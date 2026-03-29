ระทึกไฟไหม้ตึกสูง “ไท่หยวน” เผาวอดผนังอาคารดับ 1 เจ็บระนาว 25 ราย
เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงเย้ยฟ้าดินใจกลางเมืองไท่หยวน มณฑลซานซี เปลวไฟลุกท่วมผนังอาคารสูงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ศพ และบาดเจ็บอีกนับสิบ เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาผู้ตกค้างภายในอาคาร
เหตุเพลิงไหม้อาคารสูง เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มี.ค.เวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ เขตเสี่ยวเตี้ยน เมืองไท่หยวน มณฑลซานซี ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 300 ไมล์ โดยเปลวเพลิงได้เริ่มปะทุขึ้นและลุกลามอย่างรวดเร็วบริเวณผนังด้านนอกอาคาร ก่อนจะลามไปทั่วชั้นสูงของตึก
คลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกโดยผู้อยู่ในเหตุการณ์เผยให้เห็นภาพสุดระทึกขณะที่เปลวไฟสีส้มขนาดใหญ่กลืนกินตัวอาคาร พร้อมกลุ่มควันดำหนาทึบพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า และมีเศษวัสดุติดไฟร่วงหล่นลงมาบนพื้นถนนราวกับสายฝน สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนที่มายืนดูเหตุการณ์จำนวนมาก
หน่วยงานท้องถิ่นเมืองไท่หยวนรายงานสถานการณ์ความสูญเสียเบื้องต้นยืนยันพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 รายในที่เกิดเหตุ มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 25 ราย ทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน โดยในจำนวนนี้มีอาการวิกฤตถึง 7 ราย
การกู้ภัย: แม้เพลิงจะถูกควบคุมได้แล้วในภายหลัง แต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ตำรวจ และหน่วยกู้ภัยยังคงปูพรมตรวจค้นภายในอาคารเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อาจติดค้างอยู่ตามห้องพักต่าง ๆ
ย้อนรอยภัยพิบัติไฟไหม้ในจีนและฮ่องกง
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาคารสูง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่นานได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบกว่า 75 ปีของฮ่องกง ณ อาคารหวังฟกคอร์ต (Wang Fuk Court) เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปถึง 168 ศพ เนื่องจากไฟลุกลามผ่านนั่งร้านไม้ไผ่และระบบสัญญาณเตือนภัยขัดข้อง
นอกจากนี้ ในมณฑลเจียงซูยังเพิ่งเกิดเหตุระเบิดของร้านจำหน่ายพลุดอกไม้ไฟเพียงไม่กี่วันก่อนเทศกาลตรุษจีน จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอีก 8 ศพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการจัดการความปลอดภัยสาธารณะในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นของจีน.
