแชนเดอเลียร์และห้องทำงานที่มีกลิ่นอายความเป็นตัวเอง

อ่านข่าวบันเทิงเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

Back to top button