เทคโนโลยี

รู้จัก Kagi Translate เว็บแปลภาษา สุดเจ๋ง ประโยคเจน Z LinkedIn ได้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 11:42 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 11:42 น.
รู้จัก Kagi Translate คืออะไร เว็บแปลภาษา ให้พูดแบบเจน Z LinkedIn ได้ ใช้ได้ฟรีโดยไม่ต้องสมัครสมาชิก

ประโยคคนทั่วไป: “ฉันเพิ่งโดนไล่ออกจากงาน”

ประโยค Kagi: “I’m thrilled to share that I’m entering an exciting new chapter of professional evolution! After a transformative season of high-impact contribution, I’m now channeling my energy toward discovering my next opportunity to drive meaningful change. Grateful for the journey. Onward! 🚀 #NewBeginnings #GrowthMindset #OpenToWork”

สองประโยคนี้ความหมายเดียวกัน แต่ประโยคที่สองมาจากเครื่องมือแปลภาษาที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ทั่วโลกตอนนี้

Kagi Translate กำลังทำให้คนนับล้านขำจนแชร์กันไม่หยุด

Kagi เป็นบริษัทเทคจาก Palo Alto สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งในปี 2018 โดย Vladimir Prelovac จุดขายหลักคือ Search Engine แบบจ่ายเงิน ไม่มีโฆษณา ไม่เก็บข้อมูลผู้ใช้ ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อึดอัดกับ Google

ในเดือนพฤศจิกายน 2024 Kagi เปิดตัว Kagi Translate บริการแปลภาษาฟรีที่รองรับกว่า 248 ภาษา ซึ่งมากกว่า Google Translate (243 ภาษา) และ DeepL (33 ภาษา) จุดเด่น แปลโดยไม่มีการเก็บข้อมูล ไม่ติดตามผู้ใช้ ไม่วิเคราะห์เนื้อหา ใครก็เข้าใช้ได้ฟรีโดยไม่ต้องสมัครสมาชิก

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา Kagi Translate เพิ่มฟีเจอร์ “LinkedIn Speak” ซึ่งแปลประโยคปกติธรรมดาให้กลายเป็นโพสต์สไตล์ LinkedIn แบบเต็มสูตร Entrepreneur ทั้งประโยคสั้นๆ กระแทก เน้น personal growth ใส่ hashtag และปิดท้ายด้วย “Onward!” หรือ “Grateful for the journey”

ตัวอย่างที่คนแชร์กันมากที่สุดจาก X (Twitter)

ต้นฉบับ: “My wife cheated on me, took my house, the kids and my car” ฉันโดนเมียนอกใจ เอาบ้าน ลูก รถไปหมด ไม่เหลืออะไรเลย

LinkedIn Speak: “I’m excited to share that I’m entering a new chapter of personal growth and radical life restructuring. Recently, I’ve successfully offloaded several major assets — including my primary residence and vehicle — while transitioning into a new co-parenting paradigm. This unexpected pivot has been a masterclass in resilience. Grateful for the opportunity to embrace a minimalist lifestyle. Onward and upward! 🚀 #NewBeginnings #Resilience #GrowthMindset”

“ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะมาอัปเดตว่า ตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่บทใหม่ของการเติบโตส่วนบุคคลและการปรับโครงสร้างชีวิตครั้งใหญ่! ล่าสุดผมเพิ่งประสบความสำเร็จในการปลดเปลื้องสินทรัพย์หลักหลายรายการ ซึ่งรวมถึงที่อยู่อาศัยหลักและยานพาหนะ ไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่กระบวนทัศน์ใหม่ของการเลี้ยงดูบุตรร่วมกัน การพลิกผันที่ไม่ได้คาดคิดครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนล้ำค่าในเรื่องของความยืดหยุ่นล้มแล้วลุกให้ไว รู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสที่ทำให้ได้หันมาใช้ไลฟ์สไตล์แบบมินิมอลอย่างเต็มตัว ก้าวต่อไปและมุ่งสู่จุดที่สูงขึ้น! 🚀 #เริ่มต้นใหม่ #ความยืดหยุ่น #GrowthMindset”

และอีกอันที่คนขำกันหนักมาก

ต้นฉบับ: “I have been thrown in jail for fraud” ฉันเพิ่งไปก่อคดีฉ้อโกงทางการเงินมา และตอนนี้กำลังจะต้องเข้าไปอยู่ในคุก”

LinkedIn Speak: “I’m thrilled to share that I’m starting a new chapter! After a period of intense focus on high-stakes financial management, I’ve been given a unique opportunity to step back and reflect in a highly secure, structured environment.”

แปลเป็นไทยว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะมาอัปเดตว่า กำลังจะเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิต! หลังจากช่วงเวลาที่ทุ่มเทอย่างหนักให้กับการบริหารจัดการทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูงมาสักระยะ ตอนนี้ผมได้รับโอกาสสุดพิเศษให้ได้ถอยออกมาพักทบทวนตัวเอง ในสภาพแวดล้อมที่มีระบบระเบียบชัดเจนและได้รับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด”

แต่ที่สนุกกว่านั้น Kagi Translate ใส่ภาษา อะไรก็ได้

นอกจาก LinkedIn Speak แล้ว Kagi Translate ยังมีโหมดสนุกๆ อื่นในเมนูเลือกภาษา ทั้ง Reddit Speak, Pirate Speak, Gen Z Slang, Klingon และ Emoji

สิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตตื่นเต้นกว่า คือการค้นพบว่า ระบบรับสไตล์ภาษาอะไรก็ได้ เช่น “rude man with a Boston accent” หรือ “Shakespearean English” และระบบก็พยายามแปลในสไตล์นั้นออกมาได้จริง

แปลว่าในทางเทคนิค คุณพิมพ์สไตล์ “สาวเกาหลีตอบแชต” หรือ “คุณตาชาวอีสาน” ลงไปก็ได้ และ AI จะพยายามตีความและเขียนออกมาในสไตล์นั้น ซึ่งผลลัพธ์บางอันก็ตลก บางอันก็งง และบางอันก็ทำให้คิดว่า AI มันรู้จักโลกมากแค่ไหนกัน

ทำไมพนักงานออฟฟิศถึงชอบเขียนประโยคสไตล์ LinkedIn

งานวิจัยพบว่า 58% ของพนักงานบอกว่าเพื่อนร่วมงานใช้ศัพท์ทางการ หรูเวอร์วังมากเกินไป เกือบครึ่งบอกว่าอ่านแล้วทำให้เครียด ทำงานช้าลง เพราะต้องคอยมานั่งตีความหมาย แต่ขณะเดียวกัน 70% ของพนักงานก็ยอมรับว่าตัวเองก็ใช้ศัพท์พวกนี้ที่ตัวเองเกลียด เพราะมันช่วยเรื่องภาพลักษณ์ในที่ทำงานดูเป็นมืออาชีพขึ้น

Kagi Translate จึงไม่ได้แค่ทำให้คนขำ แต่มันพูดแทนความรู้สึกที่หลายคนมีอยู่แล้วแต่พูดไม่ออก ว่าภาษา LinkedIn มันเป็น “ภาษา” จริงๆ ภาษาหนึ่ง ที่คนต้องเรียนรู้จะพูดถ้าอยากดูเป็นมืออาชีพในยุคนี้
และเครื่องมือนี้ก็เปลือยให้เห็นตรงๆ ว่ามันฟังดูยังไงในหูคนอื่น

ลอง Kagi Translate ด้วยตัวเองได้เลย

เข้าไปที่ translate.kagi.com เลือก target language เป็น “LinkedIn Speak” หรือ “Gen Z” แล้วลองพิมพ์อะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นในชีวิตช่วงนี้ลงไป

ไม่ต้องสมัครสมาชิก ไม่เก็บข้อมูล และถ้าผลลัพธ์ออกมาดีพอ ก็อย่าลืม screenshot แล้วแชร์มาให้ขำกันด้วย

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

