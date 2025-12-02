สดุดีหญิงผู้กล้า ไฟไหม้ตึกฮ่องกง เดินเคาะประตูเรียกเพื่อนบ้าน จนสิ้นใจในกองเพลิง แต่ช่วยรอด 4 ชีวิต 1 สุนัข
สดุดีวีรกรรม ‘นางยิป’ หญิงผู้กล้าแห่งตึกวังฟุก ไฟไหม้ตึกฮ่องกง สละโอกาสหนีตายเดินเคาะประตูเรียกเพื่อนบ้าน ช่วยรอด 4 ชีวิต 1 สุนัข ก่อนสิ้นใจในกองเพลิง สามีร่ำไห้ “เธอทำตามอุดมการณ์ แต่ผมโทษตัวเองที่ช่วยไม่ทัน”
ท่ามกลางความโศกเศร้าจากโศกนาฏกรรม ไฟไหม้ตึกที่พักในฮ่องกง รุนแรงระดับ 5 (ระดับสูงสุด) ที่อาคารวังฟุกคอร์ต ย่านไทโป ฮ่องกง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนับร้อยราย ได้ปรากฏเรื่องราววีรกรรมของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “แสงสว่างแห่งความเป็นมนุษย์” เธอยอมแลกชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเพื่อนบ้านให้รอดพ้นจากกองเพลิง
เหตุการณ์นี้ถูกเปิดเผยโดย นายยิป (Mr. Yip) สามีของผู้เสียชีวิต ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียด้วยความอาลัยรัก ยืนยันว่าภรรยาของเขา ซึ่งอาศัยอยู่บนชั้น 17 ของอาคาร ได้เสียชีวิตลงแล้ว ร่างของเธอถูกพบอยู่ภายในบ้านพักหลังเพลิงสงบ
การตัดสินใจวินาทีชีวิต เลือกผู้อื่นก่อนตนเอง
นายยิปเปิดเผยว่า ในช่วงวิกฤตไฟกำลังลุกลาม เขาได้โทรศัพท์แจ้งภรรยาให้รีบหนีเอาตัวรอด แต่แทนที่นางยิปจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวหนีลงมาทันที กลับตัดสินใจทำสิ่งที่น่าเหลือเชื่อ เลือกใช้เวลาอันมีค่าวิ่งไปตามทางเดินชั้น 17 เพื่อ เคาะประตูเรียกเพื่อนบ้านทีละห้อง เธอตะโกนแจ้งเตือนทุกคนให้รีบหนีไฟไหม้
ความกล้าหาญเธอทำให้เพื่อนบ้าน 4 คน และสุนัขอีก 1 ตัว สามารถหนีออกมาได้อย่างปลอดภัย
แต่เพราะการสละเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ทำให้นางยิปพลาดช่วงเวลาในการหลบหนี เมื่อไฟและควันพิษโหมกระหน่ำรุนแรงขึ้น จึงทำได้เพียงหนีกลับเข้าไปในห้องพักของตนเอง จนเสียชีวิตในที่สุด
นายยิป ซึ่งใช้ชีวิตคู่ร่วมกับภรรยามากว่า 40 ปี กล่าวด้วยความเจ็บปวดและภาคภูมิใจในเวลาเดียวกันว่า “เธอใช้ชีวิตของเธอ แลกกับ 4 ชีวิตและสุนัขอีก 1 ตัว นี่คือสิ่งที่เธอทำตามอุดมการณ์การใช้ชีวิตของเธอ… ผมเชื่อว่า ณ วินาทีที่ตัดสินใจ เธอไม่มีความเสียใจใดๆ เลย”
อย่างไรก็ตาม นายเยิปยอมรับว่าเขารู้สึกผิดอย่างมหันต์ที่ไม่สามารถอยู่เคียงข้างภรรยาในวาระสุดท้าย
“ผมโทษตัวเองที่ไม่สามารถอยู่กับเธอในช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุด ผมควรจะโทรบอกให้เธอหนีเร็วกว่านี้สักหนึ่งนาที ผลลัพธ์อาจจะเปลี่ยนไป”
เรื่องราวของนางยิปสร้างความสะเทือนใจและซาบซึ้งไปทั่วฮ่องกง ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความเสียใจและยกย่องวีรกรรมของเธอ ระบุว่า
“ถ้าเธอหนีออกมาโดยไม่เตือนใคร เธออาจจะรอด แต่คงใช้ชีวิตที่เหลือด้วยความรู้สึกผิดไปตลอดชีวิต”
“คุณป้ากล้าหาญมากจนวินาทีสุดท้าย ขอให้ไปสู่สุคติ”
“นี่คือแสงสว่างที่แสดงให้เห็นถึงความดีงามของมนุษย์”
ไฟไหม้ตึกฮ่องกงครั้งนี้ ถือเป็นภัยพิบัติร้ายแรงที่คร่าชีวิตผู้คนและสัตว์เลี้ยงจำนวนมาก ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าในเหตุเพลิงไหม้อาคารสูง ควันพิษและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์คือเพชฌฆาตเงียบที่อันตรายกว่าเปลวไฟ การตัดสินใจของนางเยิปจึงเป็นการแข่งกับเวลาที่ต้องแลกด้วยชีวิตอย่างแท้จริง
