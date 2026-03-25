ใครได้บ้าง เงินเด็ก 2 ต่อ รวม 1600 บาท เช็กเงื่อนไข วิธีลงทะเบียนที่นี่

เช็กเงื่อนไขรับเงินช่วยเด็ก 2 สิทธิ รวม 1,600 บาท เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดและเงินสงเคราะห์บุตร เปิดวิธีลงทะเบียน พร้อมช่องทางตรวจสอบสิทธิ์
สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ที่มีสิทธิ์นับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็ก อย่าพลาดสิทธิ์ประโยชน์จากภาครัฐที่สามารถรับคู่กันได้ถึง 2 สิทธิ์ หากคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ทั้ง 2 โครงการ จะได้รับเงินช่วยเหลือรวมสูงสุดถึง 1,600 บาทต่อเดือน ประกอบไปด้วย เงินสงเคราะห์บุตร จากประกันสังคม จำนวน 1,000 บาท และ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาทจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เช็กเงื่อนไขและวิธีรับเงินที่นี่
1. เงินสงเคราะห์บุตร สำหรับผู้ประกันตนประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรในอัตรา 1,000 บาทต่อคน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและช่วยให้เด็กแรกเกิดมีคุณภาพชีวิตที่ดี ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
คุณสมบัติผู้รับสิทธิ
- ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ
- บุตรต้องมีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ และต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวมบุตรบุญธรรม)
- ได้รับสิทธิคนละ 1,000 บาทต่อเดือน จำกัดคราวละไม่เกิน 3 คน
วิธีลงทะเบียน
- ยื่นคำขอผ่านระบบ e-Self Service โดยใช้แบบฟอร์ม สปส.2-01
- สามารถขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-Self Service หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่สะดวกทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินรายเดือนเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขบัตรประชาชน ทุกท่านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
2. เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จากกระทรวง พม.
โครงการช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อเด็กไทย มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 600 บาท/คน/เดือน เข้าบัญชีของผู้ปกครองโดยตรง
คุณสมบัติผู้รับสิทธิ
- เด็กต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี
- ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี และไม่ได้รับสวัสดิการอื่นจากหน่วยงานรัฐ
วิธีลงทะเบียน
สำหรับครอบครัวที่ต้องการลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการ สามารถยื่นขอรับสิทธิ์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน แต่ให้ยื่นคำร้องในพื้นที่ที่ท่านและบุตรหลานอาศัยอยู่จริง ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยลงทะเบียนผ่านแอปฯ เงินเด็ก ต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ ThaiD ก่อน หรือแอปฯ ทางรัฐ โดยเงินจะเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียน
ส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์สามารถเดินทางไปยื่นเอกสารได้ที่
- กรุงเทพมหานคร: ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต
- เมืองพัทยา : ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
- ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือเทศบาล ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่จริง
ช่องทางตรวจสอบสถานะการรับสิทธิ์
สำหรับผู้ปกครองต้องการตรวจสอบสถานะการรับสิทธิ์หรือเช็กยอดเงินโอน สามารถทำได้ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่
- ตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรโดยตรง >> http://csgcheck.dcy.go.th
- แอปพลิเคชันเงินเด็ก
- แอปพลิเคชันทางรัฐ
ข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office
