สรุปราคาน้ำมัน 5 รัฐบาล หลายคนไม่รู้ นายกฯ อุ๊งอิ๊ง-ยิ่งลักษณ์ ถูกสุด
เปิดสถิติราคาน้ำมัน 5 ยุคประยุทธ์ ครองแชมป์โซฮอล์ 95 แพงสุด 42.15 บาท/ลิตร ขณะที่อนุทินทุบสถิติดีเซลสูงสุด 38.94 บาท หลายคนไม่รู้ ยุคแพทองธาร-ยิ่งลักษณ์ถูกสุด
ยังคงวิกฤตหนักสำหรับสถานการณ์ราคาน้ำมันประเทศไทย หลังจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นกลางดึกอยู่ที่ 6 บาทต่อลิตร นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา พูดคุยกับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตั้งคำถามว่ามีโอกาสที่จะเกิดเซอร์ไพรส์ตอน 4 ทุ่มหรือไม่ นายพิพัฒน์ตอบกลับว่า มีโอกาสทุกวัน ตราบใดที่สงครามแถมตะวันอออกกลางยังไม่ยุติ ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ เพราะอยู่ในช่วงวิกฤตพลังงาน
ส่วนคำถามที่ว่าราคาน้ำมันดีเซลจะแตะที่ 50 บาทหรือไม่ นายพิพัฒน์ อธิบายว่า พลังงานเป็นเรื่องของการค้าเสรีและกลไกตลาด หากสงครามยังไม่สงบราคาลอยตัวขึ้นสูงเรื่อย ๆ แน่นอน ส่วนจะสูงขึ้นเท่าไหร่นั้นไม่สามารถตอบได้ ต้องคอยติดตามสถานการณ์ในแต่ละวัน อาจจะสูงขึ้นตั้งแต่ 2 บาท หรือาจพุ่งไปที่ 50 บาทหากสถานการณ์ยังไม่ยุติ
ล่าสุด นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ พาทุกท่านย้อนไปดูสถิติราคาน้ำมันในรัฐบาล 5 ยุคก่อนหน้านี้ ได้แก่ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, ประยุทธ์ จันทร์โอชา, เศรษฐา ทวีสิน และ อนุทิน ชาญวีรกูล
เริ่มต้นที่ นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เคยมีสถานการณ์ที่แก๊สโซฮอล์ 95 พุ่งสูง 41.13 บาท/ลิตร ส่วนดีเซลอยู่ที่ราคา 29.99 บาท/ลิตร ตรึงราคาเอาไว้ไม่เกิน 30 บาท
ต่อมาในสมัย นายกประยุทธ์ จันทร์โอชา ครองสถิติสูงสุดที่เคยมีราคาแก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 42.15 บาท/ลิตร ขณะที่ราคาดีเซลอยู่ที่ 34. 94 บาท/ลิตร
เข้าสู่ยุค นายกเศรษฐา ทวีสิน ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 40.45 บาท/ลิตร ส่วนราคาดีเซล คือ 32.94 บาท
ย้อนกลับไปก่อนหน้ายุค นายกแพทองธาร ชินวัตร แก๊สโซฮอล์ 95 ราคาสูงสุด 36.55 บาท/ลิตร และ ดีเซล 32.94 บาท/ลิตร
ปัจจุบัน นายกอนุทิน ชาญวีรกูล ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 41.05 บาท/ลิตร ขณะที่ราคาดีเซลสูงสุดในประวัติศาสตร์ 38.94 บาท/ลิตร
จากสถิติราคาน้ำมัน 5 รัฐบาลก่อนหน้าพบว่าราคาแก๊สโซฮอล์ 95 แพงที่สุดคือ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ส่วนราคาต่ำที่สุดคือ แพทองธาร ชินวัตร ส่วนราคาน้ำมันดีเซลสูงสุดคือ รัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล ขณะที่ราคาต่ำสุด ได้แก่ ยุคยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จ๋าย ไททศมิตร สมน้ำหน้า ประเทศอื่นราคาน้ำมันตก ขอบคุณรัฐบาลทำงานหนัก
- “พิพัฒน์” รับดีเซลอาจพุ่งแตะ 50 บาท ยันมีโอกาสเซอร์ไพรส์ ขึ้นราคาน้ำมันอีก
- กัมพูชา หยุดเก็บ ค่าปรับจราจรชั่วคราว บรรเทาภาระคนขับรถท่ามกลางวิกฤตน้ำมันแพง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: