รวบอินฟลูบราซิล อัพคลิปเล่าประสบการณ์ถูกลักพาตัว โป๊ะจัดฉากเรียกค่าไถ่
รวบอินฟลูบราซิล อัพคลิปเล่าประสบการณ์ถูกลักพาตัวพร้อมสามี สุดท้ายตำรวจพบจัดฉากเรียกค่าไถ่ เผยสามีไม่รู้เรื่องด้วย โดนซ้อมอ่วม
เมื่อวันที่ 28 เมษายน เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศบราซิลได้จับกุม มอนนิกี ฟรากา อินฟลูเอนเซอร์สาว และผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 1 คน ภายหลังจากที่ทั้งสองตกเป็นผู้ต้องสงสัย การกรรโชกทรัพย์ การฉ้อโกงทางกระบวนการ และการแจ้งความเท็จต่อตำรวจ
โดยการจับกุมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับกรณีที่อินฟลูเอนเซอร์สาวคนดังกล่าวได้อัปโหลดคลิปเมื่อปีที่แล้วว่าเธอและสามีถูกคนร้ายสามคนเอาลักพาตัวขณะที่พวกเธอกลับบ้านในเมืองอิการัชชู
มอนนิกี เล่าในตอนนั้นว่าเธอและลูคัสขับรถกำลังกลับบ้าน จากนั้นมีชายติดอาวุธสามคนเดินเข้ามา ตอนแรกเธอคิดว่าพวกเขาจะปล้นรถ ทว่าคนร้ายได้สั่งให้พวกเธอออกจากรถก่อนจะนำขึ้นรถอีกคัน ก่อนจะถูกพาเข้าไปในป่า เธอเล่าว่าตลอดทางคนร้ายขู่ว่าหากไม่ทำตามจะถูกยิงทิ้ง
ซึ่งเธอเล่าว่าตอนนั้นเธอกลัวมาก และเธอคิดว่าจะไม่ได้เจอลูกอีก เธอบอกคนร้ายว่าจะให้ทำอะไร อยากได้อะไรก็ยอม ก่อนที่ทางครอบครัวจะจ่ายค่าไถ่และปล่อยตัวทั้งคู่ในที่สุด ก่อนที่สามีจะเข้าแจ้งความกับตำรวจ
ทว่าจากการสอบสวนตำรวจพบความผิดปกติ เพราะจากการตรวจสอบบันทึกการโทรเข้าออก พบว่านางฟรากายังคงติดต่อต่อกับคนที่ลักพาตัวเธอ จนทำให้ตำรวจเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เป็นการจัดฉากขึ้นและนำไปสู่การจับกุมในที่สุด อย่างไรก็ตามตำรวจเชื่อว่าสามีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ และคิดว่าตนและภรรยาถูกลักพาตัวจริงๆ รวมถึงสามียังโดนทำร้ายร่างกายด้วย
ขณะที่ตำรวจกำลังติดตามผู้ก่อเหตุอีกคนที่เหลือ โดยตำรวจพบว่าสามคนที่รับบทเป็นผู้ลักพาตัวนั้น หนึ่งคนถูกจับกุมแล้ว อีกคนเสียชีวิตไปแล้ว
