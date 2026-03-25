ใครได้บ้าง เงินเด็ก 2 ต่อ รวม 1600 บาท เช็กเงื่อนไข วิธีลงทะเบียนที่นี่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 11:43 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 11:43 น.
เงื่อนไขรับเงินช่วยเด็ก 2 สิทธิ เงินสงเคราะห์บุตรและเงินอุดหนุนเด็ก

เช็กเงื่อนไขรับเงินช่วยเด็ก 2 สิทธิ รวม 1,600 บาท เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดและเงินสงเคราะห์บุตร เปิดวิธีลงทะเบียน พร้อมช่องทางตรวจสอบสิทธิ์

สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ที่มีสิทธิ์นับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็ก อย่าพลาดสิทธิ์ประโยชน์จากภาครัฐที่สามารถรับคู่กันได้ถึง 2 สิทธิ์ หากคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ทั้ง 2 โครงการ จะได้รับเงินช่วยเหลือรวมสูงสุดถึง 1,600 บาทต่อเดือน ประกอบไปด้วย เงินสงเคราะห์บุตร จากประกันสังคม จำนวน 1,000 บาท และ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาทจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เช็กเงื่อนไขและวิธีรับเงินที่นี่

1. เงินสงเคราะห์บุตร สำหรับผู้ประกันตนประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรในอัตรา 1,000 บาทต่อคน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและช่วยให้เด็กแรกเกิดมีคุณภาพชีวิตที่ดี ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติผู้รับสิทธิ

  • ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ
  • บุตรต้องมีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ และต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวมบุตรบุญธรรม)
  • ได้รับสิทธิคนละ 1,000 บาทต่อเดือน จำกัดคราวละไม่เกิน 3 คน

วิธีลงทะเบียน

  • ยื่นคำขอผ่านระบบ e-Self Service โดยใช้แบบฟอร์ม สปส.2-01
  • สามารถขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-Self Service หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่สะดวกทั่วประเทศ

สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินรายเดือนเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขบัตรประชาชน ทุกท่านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

2. เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จากกระทรวง พม.

โครงการช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อเด็กไทย มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 600 บาท/คน/เดือน เข้าบัญชีของผู้ปกครองโดยตรง

คุณสมบัติผู้รับสิทธิ

  • เด็กต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี
  • ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี และไม่ได้รับสวัสดิการอื่นจากหน่วยงานรัฐ

วิธีลงทะเบียน

สำหรับครอบครัวที่ต้องการลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการ สามารถยื่นขอรับสิทธิ์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน แต่ให้ยื่นคำร้องในพื้นที่ที่ท่านและบุตรหลานอาศัยอยู่จริง ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยลงทะเบียนผ่านแอปฯ เงินเด็ก ต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ ThaiD ก่อน หรือแอปฯ ทางรัฐ โดยเงินจะเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียน

ส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์สามารถเดินทางไปยื่นเอกสารได้ที่

  • กรุงเทพมหานคร: ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต
  • เมืองพัทยา : ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  • ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือเทศบาล ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่จริง

ช่องทางตรวจสอบสถานะการรับสิทธิ์

สำหรับผู้ปกครองต้องการตรวจสอบสถานะการรับสิทธิ์หรือเช็กยอดเงินโอน สามารถทำได้ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่

  • ตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรโดยตรง >> http://csgcheck.dcy.go.th
  • แอปพลิเคชันเงินเด็ก
  • แอปพลิเคชันทางรัฐ
ประกันสังคมเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 1000 บาท
ภาพจาก Facebook : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office

 

 

 

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท

ข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
พิธีเสื่อม เด็กวัด ลวงเฒ่า 60 รีดน้ำว่าว อ้างเสริมเสน่ห์เมียหลง ข่าว

พิธีเสื่อม เด็กวัด ลวงเฒ่า 60 รีดน้ำว่าว อ้างเสริมเสน่ห์เมียหลง

54 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

จับ อดีตนางเอกดัง ขโมยแซนด์วิชชิ้นเดียวประทังชีวิต สาเหตุตกต่ำถึงขีดสุด!

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เซียนพระดัง บูม จักรเพชร เดินหน้าพิสูจน์ความบริสุทธิ์ บอย ท่าพระจันทร์ โผล่เมนต์ ชี้หากผิดก็ว่าตามกฎหมาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัตราเงินบาท 25 มี.ค. 69 ดีดขึ้น 32.48 อย่าดีใจเร็ว อิหร่านโต้ทรัมป์ ดอลลาร์ฉวยโอกาสแข็ง ผวาอีกรอบ เศรษฐกิจ

อัตราเงินบาท 25 มี.ค. 69 ดีดขึ้น 32.48 อย่าดีใจเร็ว อิหร่านโต้ทรัมป์ ดอลลาร์ฉวยโอกาสแข็ง ผวาอีกรอบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ใบจริงมาแล้ว! เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1/4/69 จัดเต็มเลขฟัน 7-9 ลุ้นรวยรับหวยวันพุธ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟิลิปปินส์ ประกาศภาวะฉุกเฉินพลังงาน หลังราคาน้ำมันพุ่ง 2 เท่า เหลือสำรองแค่ 45 วัน ข่าวต่างประเทศ

ฟิลิปปินส์ ประกาศภาวะฉุกเฉินฯ หลังราคาน้ำมันพุ่ง 2 เท่า เหลือสำรองแค่ 45 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 25 มี.ค. 69 รอเปิดตลาด สรุปราคาปิดวานนี้บวก 1,400 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 25 มี.ค. 69 ผันผวนหนัก ปรับลดลง 100 บาท รูปพรรณแตะ 71,600

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงื่อนไขรับเงินช่วยเด็ก 2 สิทธิ เงินสงเคราะห์บุตรและเงินอุดหนุนเด็ก เศรษฐกิจ

ใครได้บ้าง เงินเด็ก 2 ต่อ รวม 1600 บาท เช็กเงื่อนไข วิธีลงทะเบียนที่นี่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก Kagi Translate เว็บแปลภาษา สุดเจ๋ง ประโยคเจน Z LinkedIn ได้ เทคโนโลยี

รู้จัก Kagi Translate เว็บแปลภาษา สุดเจ๋ง ประโยคเจน Z LinkedIn ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าว

โปรดเกล้าฯ ให้ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซวยซ้ำ &quot;บอนนี่ บลู&quot; ดาว OnlyFans ท้องหลังภารกิจ 400 คน พ่อเด็กบินหนี ออกนอกประเทศ ข่าวต่างประเทศ

ซวยซ้ำ “บอนนี่ บลู” ดาว OnlyFans ท้องหลังภารกิจ 400 คน พ่อเด็กบินหนีออกนอกประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สว.อลงกต ลุกกลางสภาฯ ชงคลอดกฎหมาย ไม่ยืนเพลงสรรเสริญฯ ต้องโทษคุก-ปรับ ข่าวการเมือง

สว.อลงกต เสนอออกกฎหมาย ไม่ยืนเพลง สรรเสริญพระบารมี ต้องโทษทั้งจำและปรับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ๊ค ดาราเดลี่ ผู้สื่อข่าวคนดัง เสียชีวิตจากอาการหลับไม่ตื่น ข่าว

ช็อกวงการสื่อ นักข่าวบันเทิงคนดัง เสียชีวิตกะทันหัน คนสนิทเผยสาเหตุใจหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
OpenAI ปิดตัว Sora แอป สร้างวิดีโอ AI สายคอนเทนต์เศร้า เทคโนโลยี

OpenAI ปิดตัว Sora แอป สร้างวิดีโอ AI สายคอนเทนต์เศร้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไอ้ต้อม เล่าละเอียด นาทีลงมือเฉือนร่าง ฆ่าหั่นศพสาวลาว ก่อนแยกชิ้นส่วนยัดถุงดำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบยุคข้าวฟรีในสภา! พรรคประชาชน ชงให้ สส. จ่ายค่าอาหารเอง ข่าวการเมือง

จบยุคข้าวฟรีในสภา! พรรคประชาชน ชงให้ สส. จ่ายค่าอาหารเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึก! แผ่นดินไหว 7.6 เขย่าตองกา สั่งคนริมฝั่งหนีขึ้นที่สูง โชคดีไร้สึนามิ ข่าว

ระทึก! แผ่นดินไหว 7.6 เขย่าตองกา สั่งคนริมฝั่งหนีขึ้นที่สูง โชคดีไร้สึนามิ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! สหรัฐ เตรียมส่งหน่วยรบพิเศษ 3 พันนาย บุกอิหร่าน หวังเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! สหรัฐ เตรียมส่งหน่วยรบพิเศษ 3 พันนาย บุกอิหร่าน หวังเปิดช่องแคบฮอร์มุซ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทินปัดตอบปมชาวบ้านวิวาทแย่งคิวเติมน้ำมัน ข่าวการเมือง

อนุทิน รับเลิกตรึงราคาดีเซล ไม่ตอบ ชาวบ้านต่อยแย่งน้ำมัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่าน แจ้งข่าวดี! ยืนยัน เรือไทย 1 ลำ ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อย่างปลอดภัย ข่าว

อิหร่าน แจ้งข่าวดี! ยืนยัน เรือไทย 1 ลำ ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อย่างปลอดภัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ร่วมยินดี ไฮโซบิ๊ก คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน หลังเปิดตัวคบเมื่อปีที่แล้ว ลั่น “คุณคือสิ่งที่ดีที่สุด”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดปากเหี้ยม “ไอ้ต้อม” ฆ่าหั่นศพแฟนสาวลาว อ้างฝ่ายหญิงแทงตัวเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาหาร

ไอศครีมเจลาโต้ กับไอติมธรรมดา ต่างกันยังไง คุ้มไหมที่จ่ายแพงกว่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.โอเล่ ญาณสัมผัส ผอมลงมาก ยอมรับผ่าตัดกระเพาะรักษาอาการป่วย บันเทิง

ห่วงหนัก! อ.โอเล่ ผอมลงมาก เคยหยุดหายใจ หวิดไหลตาย ความดันทะลุ 200

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบ &quot;ไอ้ต้อม&quot; หนุ่มลาว ฆ่าหั่นศพแฟนสาว ยัดถุงดำทิ้งคลองประปา ย่านปากเกร็ด ข่าวอาชญากรรม

รวบ “ไอ้ต้อม” หนุ่มลาว ฆ่าหั่นศพแฟนสาว ยัดถุงดำทิ้งคลองประปา ย่านปากเกร็ด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 11:43 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 11:43 น.
64
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พิธีเสื่อม เด็กวัด ลวงเฒ่า 60 รีดน้ำว่าว อ้างเสริมเสน่ห์เมียหลง

พิธีเสื่อม เด็กวัด ลวงเฒ่า 60 รีดน้ำว่าว อ้างเสริมเสน่ห์เมียหลง

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569

จับ อดีตนางเอกดัง ขโมยแซนด์วิชชิ้นเดียวประทังชีวิต สาเหตุตกต่ำถึงขีดสุด!

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569

เซียนพระดัง บูม จักรเพชร เดินหน้าพิสูจน์ความบริสุทธิ์ บอย ท่าพระจันทร์ โผล่เมนต์ ชี้หากผิดก็ว่าตามกฎหมาย

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569

ใบจริงมาแล้ว! เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1/4/69 จัดเต็มเลขฟัน 7-9 ลุ้นรวยรับหวยวันพุธ

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569
Back to top button