ลูกจ้างเฮ โรงงานดัง แจกโบนัส 6 เดือน พ่วงขวัญถุง 55000 บ. สวนวิกฤตเศรษฐกิจโลก

ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่กำลังเผชิญกับปัจจัยท้าทายรอบด้าน โดยเฉพาะวิกฤตราคาพลังงานที่พุ่งสูงทำสถิติใหม่ในปี 2569
แต่ล่าสุดกลับมีข่าวดีที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ เมื่อบริษัท เจเทคโตะ (JTEKT) ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และตลับลูกปืนสัญชาติญี่ปุ่นประจำนิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ได้บรรลุข้อตกลงการเจรจาค่าตอบแทนประจำปี 2568 (จ่ายช่วงปี 2569) ซึ่งถือเป็น “ของขวัญสงกรานต์” ชิ้นใหญ่ที่สุดชิ้นหนึ่งของปีนี้สำหรับเหล่ามนุษย์โรงงาน
โดยก่อนหน้านี้ เมื่อ 16 มี.ค. ประธานบริษัทได้ลงนามรับข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือเป็นการเริ่มต้นกระบวนการเจรจาอย่างเป็นทางการ
ล่าสุดข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์โรงงาน Story” ลงโพสต์วานี้ (28 มี.ค.) ยืนยันว่า ผลการเจรจาระหว่างตัวแทนพนักงานและฝ่ายบริหารของ บริษัท เจเทคโตะ ไทยแลนด์ จำกัด จบลงด้วยความชื่นมื่น โดยมีการอนุมัติจ่ายโบนัสประจำปีสูงถึง 6 เดือน พร้อมบวกเงินพิเศษคงที่ (Fixed Bonus) อีกจำนวน 55,000 บาท
นอกจากนี้บริษัทยังมีการปรับฐานเงินเดือนขึ้นให้อีก 4.4% เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย
การประกาศตัวเลขโบนัสที่สูงลิ่วในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่แสดงถึงผลประกอบการที่แข็งแกร่งของเจเทคโตะในฐานะฟันเฟืองสำคัญของระบบแมคคาทรอนิกส์และชิ้นส่วนเครื่องจักรระดับโลกเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนญี่ปุ่นที่มีต่อฐานการผลิตในประเทศไทย
แม้ในช่วงที่ต้นทุนการผลิตจากน้ำมันและไฟฟ้ากำลังผันผวนหนัก พนักงานหลายคนต่างพากันโพสต์แสดงความดีใจผ่านโซเชียลมีเดีย โดยยกย่องให้บริษัทเป็น “อู่ข้าวอู่น้ำ” ที่พึ่งพาได้เสมอในยามวิกฤต.
