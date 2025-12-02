ข่าวต่างประเทศ

สดุดีหญิงผู้กล้า ไฟไหม้ตึกฮ่องกง เดินเคาะประตูเรียกเพื่อนบ้าน จนสิ้นใจในกองเพลิง แต่ช่วยรอด 4 ชีวิต 1 สุนัข

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 21:18 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 17:40 น.
50
สดุดีหญิงผู้กล้า ไฟไหม้ตึกฮ่องกง เดินเคาะประตูเรียกเพื่อนบ้าน จนสิ้นใจในกองเพลิง แต่ช่วยรอด 4 ชีวิต 1 สุนัข

สดุดีวีรกรรม ‘นางยิป’ หญิงผู้กล้าแห่งตึกวังฟุก ไฟไหม้ตึกฮ่องกง สละโอกาสหนีตายเดินเคาะประตูเรียกเพื่อนบ้าน ช่วยรอด 4 ชีวิต 1 สุนัข ก่อนสิ้นใจในกองเพลิง สามีร่ำไห้ “เธอทำตามอุดมการณ์ แต่ผมโทษตัวเองที่ช่วยไม่ทัน”

ท่ามกลางความโศกเศร้าจากโศกนาฏกรรม ไฟไหม้ตึกที่พักในฮ่องกง รุนแรงระดับ 5 (ระดับสูงสุด) ที่อาคารวังฟุกคอร์ต ย่านไทโป ฮ่องกง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนับร้อยราย ได้ปรากฏเรื่องราววีรกรรมของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “แสงสว่างแห่งความเป็นมนุษย์” เธอยอมแลกชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเพื่อนบ้านให้รอดพ้นจากกองเพลิง

เหตุการณ์นี้ถูกเปิดเผยโดย นายยิป (Mr. Yip) สามีของผู้เสียชีวิต ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียด้วยความอาลัยรัก ยืนยันว่าภรรยาของเขา ซึ่งอาศัยอยู่บนชั้น 17 ของอาคาร ได้เสียชีวิตลงแล้ว ร่างของเธอถูกพบอยู่ภายในบ้านพักหลังเพลิงสงบ

การตัดสินใจวินาทีชีวิต เลือกผู้อื่นก่อนตนเอง

นายยิปเปิดเผยว่า ในช่วงวิกฤตไฟกำลังลุกลาม เขาได้โทรศัพท์แจ้งภรรยาให้รีบหนีเอาตัวรอด แต่แทนที่นางยิปจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวหนีลงมาทันที กลับตัดสินใจทำสิ่งที่น่าเหลือเชื่อ เลือกใช้เวลาอันมีค่าวิ่งไปตามทางเดินชั้น 17 เพื่อ เคาะประตูเรียกเพื่อนบ้านทีละห้อง เธอตะโกนแจ้งเตือนทุกคนให้รีบหนีไฟไหม้

ความกล้าหาญเธอทำให้เพื่อนบ้าน 4 คน และสุนัขอีก 1 ตัว สามารถหนีออกมาได้อย่างปลอดภัย

แต่เพราะการสละเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ทำให้นางยิปพลาดช่วงเวลาในการหลบหนี เมื่อไฟและควันพิษโหมกระหน่ำรุนแรงขึ้น จึงทำได้เพียงหนีกลับเข้าไปในห้องพักของตนเอง จนเสียชีวิตในที่สุด

นายยิป ซึ่งใช้ชีวิตคู่ร่วมกับภรรยามากว่า 40 ปี กล่าวด้วยความเจ็บปวดและภาคภูมิใจในเวลาเดียวกันว่า “เธอใช้ชีวิตของเธอ แลกกับ 4 ชีวิตและสุนัขอีก 1 ตัว นี่คือสิ่งที่เธอทำตามอุดมการณ์การใช้ชีวิตของเธอ… ผมเชื่อว่า ณ วินาทีที่ตัดสินใจ เธอไม่มีความเสียใจใดๆ เลย”

อย่างไรก็ตาม นายเยิปยอมรับว่าเขารู้สึกผิดอย่างมหันต์ที่ไม่สามารถอยู่เคียงข้างภรรยาในวาระสุดท้าย

“ผมโทษตัวเองที่ไม่สามารถอยู่กับเธอในช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุด ผมควรจะโทรบอกให้เธอหนีเร็วกว่านี้สักหนึ่งนาที ผลลัพธ์อาจจะเปลี่ยนไป”

เรื่องราวของนางยิปสร้างความสะเทือนใจและซาบซึ้งไปทั่วฮ่องกง ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความเสียใจและยกย่องวีรกรรมของเธอ ระบุว่า

“ถ้าเธอหนีออกมาโดยไม่เตือนใคร เธออาจจะรอด แต่คงใช้ชีวิตที่เหลือด้วยความรู้สึกผิดไปตลอดชีวิต”

“คุณป้ากล้าหาญมากจนวินาทีสุดท้าย ขอให้ไปสู่สุคติ”

“นี่คือแสงสว่างที่แสดงให้เห็นถึงความดีงามของมนุษย์”

ไฟไหม้ตึกฮ่องกงครั้งนี้ ถือเป็นภัยพิบัติร้ายแรงที่คร่าชีวิตผู้คนและสัตว์เลี้ยงจำนวนมาก ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าในเหตุเพลิงไหม้อาคารสูง ควันพิษและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์คือเพชฌฆาตเงียบที่อันตรายกว่าเปลวไฟ การตัดสินใจของนางเยิปจึงเป็นการแข่งกับเวลาที่ต้องแลกด้วยชีวิตอย่างแท้จริง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สดุดีหญิงผู้กล้า ไฟไหม้ตึกฮ่องกง เดินเคาะประตูเรียกเพื่อนบ้าน จนสิ้นใจในกองเพลิง แต่ช่วยรอด 4 ชีวิต 1 สุนัข ข่าวต่างประเทศ

สดุดีหญิงผู้กล้า ไฟไหม้ตึกฮ่องกง เดินเคาะประตูเรียกเพื่อนบ้าน จนสิ้นใจในกองเพลิง แต่ช่วยรอด 4 ชีวิต 1 สุนัข

14 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดาว TikTok แดนาดาหวิดสิ้นชื่อหลังดม “ดอกไม้ปีศาจ” ผู้เชี่ยวชาญเตือนอาจถึงตายได้

18 นาที ที่แล้ว
ปลาสเตอร์เจียนตัวใหญ่ที่สุด ข่าวต่างประเทศ

ช็อกตาตั้ง! นักตกปลาเผลอจับพี่เบิ้ม! ใหญ่กว่าเรือ หนัก 317 กิโลฯ อายุ 100 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แอร์เชิญผู้โดยสารมหาภัยลงจากเครื่องบิน หลังอาละวาดหนัก-ด่าพนักงาน ทำเครื่องดีเลย์ 1.5 ชม.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตลกดัง เล่นพิเรนทร์! จับ นักร้องสาวรุ่นลูก ล็อกคอกลางรายการ ชาวเน็ตวิจารณ์เดือด ข่าวต่างประเทศ

ตลกดัง เล่นพิเรนทร์! จับ นักร้องสาวรุ่นลูก ล็อกคอกลางรายการ ชาวเน็ตวิจารณ์เดือด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม้า อรนภา ภูมิใจหาเงินใหม่จากการขายห่อหมก เปิดใจดราม่า 5 ปีที่แล้ว ข่าวดารา

ม้า อรนภา ดราม่าพลิกชีวิต ไม่คิดขอโทษ ยันไม่เคยด่าไร้สาเหตุ งานปังกว่าเดิม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ปปง. ยึด-อายัดทรัพย์ “เฉิน ซื้อ- ก๊ก อาน เครือข่าย “เบน สมิธ กว่าหมื่นล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 2 ธ.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเตือน ไฝขึ้นอวัยวะเพศ เสี่ยงเป็นมะเร็ง แนะวิธีสังเกต ข่าวต่างประเทศ

หมอเตือน ไฝขึ้นอวัยวะเพศ เสี่ยงเป็นมะเร็ง แนะวิธีสังเกต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนี่ ร้องไห้หนัก เพื่อนรัก 30 ปีโกงเงิน รู้สึกเหมือนกินหญ้า ทั้งกลุ่มโดน 400 ล้าน บันเทิง

เจนี่ ร้องไห้หนัก เพื่อนรัก 30 ปีโกงเงิน รู้สึกเหมือนกินหญ้า ทั้งกลุ่มโดน 400 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 2 ธ.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคาะแล้ว จ่ายเงินประกันสังคม เพิ่มสูงสุด 875 บาท เริ่ม 1 ม.ค.69 หลังปรับเพดานค่าจ้าง ม.33 เศรษฐกิจ

เคาะแล้ว จ่ายเงินประกันสังคม เพิ่มสูงสุด 875 บาท เริ่ม 1 ม.ค.69 หลังปรับเพดานค่าจ้าง ม.33

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

หญิงลี ชิงเก้าอี้นายกฯ อบต. บ้านคู ลงสนามการเมืองท้องถิ่น อาสาพัฒนาบ้านเกิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายก แป้น ลั่นไม่ลาออก! ยอมรับทำงานผิดพลาด แต่ขออยู่ฟื้นฟูหาดใหญ่ให้จบก่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน 4-12 ธ.ค.นี้ น้ำทะเลหนุนสูง กระทบ 7 จังหวัด บ้านเรือนริมแม่น้ำ เตรียมรับมือ ข่าว

เตือน 4-12 ธ.ค.นี้ น้ำทะเลหนุนสูง กระทบ 7 จังหวัด บ้านเรือนริมแม่น้ำ เตรียมรับมือ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่าทำคอนเทนต์ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ข่าว

“สส.ลิซ่า” ช่วยน้ำท่วมจริงหรือทำคอนเทนต์ ? เจ้าของบ้านยันแล้ว แต่ทำไมดราม่าไม่จบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟูแล่ม พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 2 ธ.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไวรัล สาวคอสเพลย์ญี่ปุ่นถ่ายรูปกับแมว ชาวเน็ตกดดูร่วม 100 ล้านครั้ง ก่อนช็อกว่าเป็น “ผู้ชาย”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ธปท. กำหนดให้ธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งรถยนต์-รถจักรยานยนต์ทุกแห่งอยู่ใต้กำกับ พ.ร.บ. สถาบันการเงิน หวังคุ้มครองผู้บริโภคโดยรวม ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ธุรกิจเช่าซื้อ-ลีสซิ่งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ เป็น “ธุรกิจทางการเงิน” มีผลทันที

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อุ๊ย! ลีเดีย แชร์โพสต์ “ลักทรัพย์ 37 กรรม ทุนทรัพย์ 18 ล้าน” พร้อมแท็กชื่อสามี-เพื่อนในวงการ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ลนาคร ช่วยเด็กตาบอด บันเทิง

ฟังแล้วน้ำตาไหล “เปิ้ล นาคร” เล่าเจอเด็กตาบอด 30 ชีวิต รอช่วยกลางน้ำท่วม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้องแพดเม่โพสต์แทนใจลูกสาว หลังเสียชีวิตครบ 7 วัน ข่าว

แม่น้องแพดเม่ โพสต์อาลัย นางฟ้าตัวน้อยจากไปครบ 7 วัน คิดถึงลูกสุดหัวใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

2 ธ.ค. น้ำประปาไม่ไหล เช็ก 9 พื้นที่ น้ำไม่ไหลกี่โมง คืนนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ แป้น เปิดทรัพย์สินรวม 137 ล้าน มีที่ดินหลายจังหวัด เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน นายกฯ แป้น ณรงค์พร ณ พัทลุง รวยอู้ฟู่ 137 ล้าน ที่ดินเพียบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีเกมส์

เปิดจองที่นั่ง พิธีเปิด “ซีเกมส์ 2025” 10,000 คน ลงทะเบียนเข้าชมฟรี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 21:18 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 17:40 น.
50
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม้า อรนภา ภูมิใจหาเงินใหม่จากการขายห่อหมก เปิดใจดราม่า 5 ปีที่แล้ว

ม้า อรนภา ดราม่าพลิกชีวิต ไม่คิดขอโทษ ยันไม่เคยด่าไร้สาเหตุ งานปังกว่าเดิม

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568

ด่วน! ปปง. ยึด-อายัดทรัพย์ “เฉิน ซื้อ- ก๊ก อาน เครือข่าย “เบน สมิธ กว่าหมื่นล้าน

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568

บาร์เซโลนา พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 2 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
หมอเตือน ไฝขึ้นอวัยวะเพศ เสี่ยงเป็นมะเร็ง แนะวิธีสังเกต

หมอเตือน ไฝขึ้นอวัยวะเพศ เสี่ยงเป็นมะเร็ง แนะวิธีสังเกต

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
Back to top button