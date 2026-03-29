แจ๊ส ลั่นโพสต์ก่อนปลิว-ป๋าชู ไลฟ์แฉเงินหาย งัดความจริงป้อง “บอล เชิญยิ้ม”
นับตั้งแต่ที่ ไอซ์ ภรรยาเหน่ง เหม่งจ๋าย ออกมาโพสต์ฟาดแบบไม่ระบุชื่อ บอกว่าจบงานแล้วก็เลิกสร้างภาพสักที จนตลกคนดังอย่าง บอล เชิญยิ้ม ถูกโยงจนมีกระแสด่า ทำเอา แจ๊ส ชวนชื่น ต้องซัดกลับกลางไลฟ์ บอกโลกเปลี่ยนไปแล้ว ถึงมีคำว่าหาแสง รวมถึงเหน็บว่า อยากมีเรื่องแต่ไม่กล้าปะทะนั้น
ต่อมายิ่งทำเอาคนมุงหนัก เมื่อ แจ๊ส ชวนชื่น โพสต์เดือดว่า “มีคนทำให้พี่เหน่งลำบากใจ จนออกจากก็มาดิคร๊าบ ไปเดาเอาเองนะ วู้ววววววว ขอหิวแสงสักทีนะ วินวินขอวันเดียว เข้าใส้จริงจริง”
โพสต์ดังกล่าวอยู่ได้ไม่นานก็ถูกลบไป แต่อารมณ์ของชาวเน็ตที่ตามดราม่าต่างแคปทันและคาดเดากันว่า บุคคลที่ทำให้เหน่งลำบากใจ คือใครแน่
หนังคนละม้วน! “ป๋าชู” แฉยับเบื้องหลังงานศพ “เหน่ง เหม่งจ๋าย”
ด้าน ป๋าชู วัดเศวต ซึ่งเป็นผู้จัดการดูแลงานศพ เหน่ง เหม่งจ๋าย ทั้ง 7 วันยันวันเผา ได้ช่วยจุดไฟดราม่าอีกครั้งแม้พิธีอาลัยจะจบไปแล้ว เมื่อโพสต์ว่า “แหล่มแน่ ๆ ถ้า.เหลา” ไม่ได้XXX..แต่เห็นด้วยตา 32,000 เป็นเหตุสังเกตได้..555″
ก่อนจะไลฟ์ชี้แจงความจริงเพื่อปกป้อง บอล เชิญยิ้ม โดยยืนยันว่า อีกฝ่ายคือผู้อยู่เบื้องหลัง คอยสั่งการและออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้งานออกมาดูดีและสมเกียรติที่สุด แม้ตัวจะติดงานอยู่ลาว แต่ยังคอยโทร. เช็กตลอดเพราะเป็นห่วง เป็นคนปิดทองหลังพระแต่กลับต้องมารับเรื่องดราม่า
ป๋าชูเผยด้วยว่า ในเช้าวันเผา ตนพาหลานเหน่งไปบวชหน้าไฟและนิมนต์พระมาถึงวัดตั้งแต่ 6 โมงเช้า เพื่อทำบุญ 7 วัน แต่รอจนถึง 9 โมงครึ่ง กลับไม่มีญาติโผล่มาแม้แต่คนเดียว * ต้องควักกระเป๋าเอง: สุดท้ายทีมงานของป๋าชูและ “หม่ำ จ๊กมก” ต้องวิ่งวุ่นหาซื้อชุดสังฆทานและของถวายพระกันเองเพื่อให้พิธีดำเนินต่อไปได้ ทั้งที่ข้าวปลาอาหารก็ยังไม่ได้ตกถึงท้อง
ประเด็นที่ร้อนที่สุดคือ “เงินช่วยงาน” ป๋าชูตั้งคำถามเสียงดังว่า แขกมาร่วมงานเป็นพันคน แต่พอเปิดกล่องออกมากลับมีเงินเหลือเพียง 32,000 บาท
ป๋าชูยืนยันว่าแค่ซองจากเจ้านายและแม่ของตนรวมกันก็ 70,000 บาท เข้าไปแล้ว จึงเกิดคำถามคาใจว่าเงินส่วนที่เหลือหายไปอยู่ในมือใคร? ในขณะที่ลูก ๆ ของเหน่งยืนยันไม่ได้เงินสักบาทเดียว
ตอนท้ายเจ้าตัวย้ำแรงว่า ตนเองอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่วันแรก รู้ความจริงทุกอย่าง และถ้ายังไม่หยุดสร้างกระแสดราม่า ตนจะออกมาแฉเรื่องราวที่เหลือทั้งหมด ซึ่งถ้าระบุชื่อไปแล้ว รับรองว่าคนคนนั้นจะไม่มีที่ยืนในสังคมแน่นอน.
