ยูเออี สั่งระงับเที่ยวบิน สนามบินดูไบ หลังโดรนถล่มถังเชื้อเพลิง ไฟลุกท่วม
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สั่งระงับเที่ยวบิน สนามบินดูไบ หลังโดรนถล่มถังเชื้อเพลิงไฟลุก พร้อมประกาศเปลี่ยนเส้นทางไไปสนามบินอื่นชั่วคราว
สื่อต่างประเทศรายงานว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ประกาศเปลี่ยนเส้นทางการบินบางส่วนจากสนามบินนานาชาติดูไบไปยังสนามบินนานาชาติ อาล มักตูม หลังจากที่โดรนลอบโจมตีถังเชื้อเพลิงจนเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณใกล้เคียงสนามบินดูไบ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ทางการอิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีพื้นที่อ่าวเปอร์เซียอย่างต่อเนื่อง
สื่อดูไบรายงานความคืบหน้าว่า ทีมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสามารถควบคุมเพลิงบริเวณถังเชื้อเพลิงใกล้สนามบินดูไบได้สำเร็จ พร้อมทั้งไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ ขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนดูไบสั่งระงับเที่ยวบินที่สนามบินดูไบเพื่อเป็นมาตรการรับรองความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงาน โดยยังไม่ได้กำหนดเวลาอย่างชัดเจนในการเปิดให้บริการเที่ยวบินตามปกติ
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ในกรุงอาบูดาบี เจ้าหน้าที่รายงานว่าเกิดเหตุขีปนาวุธพุ่งชนรถยนต์พลเรือนในพื้นที่อัลบายาน ส่งผลให้ประชาชนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต 1 ราย
สำนักงานสื่อของรัฐรายงานเหตุเพลิงไหม้ภายในเขตอุตสาหกรรมเมืองฟูไจราห์ หลังเกิดการโจมตีด้วยโดรน ทีมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเร่งเข้าควบคุมเพลิง โดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ ย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ ศูนย์กลางน้ำมันฟูไจราห์เพิ่งเกิดเพลิงไหม้จากเศษซากโดรนที่ร่วงหล่นลงมาระหว่างถูกเจ้าหน้าที่สกัดกั้น
ก่อนหน้านั้นเพียงสามวัน สำนักงานสื่อของเมืองรายงานเหตุโดรนสองลำตกใกล้สนามบินฟูไจราห์ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย สถานการณ์ความขัดแย้งขยายวงกว้าง ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง บาห์เรน คูเวต กาตาร์ และซาอุดีอาระเบีย ต่างรายงานการสกัดกั้นโดรนและขีปนาวุธในพื้นที่ของตนเองเช่นเดียวกัน
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สรุปยอดความสูญเสีย นับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 6 ราย แบ่งรายละเอียดได้ดังนี้ พลเรือนเสียชีวิตจำนวน 4 ราย และทหารเสียชีวิตจำนวน 2 นาย (สาเหตุจากเฮลิคอปเตอร์ตกเนื่องจากเครื่องยนต์ขัดข้อง)
ที่มา: ALJAZEERA
