โรม โดน ธรรมนัส ฟ้องหมิ่นฯ ต้องบินไป พะเยา เจ้าตัวแซวเจ็บ ต้นเรื่องคือ ชาดา ต่างหาก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 15:56 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 15:56 น.
รังสิมันต์ โรม เปิดใจเกี่ยวกับการฟ้องหมิ่นประมาทที่พะเยา

รังสิมันต์ โรม เปิดใจ จู่ ๆ โดน ธรรมนัส ฟ้องหมิ่นประมาท ต้องไปขึ้นศาลพะเยา 26 ม.ค. นี้ เจ้าตัวงง นึกว่าส่งหมายผิดบ้าน จริง ๆ ต้องฟ้อง “ชาดา” ต้นตำรับวาทะ “เอาโจรจับโจร” พร้อมจี้ ตำรวจพะเยาไล่ฟ้องประชาชนนับร้อยคดี

เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568 กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองอีกครั้ง เมื่อ นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ ถึงกรณีการปราบปรามทุนจีนสีเทาและการเมืองไทย โดยมีช่วงหนึ่งที่เจ้าตัวเปิดเผยว่ากำลังถูก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฟ้องร้องดำเนินคดี

ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การเปิดเผยของนายรังสิมันต์ว่า เขาได้รับหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่จังหวัดพะเยา ในวันที่ 26 มกราคม ที่จะถึงนี้ โดยเจ้าตัวเล่าด้วยน้ำเสียงติดตลกว่า ตอนแรกที่เห็นหมายเรียก นึกว่าฝ่ายกฎหมายของ ร.อ.ธรรมนัส ส่งผิดบ้าน

“ตอนได้รับคำฟ้อง ผมนึกว่าเขาฟ้องผิดคน นึกว่าจะฟ้องคุณชาดา (ไทยเศรษฐ์) แล้วส่งผิดบ้านหรือเปล่า” รังสิมันต์กล่าว

สาเหตุที่พาดพิงถึงนายชาดานั้น สืบเนื่องมาจากวาทะดัง เอาโจรไปปราบโจร ซึ่งนายรังสิมันต์ชี้แจงว่า ตนเพียงแค่นำประโยคนี้มาตั้งคำถามในโพสต์ว่า หากต่างชาติเห็นหน้าคุณธรรมนัสแล้วจะคิดอย่างไร เป็นการปราบโจร ช่วยโจร หรือเป็นโจรกันแน่ แต่ยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นคนเริ่มกล่าวหาว่าใครเป็นโจร

“คนแรกที่กล่าวหาว่าธรรมนัส เป็นโจร ไม่ใช่รังสิมันต์ โรม แต่คือคุณชาดานะครับ”

นายรังสิมันต์ ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับประชาชนที่พะเยา
ภาพจาก : FB/เรื่องเล่าเช้านี้, Drama-addict

นอกเหนือจากเรื่องคดีความ นายรังสิมันต์ยังได้วิเคราะห์สถานการณ์ “ทุนสีเทา” ในไทย โดยเชื่อมโยงกับการยึดทรัพย์เครือข่ายของ เฉิน จื้อ – ก๊ก อาน – เบน สมิธ มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท โดยเขามองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมาย เพราะคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐฯ (กมธ.มั่นคงฯ) ได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด

เขายังแสดงความกังวลว่า การเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้ อาจมีเม็ดเงินสีเทาจำนวนมหาศาลไหลเข้ามาใช้ในการซื้อเสียงและสนับสนุนทางการเมือง ไม่ใช่แค่กับนักการเมือง แต่รวมถึงข้าราชการที่อาจรับท่อน้ำเลี้ยง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความยุติธรรมในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ในไทย

ในช่วงท้าย นายรังสิมันต์ยังทิ้งประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดพะเยา ฐานที่มั่นของ ร.อ.ธรรมนัส โดยตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดตำรวจพะเยาถึงรับแจ้งความและออกหมายเรียกประชาชนทั่วไปกว่า 200-300 ราย ที่วิพากษ์วิจารณ์ ร.อ.ธรรมนัส

“ทำไมดำเนินคดีกับประชาชนทั่วไป ถูกกดดันหรือเปล่า หรือมีใบสั่งมา”

รังสิมันต์ โรม แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้งและเงินสีเทาในไทย
ภาพจาก : FB/เรื่องเล่าเช้านี้, Drama-addict

นายรังสิมันต์ระบุว่า ทาง กมธ.มั่นคงฯ กำลังดูคิวเพื่อเชิญตำรวจพะเยามาชี้แจงข้อเท็จจริง ว่าเหตุใดจึงมีการดำเนินคดีกับประชาชนจำนวนมากขนาดนี้ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

