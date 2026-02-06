นิค อสรพิษวิทยา โพสต์ขอระดมทุนช่วย จิตอาสาจับงู จ.สุราษฎร์ธานี ป่วยหนัก-ค่ารักษาพุ่งสูง
นิค อสรพิษวิทยา โพสต์ขอระดมทุนช่วย พี่ดม ประกอนรำ จิตอาสาจับงู ในพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี ป่วยหนัก-ค่ารักษาพุ่งสูง
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เพจเฟซบุ๊กของ นิค อสรพิษวิทยา ได้โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการระดมทุนเพื่อช่วยค่ารักษาพยาบาลให้กับ พี่ดม จิตอาสาจับงู ในจ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งขณะนี้กำลังต่อสู้กับอาการป่วยอย่างหนักจากการแพ้ยาอย่างรุนแรง แม้ว่าจะใช้สิทธิ์การรักษาที่มีอยู่ แต่ด้วยตัวยาเฉพาะที่ต้องจ่ายเอง ทำให้เกิดเป็นค่ารักษาที่พุ่งสูงขึ้น จนเกินกว่าคนภายในทีมจะช่วยได้ไหว
“พี่ดม ประกอนรำ
วันนี้เพจเรามาขอความช่วยเหลือจากผู้ที่สะดวกนะครับ อยากให้ช่วยกันแบ่งเบาภาระพี่ดม ประกอนรำกันหน่อย
พี่ดมก็คือ คู่ซี้ของช่างมัย บองหลาใต้ ที่ช่วยลดความขัดแย้งเรื่องงูกับคน ในจ.สุราษฏร์ธานี นอกจากนั้นยังเป็นอาสาคอยช่วยเหลือผู้คนมามากมาย
ล่าสุดพี่ดมก็ไปช่วยคนจับงูที่ลงมาจากเขาเยอะมากเลยไม่ค่อยได้พักผ่อน จึงป่วยและไปหาหมอ แต่ก็มีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรงและน่ากลัวมาก จึงต้องนอนรพ.หลายวัน
ในตอนแรกก็ใช้สิทธิ์การรักษาปกติ แต่ในภายหลังต้องใช้ยาเฉพาะ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งในทีแรพี่ดมก็พยายามรับผิดชอบตัวเอง และไม่อยากเดือดร้อนใคร ประกอบกับทีมงานก็ช่วยกันภายใน
แต่ในช่วยหลังค่ารักษาเริ่มสูง ตัวผมเองก็ช่วยได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ก็จะขอใช้เพจเป็นช่องทางในการสื่อสารกับทุกๆท่านช่วยแบ่งเบาภาระเหล่านี้
ผมคิดว่าพี่เหล่านี้คือจิตอาสาที่เสียสละช่วยเหลือคนในสังคมมายาวนาน แต่ยามแกเจ็บป่วย และเดือดร้อน ผมคิดว่า สังคมก็น่าจะช่วยแกบ้าง ใครพร้อมก็มาช่วยกันครับ
6632250408 ธ.กรุงไทย วิลาวัณย์ ทองนา (ช่วยผ่านบช.แฟนพี่ดมโดยตรงครับ)”
