ลีกสเปนเถื่อน เหยียดนักเตะญี่ปุ่น “ไอ้คนจีนสวะ” จนสื่อแผ่นดินใหญ่ต้องสวนเจ็บ
นักเตะชาวญี่ปุ่นถูกเหยียดเชื้อชาติในลีกสเปน แต่ดันถูกด่าด้วยคำว่า “คนจีน” งานนี้ทำเอาสื่อฝั่งจีนถึงกับของขึ้นและออกมาตอกกลับแบบเจ็บๆ สไตล์ตลกร้าย
จุดเริ่มต้นดราม่านี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม ในศึกฟุตบอลลีกรองของสเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น นัดที่ทีม เรอัล โซเซียดาด เบ เปิดบ้านเอาชนะ กาสเตย่อน ไป 4-2
ในช่วงท้ายเกม คาสึยะ คิตะ กองหลังดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นของ โซเซียดาด เบ ได้ถูก อัลแบร์โต้ ฮิเมเนซ กัปตันทีมคู่กรณีจากกาสเตย่อน พ่นคำผรุสวาทเหยียดเชื้อชาติใส่หน้าแบบเต็มๆ ว่า “ไอ้คนจีนสวะ (Fking Chinese)”**
หลังจากถูกด่า คิตะได้ฟ้องผู้ตัดสินทันที แม้นักเตะฝั่งกาสเตย่อนจะพยายามทำเป็นหูทวนลม แต่ ลูเก้น เบเตีย กัปตันทีมของโซเซียดาด เบ ไม่ยอมปล่อยผ่าน ปรี่เข้าไปเอาเรื่องและยืนยันชัดเจนว่า “ฉันได้ยินเต็มสองหู!” ทำให้เพื่อนร่วมทีมหลายคนพากันเข้าไปประท้วง จนผู้ตัดสินต้องสั่งระงับการแข่งขันชั่วคราว เพื่อใช้โปรโตคอลต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติทันที
ข่าวนี้ไม่ได้ดังแค่ในสเปนหรือญี่ปุ่น แต่สื่อยักษ์ใหญ่ของจีนอย่าง “NetEase (网易)”ได้หยิบยกประเด็นนี้มาตีแผ่ พร้อมวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดว่าการใช้คำว่า “คนจีนสวะ” เป็นการจับคู่คำที่แสดงออกถึงการดูถูกเหยียดหยามอย่างรุนแรง ไม่ว่าเป้าหมายจะเป็นคนชาติไหนก็ตาม
แม้สนามฟุตบอลจะเป็นสถานที่ที่อารมณ์พลุ่งพล่านได้ง่าย แต่เหตุการณ์นี้ก็ตอกย้ำให้เห็นถึงปัญหา “การเหยียดเชื้อชาติ” ที่ฝังรากลึกและแก้ไม่หายในวงการฟุตบอลสเปนมาอย่างยาวนาน
สื่อจีนได้ทิ้งท้ายบทความด้วยการตอกกลับอย่างเจ็บแสบว่า “รายละเอียดของเรื่องนี้น่าขันและย้อนแย้งสิ้นดี… เพราะไอ้คนที่พ่นคำด่าออกมา ด่ายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นคนชาติไหน!” แสดงให้เห็นว่าอคติและการเหยียดเชื้อชาตินอกจากจะสร้างบาดแผลให้เพื่อนมนุษย์แล้ว ยังสะท้อนความเขลาของผู้กระทำเองด้วย
