ชาวบ้านแฉพฤติกรรม “ครูพละบุรีรัมย์” ช็อก! เหยื่อรอเรื่องแดงมากว่า 19 ปี
แฉยับพฤติกรรมครูพละบุรีรัมย์ อนาจารนักเรียนหญิงม.3 แก้เกรดในที่ลับ ยันทำมานานกว่า 19 ปี แต่เรื่องเงียบเพราะไกล่เกลี่ย ตำรวจเตรียมออกหมายจับแล้ว
จากกรณีผู้ปกครองนร.หญิงชั้นม.3 โรงเรียนมัธยมฯ แห่งหนึ่งใน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ลูกสาวถูกครูพลศึกษาอายุ 54 ปี อนาจารในพื้นที่สถานศึกษา แม้นำคลิปหลักฐานไปแจ้งกับผู้บริหารโรงเรียนแต่กลับไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจังจนเหตุการณ์บานปลายและมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก
จากข้อมูลเบื้องต้นเด็กนักเรียนหญิงถูกครูพละลวนลามหลายครั้ง แม้ขณะนั่งอยู่กับเพื่อนบริเวณข้างโรงอาหารทำให้ผู้ปกครองตัดสินใจนำเรื่องออกมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนเนื่องจากมองว่า เป็นพฤติกรรมที่ไม่อาจยอมรับได้ โดยมีรายงานว่า ครูที่ปรึกษาเคยนำทั้งคลิปและหลักฐานการแชตไปมอบให้ผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาแล้ว
หลังเรื่องดังกล่าวเริ่มแดง ต่อมามีอดีตลูกศิษย์ของครูจำนวนไม่น้อย ออกมาแฉพฤติกรรมสุดฉาวในอดีต
บางรายระบุว่า เรียนอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้มานานหลายปีและรับรู้พฤติกรรมของครูคนดังกล่าวมาโดยตลอด ขณะที่บางคนบอกว่า รอวันที่เรื่องนี้ถูกเปิดเผยมาเกือบ 19 ปี และเชื่อว่า สุดท้ายสิ่งที่เคยเกิดขึ้นก็ย้อนกลับมาถึงตัวผู้ก่อเหตุ
ล่าสุดมีชาวบ้านในพื้นที่รายหนึ่งออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า คนในชุมชนจำนวนมากต่างรับรู้กันอยู่แล้วว่าครูรายนี้มีพฤติกรรมอย่างไร และเรื่องลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานเพียงใด แต่ที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าออกมาเดินหน้าอย่างจริงจัง เพราะเกรงใจที่อีกฝ่ายเป็นครู อีกทั้งยังมีความพยายามเจรจาไกล่เกลี่ยและชดใช้ค่าเสียหายกันในบางครั้งจนทำให้เรื่องเงียบไป แต่ท้ายที่สุดก็กลับมาเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า
คนในพื้นที่ยังระบุอีกว่า การที่เรื่องดำเนินมาถึงจุดนี้ได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะครั้งนี้มีครูที่ปรึกษาพาผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีอย่างเป็นทางการจึงทำให้เรื่องแดงขึ้นและกลายเป็นประเด็นสาธารณะที่ไม่อาจปิดไว้ได้อีกต่อไป
ด้าน ส.ต.ต. นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการ สพม. บุรีรัมย์ ถึงแนวทางหลังจากนี้ แต่ ผอ. ไม่ขอให้ข้อมูลใด ๆ แจ้งว่ามีธุระ เรื่องทางคดีนั้น เบื้องต้นพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายจับครูแล้วะละจะเรียกพยานรอบข้างมาสอบปากคำ รวมถึงสหวิชาชีพมาสอบร่วมเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ขอบคุณคลิปจาก : ครอบครัวข่าว3
อัปเดตล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้สั่งการให้เขตพื้นที่ฯ ดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด โดยเขตพื้นที่ฯ ได้ออกคำสั่งให้ครูคนดังกล่าวพักราชการไว้ก่อน พร้อมทั้งได้ส่งนักจิตวิทยาโรงเรียนลงพื้นที่ดูแลฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนและผู้ปกครองแล้ว และจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์อย่างใกล้ชิด.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: