เคล็ดไม่ลับ! หุงข้าวระดับเชฟ แค่หยด "น้ำส้มสายชู-น้ำมัน" ข้าวเรียงเม็ดสวยเป๊ะ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 22:30 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 17:42 น.
เคล็ดไม่ลับ! วิธีหุงข้าวให้ร่วนซุย เรียงเม็ดสวย และไม่บูดง่าย เพียงแค่ใส่สองสิ่งนี้ รับรองข้าวหอมนุ่มน่ารับประทาน

สำหรับใครหลาย ๆ คนที่มักประสบปัญหาเวลาหุงข้าวสวยแล้วข้าวออกมาแฉะ แห้งเกินไป หรือติดกันเป็นก้อนเละเหมือนโจ๊ก แม้จะใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่ทันสมัยหรือเลือกซื้อข้าวสารราคาแพงมาหุงก็ตาม ปัญหาข้าวก้นหม้อไม่น่ารับประทานเหล่านี้จะหมดไป เพียงแค่รู้เคล็ดลับก้นครัวที่ทำตามได้ง่ายในการเตรียมข้าวก่อนกดปุ่มหุง

ใช้น้ำอุ่นซาวข้าวและเติมน้ำมันพืชผสมน้ำส้มสายชู

ขั้นตอนแรกของการหุงข้าวให้อร่อยคือการซาวข้าว ควรใช้น้ำอุ่นในการซาวข้าวแทนน้ำเย็นเพื่อช่วยรักษากลิ่นหอมของเมล็ดข้าวเอาไว้ ล้างทำความสะอาดอย่างเบามือและซาวเพียงแค่ครั้งเดียวเพื่อรักษาคุณค่าทางโภชนาการ น้ำซาวข้าวที่เหลือสามารถนำไปล้างผักผลไม้เพื่อลดสารเคมีตกค้าง หรือนำไปใช้สระผมและล้างหน้าเพื่อความงามได้อีกด้วย

หลังจากซาวข้าวและเติมน้ำในปริมาณที่พอเหมาะแล้ว ให้หยดน้ำส้มสายชูลงไปประมาณสองถึงสามหยด พร้อมกับเหยาะน้ำมันพืชลงไปในน้ำเล็กน้อยก่อนกดปุ่มหุงข้าว น้ำส้มสายชูจะช่วยให้เมล็ดข้าวคงความเงางาม ดูน่ารับประทาน และช่วยยืดอายุข้าวไม่ให้บูดเสียได้ง่าย ส่วนน้ำมันพืชจะทำหน้าที่เคลือบเมล็ดข้าวให้ร่วนซุย ไม่เกาะติดกันเป็นก้อน ทำให้ข้าวแต่ละเม็ดเต่งตึงและขึ้นเงาสวยงาม

สูตรเด็ดน้ำมันงา เกลือ และการแช่ข้าวเพิ่มความนุ่มหนึบ

นอกจากการใช้น้ำมันพืชแล้ว ยังมีสูตรลับอีกหนึ่งสูตรที่ช่วยเพิ่มความอร่อย คือการเปลี่ยนมาใช้น้ำมันงา น้ำส้มสายชู และเกลือเป็นส่วนผสมเพิ่มเติม เมื่อซาวข้าวและเติมน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้หยดน้ำมันงาและน้ำส้มสายชูลงไปเล็กน้อยตามด้วยเกลือป่น น้ำมันงาจะชูให้เมล็ดข้าวหอมฟุ้งและดูเงางาม ส่วนน้ำส้มสายชูจะช่วยให้เนื้อสัมผัสข้าวนุ่มหนึบและมีความหวานตามธรรมชาติโดยไม่ทิ้งรสเปรี้ยวตกค้าง ขณะที่เกลือจะช่วยเพิ่มความหนึบให้กับเมล็ดข้าวมากยิ่งขึ้น

เคล็ดลับสุดท้ายที่จะช่วยให้ข้าวสุกอย่างสมบูรณ์แบบ คือการแช่ข้าวทิ้งไว้ประมาณ 5 ถึง 10 นาทีหลังจากใส่ส่วนผสมทุกอย่างครบถ้วนแล้ว หลักการนี้คล้ายกับการแช่ข้าวเหนียวข้ามคืนเพื่อให้เมล็ดข้าวดูดซับน้ำได้อย่างเต็มที่ การแช่ข้าวสวยเพียงไม่กี่นาทีจะช่วยให้ข้าวสุกเร็วขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้คือข้าวสวยที่นุ่มฟู เมล็ดข้าวพองโต ร่วนซุยเรียงเม็ดสวยงาม และพร้อมเสิร์ฟคู่กับเมนูโปรดบนโต๊ะอาหารได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ที่มา: SOHA

ข่าวล่าสุด
เคล็ดไม่ลับ! หุงข้าวระดับเชฟ แค่หยด &#039;น้ำส้มสายชู-น้ำมัน&#039; ข้าวเรียงเม็ดสวยเป๊ะ ข่าวต่างประเทศ

เคล็ดไม่ลับ! หุงข้าวระดับเชฟ แค่หยด “น้ำส้มสายชู-น้ำมัน” ข้าวเรียงเม็ดสวยเป๊ะ

18 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันพุธ เดือนเมษายน เช็กเลขไหนออกบ่อย ต้อนรับงวด 1 เม.ย. 69

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบอินฟลูบราซิล อัพคลิปเล่าประสบการณ์ถูกลักพาตัว โป๊ะจัดฉากเรียกค่าไถ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดี 15 โรคไม่ต้องเกณฑ์ทหาร 69 มีใบรับรองแพทย์ รอดใบแดง ข่าว

ข่าวดี 15 โรคไม่ต้องเกณฑ์ทหาร 69 มีใบรับรองแพทย์ รอดใบแดง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานวิจัยยืนยัน คนขี้นินทา คุณภาพชีวิตดีขึ้น เห็นแก่ตัวน้อยลง ข่าว

งานวิจัยยืนยัน คนขี้นินทา คุณภาพชีวิตดีขึ้น เห็นแก่ตัวน้อยลง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยลาวออกวันจันทร์ที่ 30 ย้อน 6 งวด เปิดดวงหวยลาว 30 มี.ค. 69 เช็กฤกษ์เศรษฐีหนุนนำ หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันจันทร์ที่ 30 ย้อน 6 งวด เปิดดวงหวยลาว 30 มี.ค. 69 เช็กฤกษ์เศรษฐีหนุนนำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสูตร &quot;ซัมลอร์ กอร์โก&quot; ซุปผักของคนเขมร ปะทังชีวิตช่วงเขมรแดง ฮิตมาจนทุกวันนี้ อาหาร

เปิดสูตร “ซัมลอร์ กอร์โก” ซุปผักเขมร ปะทังชีวิตช่วงเขมรแดง ฮิตมาจนทุกวันนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แค่นี้ก็ผิด? ผู้ใช้โซเชียล โพสต์แซะ คนใส่รองเท้าแตะขึ้น BTS อ้าง เสียภาพลักษณ์ประเทศ ข่าว

ชาวเน็ตไทย โพสต์แซะ ใส่รองเท้าแตะขึ้น BTS เสียภาพลักษณ์ประเทศ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้อนนรกแตก! ต้นเดือนเมษายน 69 ดัชนีความร้อน พุ่งสูงถึง 60 องศาฯ ข่าว

ร้อนนรกแตก! ต้นเดือนเมษายน 69 ดัชนีความร้อน พุ่งสูงถึง 60 องศาฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอนโดติดรถไฟฟ้า โซนสุขุมวิท-พระราม 4 เศรษฐกิจ

5 คอนโดติดรถไฟฟ้า โซนสุขุมวิท-พระราม 4 ทำเลศักยภาพ เดินทางสะดวก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 30 มี.ค. 69 ครั้งที่ 17 ทองรูปพรรณพุ่ง 71,100 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 มี.ค. 69 ปิดตลาดเย็นพุ่ง 400 บาท รูปพรรณขายออก 71,300

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดเศร้า! วัน อยู่บำรุง เผยข่าวเศร้า คุณแม่ลำเนา อยู่บำรุง จากไปอย่างสงบ ข่าว

สุดเศร้า! วัน อยู่บำรุง แจ้งข่าวร้าย คุณแม่ลำเนา อยู่บำรุง ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติเลขเด็ดแม่จำเนียร ย้อนหลัง 7 งวด เจาะเลขดังรับ 1 เม.ย. 69 เลขเด็ด

สถิติเลขเด็ดแม่จำเนียร ย้อนหลัง 7 งวด เจาะเลขดังรับ 1 เม.ย. 69

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 30 มี.ค. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 30 มี.ค. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำนาน ดาบวิชัยปลูกต้นตาล คนบ้าวีรบุรุษ ดราม่า ตัดต้นตาลทิ้งขยายถนน ข่าว

ตำนาน ดาบวิชัยปลูกต้นตาล คนบ้าวีรบุรุษ ดราม่า ตัดต้นตาลทิ้งขยายถนน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่า ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ในหลวงร.9 วาดภาพไม่ขอ ช่างภาพเปิดใจ กว่าจะได้ช็อตนี้มา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ปู มัณฑนา&quot; ขึ้นศาลสู้คดี ทนายแก้ว ฟ้องหมื่น ยัน &quot;ไอ้แก้ว&quot; แค่ตัวละครหนังตะลุง บันเทิง

“ปู มัณฑนา” ขึ้นศาลสู้คดี ทนายแก้ว ฟ้องหมื่น ยัน “ไอ้แก้ว” แค่ตัวละครหนังตะลุง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
งามไส้! สาวไทยวัย 30 เมาแล้วขับ BMW ชนรถจอดรอไฟแดงในเกาหลีใต้ ข่าว

งามไส้! สาวไทย เมาแล้วขับ BMW ชนรถจอดรอไฟแดงในเกาหลีใต้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกณฑ์ทหาร 2569 วันไหน ใบแดงกี่ใบ เอกสารใบ สด. โรคไม่ต้องเป็นทหาร ข่าว

เกณฑ์ทหาร 2569 วันไหน ใบแดงกี่ใบ เอกสารใบ สด. โรคไม่ต้องเป็นทหาร

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนกรุงอ่วม! เรือข้ามฟากเจ้าพระยา ขึ้นค่าโดยสารเป็น 6 บาท เซ่นพิษน้ำมันแพง เศรษฐกิจ

คนกรุงอ่วม! เรือข้ามฟากเจ้าพระยา ขึ้นค่าโดยสารเป็น 6 บาท เซ่นพิษน้ำมันแพง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

UNGC ร่วมกับ Grab – Kantar เผยงานวิจัยคนขับหญิงทั่วภูมิภาค สร้างมูลค่า 2.8 หมื่นล้าน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รอง ผบ.ตร. ตกใจเจอชื่อ “ไชน่าเรลเวย์” ร่วมก่อสร้างตึกใหม่ สน.สุทธิสาร

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ชี้แจง บทบาทไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลิขสิทธิ์ หลังถูกวิจารณ์ไม่ดำเนินการ ข่าว

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ชี้แจง บทบาทไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลิขสิทธิ์ หลังถูกวิจารณ์ไม่ดำเนินการ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เสนอรัฐบาล 4 ด้าน แผนรับมือวิฤกติราคาน้ำมันแพง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น อดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรี 3 สมัย ลูกทำตามคำสั่งเสียสุดท้าย ข่าวการเมือง

สิ้น อดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรี 3 สมัย ลูกทำตามคำสั่งเสียสุดท้าย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถิติหวยออกวันพุธ เดือนเมษายน เช็กเลขไหนออกบ่อย ต้อนรับงวด 1 เม.ย. 69

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
ข่าวดี 15 โรคไม่ต้องเกณฑ์ทหาร 69 มีใบรับรองแพทย์ รอดใบแดง

ข่าวดี 15 โรคไม่ต้องเกณฑ์ทหาร 69 มีใบรับรองแพทย์ รอดใบแดง

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
งานวิจัยยืนยัน คนขี้นินทา คุณภาพชีวิตดีขึ้น เห็นแก่ตัวน้อยลง

งานวิจัยยืนยัน คนขี้นินทา คุณภาพชีวิตดีขึ้น เห็นแก่ตัวน้อยลง

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
สถิติหวยลาวออกวันจันทร์ที่ 30 ย้อน 6 งวด เปิดดวงหวยลาว 30 มี.ค. 69 เช็กฤกษ์เศรษฐีหนุนนำ

สถิติหวยลาวออกวันจันทร์ที่ 30 ย้อน 6 งวด เปิดดวงหวยลาว 30 มี.ค. 69 เช็กฤกษ์เศรษฐีหนุนนำ

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
