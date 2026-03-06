แพทยสภา แถลงการณ์โต้ หมอของขวัญ ยันไม่ได้แพ้คดีศาลปกครอง

แพทยสภาออกแถลงการณ์โต้ดราม่า ยืนยันไม่ได้ “แพ้คดี” หมอดัง ชี้ศาลแค่ให้ทบทวนกระบวนการ ล่าสุดมีมติสั่งพักใบอนุญาตตามเดิมและคดีถึงที่สุดแล้ว
จากกรณีที่มีข่าวลือและเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า “แพทยสภา” เป็นฝ่ายแพ้คดีในชั้นศาลปกครอง กรณีการพิจารณาคดีจริยธรรมของแพทย์คนดัง (หมอของขวัญ) ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชน ยืนยันชัดเจนว่าแพทยสภาไม่ได้แพ้คดี และศาลปกครองก็ไม่ได้วินิจฉัยว่าแพทย์รายดังกล่าวไม่มีความผิดทางจริยธรรมแต่อย่างใด
แถลงการณ์ระบุว่า กระบวนการของศาลปกครองนั้นเป็นการตรวจสอบว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทำตามขั้นตอนครบถ้วนหรือไม่ ไม่ได้ทำหน้าที่พิจารณาแทนองค์กรวิชาชีพว่าแพทย์ทำผิดจริยธรรมหรือไม่ ซึ่งสาเหตุที่ศาลสั่งให้แพทยสภากลับไปพิจารณาใหม่นั้น มาจากข้อสังเกตเรื่องกระบวนการพิจารณา 2 ประเด็น คือ
-
ในระหว่างการสอบสวน แพทย์คนดังกล่าวได้ย้ายที่อยู่ ทำให้เอกสารบางฉบับที่ส่งไปตามที่อยู่เดิมอาจไม่ถึงมือแพทย์
-
คณะกรรมการสอบสวนไม่ได้ทำบันทึกให้ปรากฏชัดเจนว่า ได้พิจารณาเรื่อง “เหตุอันควรปราณี” ตามข้อบังคับแล้วหรือไม่ ศาลจึงสั่งให้แพทยสภากลับไปแก้ไขกระบวนการส่งเอกสารและบันทึกการพิจารณาเรื่องความปรานีให้ครบถ้วนและชัดเจนตามกฎหมาย
แพทยสภาชุดใหม่รื้อคดี ยืนยันคำสั่ง “พักใช้ใบอนุญาต” ตามเดิม
หลังจากได้รับคำสั่งศาล แพทยสภาได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งไปยังที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอย่างถูกต้อง และนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาชุดใหม่ทั้งคณะ เพื่อพิจารณาทบทวนเรื่องเหตุอันควรปราณีตามขั้นตอนอย่างรัดกุม
ผลการพิจารณาใหม่สรุปว่า คณะกรรมการฯ ยังคงมีมติให้ “ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม” เป็นระยะเวลาเท่าเดิม ซึ่งก่อนหน้านี้ศาลไม่ได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวและแพทย์ได้ถูกลงโทษพักใช้ใบอนุญาตไปเรียบร้อยแล้ว คำสั่งใหม่นี้จึงไม่ต้องกำหนดวันเริ่มต้นลงโทษพักใช้อีก
คดีถึงที่สุด แพทย์ยอมรับคำสั่ง ไม่มีการฟ้องแย้ง
ที่สำคัญที่สุดคือ หลังจากแพทยสภาออกคำสั่งลงโทษฉบับใหม่ไปแล้ว แพทย์รายดังกล่าวมีสิทธิที่จะนำเรื่องไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพื่อคัดค้านได้ แต่ปรากฏว่าแพทย์ไม่ได้ดำเนินการฟ้องร้องคัดค้านจนล่วงเลยกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย ส่งผลให้สถานะคำสั่งของแพทยสภาในปัจจุบันถือว่า “ถึงที่สุดและมีผลสมบูรณ์ชอบด้วยกฎหมาย” แล้ว
ในช่วงท้ายของแถลงการณ์ แพทยสภายังได้เน้นย้ำจุดยืนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษามาตรฐานทางจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม โดยยึดถือความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และคำนึงถึงความคุ้มครองปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สุดซึ้ง “ดัง พันกร” ส่งกำลังใจ “หมอของขวัญ” หลังประกาศคืน ใบอนุญาตแพทย์
- หมอของขวัญ ซัด ‘สุชาติ’ ขอจ่ายเอง ถ้านับใหม่แล้วคะแนนเท่าเดิม เหมือนหวยแxก
- ช็อก “หมอของขวัญ” ประกาศคืนใบประกอบวิชาชีพ ลั่นทนระบบ “แพทยสภา” ไม่ไหว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: