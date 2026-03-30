รวบอินฟลูบราซิล อัพคลิปเล่าประสบการณ์ถูกลักพาตัว โป๊ะจัดฉากเรียกค่าไถ่

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 16:38 น.
รวบอินฟลูบราซิล อัพคลิปเล่าประสบการณ์ถูกลักพาตัวพร้อมสามี สุดท้ายตำรวจพบจัดฉากเรียกค่าไถ่ เผยสามีไม่รู้เรื่องด้วย โดนซ้อมอ่วม

เมื่อวันที่ 28 เมษายน เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศบราซิลได้จับกุม มอนนิกี ฟรากา อินฟลูเอนเซอร์สาว และผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 1 คน ภายหลังจากที่ทั้งสองตกเป็นผู้ต้องสงสัย การกรรโชกทรัพย์ การฉ้อโกงทางกระบวนการ และการแจ้งความเท็จต่อตำรวจ

โดยการจับกุมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับกรณีที่อินฟลูเอนเซอร์สาวคนดังกล่าวได้อัปโหลดคลิปเมื่อปีที่แล้วว่าเธอและสามีถูกคนร้ายสามคนเอาลักพาตัวขณะที่พวกเธอกลับบ้านในเมืองอิการัชชู

มอนนิกี เล่าในตอนนั้นว่าเธอและลูคัสขับรถกำลังกลับบ้าน จากนั้นมีชายติดอาวุธสามคนเดินเข้ามา ตอนแรกเธอคิดว่าพวกเขาจะปล้นรถ ทว่าคนร้ายได้สั่งให้พวกเธอออกจากรถก่อนจะนำขึ้นรถอีกคัน ก่อนจะถูกพาเข้าไปในป่า เธอเล่าว่าตลอดทางคนร้ายขู่ว่าหากไม่ทำตามจะถูกยิงทิ้ง

ซึ่งเธอเล่าว่าตอนนั้นเธอกลัวมาก และเธอคิดว่าจะไม่ได้เจอลูกอีก เธอบอกคนร้ายว่าจะให้ทำอะไร อยากได้อะไรก็ยอม ก่อนที่ทางครอบครัวจะจ่ายค่าไถ่และปล่อยตัวทั้งคู่ในที่สุด ก่อนที่สามีจะเข้าแจ้งความกับตำรวจ

ทว่าจากการสอบสวนตำรวจพบความผิดปกติ เพราะจากการตรวจสอบบันทึกการโทรเข้าออก พบว่านางฟรากายังคงติดต่อต่อกับคนที่ลักพาตัวเธอ จนทำให้ตำรวจเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เป็นการจัดฉากขึ้นและนำไปสู่การจับกุมในที่สุด อย่างไรก็ตามตำรวจเชื่อว่าสามีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ และคิดว่าตนและภรรยาถูกลักพาตัวจริงๆ รวมถึงสามียังโดนทำร้ายร่างกายด้วย

ขณะที่ตำรวจกำลังติดตามผู้ก่อเหตุอีกคนที่เหลือ โดยตำรวจพบว่าสามคนที่รับบทเป็นผู้ลักพาตัวนั้น หนึ่งคนถูกจับกุมแล้ว อีกคนเสียชีวิตไปแล้ว

ข่าวดี 15 โรคไม่ต้องเกณฑ์ทหาร 69 มีใบรับรองแพทย์ รอดใบแดง ข่าว

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

