ฉาวสนั่น! สาวแฉชายหน้า-รอยสักคล้ายพระ ท้องสั่งทำแท้ง ยืนยันไม่ใช่ตัวเอง
สาวโพสต์แฉชายแต่งกายคล้ายพระ ท้องแล้วไม่รับผิดชอบ-บังคับทำแท้ง ล่าสุดพระวัดมุกดาหาร ตกใจรอยสักคล้ายตัวเอง ยันไม่ใช่ตัวเอง เตรียมแจ้งความเอาผิดคนโพสต์
เกิดอะไรขึ้น? หญิงสาวรายหนึ่งออกมาโพสต์ภาพถ่ายในลักษณะใกล้ชิดกอดจูบกับชายที่มีการแต่งกายและรอยสักคล้ายพระสงฆ์ พร้อมระบุข้อความกล่าวหารุนแรงว่า เธอถูกฝ่ายชายหลอกลวงจนตั้งครรภ์ แต่เมื่อทราบเรื่องฝ่ายชายกลับไม่ยอมรับและสั่งให้เธอไปทำแท้ง ตลอดชีวิตที่ผ่านมาตนถูกหลอกมานับไม่ถ้วน แต่ฝ่ายชายก็ยังไม่ซื่อสัตย์ กระทั่งเธอท้องก็ไม่รับผิดชอบและบังคับให้ไปทำแท้ง เธอจำใจยอมทำเพราะความรักและความเชื่อใจ แต่สุดท้ายกลับถูกหักหลัง ฝ่ายชายยังไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นอีก
“ทั้งชีวิตxูเคยถูกหลอกมานับไม่ถ้วน แต่xึงก็ยังไม่ซื่อสัตย์กับxู xูท้องก็ไม่รับ ให้ไปทำแท้ง xูยอมเพราะรักและเชื่อxึง แต่xึงหักหลังxู ทำไมชีวิตxูถึงต้องมาเจอคนบัดซบอย่างxึงด้วย xูต้องกลายเป็นคนมีตราบาปติดตัวก็เพราะxึง แล้วxึงยังหัวงู คุยกับผู้หญิงคนอื่นอีก ชีวิตxึงเกิดมาหนักแผ่นดินจริง ๆ คำว่าชั่วมันใช้กับxึงไม่ได้ เพราะxึงมันเลวยิ่งกว่านั้น ชีวิตxูทำกรรมอะไรไว้นักหนา ถึงได้มาเจอxึง xัตว์นรกมาเกิด”
วันนี้ (24 มีนาคม 2569) ผู้สื่อข่าวโหนกระแส ได้เดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งใน ต. หนองเอี่ยน อ. คำชะอี จ. มุกดาหาร เพื่อพบกับพระสงฆ์รูปหนึ่งอายุ 39 ปี พรรษา 19 ได้เห็นภาพที่แชร์ในโซเชียลเพราะคนขับรถรูปมาให้ดู ครั้งแรกที่เห็นตกใจมาก เพราะรอยสักที่มือและใบหน้าคล้ายตนมาก สงสัยว่ามีภาพแบบนี้ตอนไหน เนื่องจากไม่เคยทำแบบนี้กับผู้หญิงใด ยืนยันว่าไม่ใช่ตนอย่างแน่นอน
พระรูปดังกล่าวคาดการณ์ว่า ผู้โพสต์น่าจะมีเจตนาต้องการทำลายชื่อเสียงของตนโดยเฉพาะ จากการตรวจสอบพบว่าโพสต์ต้นเรื่องถูกลบออกไปแล้ว หลังจากนี้จึงเตรียมเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับหญิงสาวคนดังกล่าวที่ สภ.คำชะอี เพื่อปกป้องความบริสุทธิ์ของตนเองต่อไป
