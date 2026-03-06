ข่าว

ตม.ไทย ปัดสื่อเขมรอ้าง ปฏิเสธชาวเขมร-อินเดีย เข้าประเทศ และรีดเงิน 1,000 บาท

เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 15:30 น.
ตม.ไทย ปัดสื่อเขมรอ้าง ปฏิเสธชาวเขมร-อินเดีย เข้าประเทศ และรีดเงิน 1,000 บาท

ตม.ไทย ปัดสื่อกัมพูชาอ้าง ปฏิเสธชาวเขมร-อินเดีย เข้าประเทศ รีดเงินนักท่องเที่ยว 1,000 บาท และบังคับซื้อตั๋วกลับ ยันทำตามมาตรฐานสากล

จากกรณีที่สื่อกัมพูชาอย่าง Khmer Times ได้มีการเสนอข่าว โดยกล่าวหาว่านักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาและชาวอินเดียถูกเจ้าหน้าที่ ตม.ไทย ปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองที่สนามบิน พร้อมทั้งถูกบังคับให้ซื้อตั๋วเครื่องบินกลับประเทศทันที และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการจำนวน 1,000 บาทนั้น

พ.ต.อ.พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ รอง ผบก.ตม. 2 และโฆษก บก.ตม.2 ชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าว เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิง และมีลักษณะเป็นการนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียว ซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

พ.ต.อ.พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ โฆษก บก.ตม.2 แถลงข่าว
แฟ้มภาพ

พ.ต.อ.พงศ์ธร กล่าวต่อว่า ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.คธาธร คำเที่ยง ผบก.ตม.2 พร้อมกำชับให้กระบวนการคัดกรองผู้เดินทางทางสนามบิน เป็นไปตามกฎหมาย และเป็นมาตรฐานเช่นเดียวกับ ตม.ทั่วโลก โดยปัจจุบัน ตม.สนามบิน จะเน้นคัดกรองและปฎิเสธคนต่างชาติ ที่พบว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นภัยคุกคาม หรือเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของไทย เช่นเดียวกับ ตม.หลายประเทศ เช่น

  • ไม่มีปัจจัยยังชีพที่เพียงพอสำหรับการพำนักในประเทศไทย
  • ไม่มีหลักฐานที่พักหรือแผนการท่องเที่ยวที่ชัดเจน
  • มีพฤติการณ์เข้ามาเพื่อทำงานโดยแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยว
  • มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อสังคม ฯลฯ

พ.ต.อ.พงศ์ธร ยืนยันว่า ไม่มีการบังคับให้จองตั๋วกลับทันที และไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการ 1,000 บาท ตามที่สื่อกัมพูชากล่าวอ้าง นอกจากนั้น ขั้นตอนการส่งกลับคนต่างชาติที่ถูกปฎิเสธ จะดำเนินการส่งมอบตัวให้สายการบินที่คนต่างชาติเดินทางมา และสายการบินจะนำคนต่างชาตินั้น ไปพักคอยในห้อง Detention Room ของสายการบิน และสายการบินจะนำคนต่างชาตินั้น โดยสารกลับประเทศต้นทางตามเที่ยวบินที่กำหนด โดยขั้นตอนดังกล่าว เป็นหน้าที่ของสายการบิน ไม่เกี่ยวข้องกับ ตม.สนามบินแต่อย่างใด

รายงานข่าวจากสื่อของกัมพูชา
ภาพจาก: KHMER TIMES

พ.ต.อ.พงศ์ธร กล่าวว่า ที่ผ่านมา แนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทย มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง ตม.สนามบิน ได้จัดกำลังพลรองรับการตรวจคัดกรองชาวต่างชาติ ตามนโยบายของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. พร้อมการบริหารจัดการต่างๆ ให้เกิดผลด้านการอำนวยความสะดวกภายใต้หลักความมั่นคงอย่างเต็มที่

Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

