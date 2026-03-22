ตรวจคลังเชลล์! เร่งอัดฉีดน้ำมันสำรอง คาดสถานการณ์คลี่คลายสัปดาห์หน้า

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 มี.ค. 2569 16:08 น.| อัปเดต: 22 มี.ค. 2569 16:08 น.
รัฐบาลสั่งระงับส่งออกน้ำมัน เพื่อสำรองไว้ใช้ในประเทศช่วงเทศกาลสงกรานต์
DSI-กรมธุรกิจพลังงาน บุกตรวจคลังเชลล์! เร่งอัดฉีดน้ำมันสำรองเข้าสู่ระบบ คาดสถานการณ์คลี่คลายสัปดาห์หน้า

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ (DSI) ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน เข้าตรวจสอบคลังน้ำมันเชลล์ (ช่องนนทรี) เพื่อเช็กสต็อกและแผนการกระจายน้ำมันตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี โดยยืนยันน้ำมันไม่ขาดแคลน แต่คนแห่ “กักตุน” สาเหตุปัจจุบันกำลังผลิต ไทยผลิตดีเซลได้ 77 ล้านลิตร/วัน (ปกติใช้ 67 ล้านลิตร) ด้วยเหตุนี้ปัญหาจริงจึงอยู่ที่ช่วงวิกฤตคนแตกตื่นแห่ซื้อใส่ถัง/แกลลอน ทำให้ความต้องการพุ่งสูงถึง 100-107 ล้านลิตรต่อวัน จนโรงกลั่นผลิตและขนส่งไม่ทัน ไม่ใช่เพราะน้ำมันไม่มี

สำหรับผลการตรวจคลังเชลล์พบว่า เร่งจ่ายน้ำมันออกจากคลังในเดือนมีนาคม 69 สูงกว่าปกติมาก เพื่อช่วยระบายของเข้าสู่ตลาด ราคาน้ำมันหน้าคลังที่ขายให้พ่อค้าคนกลางอยู่ในระดับใกล้เคียงหน้าปั๊ม ยืนยันไม่มีการค้ากำไรเกินควร

มาตรการแก้ปัญหาด่วน

1. อัดฉีดน้ำมันสำรอง รัฐสั่งผ่อนผันให้ผู้ค้าน้ำมันนำ “น้ำมันสำรองตามกฎหมาย” ออกมาขายเพิ่มสภาพคล่อง คาดว่าจะเห็นผลและสถานการณ์ดีขึ้นใน สัปดาห์หน้า

2. เตรียมพร้อมสงกรานต์ ยืนยันจะมีน้ำมันเพียงพอรองรับการเดินทางช่วงสงกรานต์แน่นอน

3. คุมเข้มการส่งออก โดยสั่งระงับการส่งออกน้ำมันไปต่างประเทศ 100% (ยกเว้นลาวและเมียนมาที่เป็นคู่ค้าพลังงานสำคัญ) เพื่อเก็บน้ำมันไว้ใช้ในประเทศก่อน

ภาพ @DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ด้านการปราบปรามและตรวจสอบนั้น ตอนนี้ดีเอสไอ (DSI) กำลังไล่ตรวจ “รอยรั่ว” ตั้งแต่โรงกลั่น คลังน้ำมัน ไปจนถึงหน้าปั๊ม เพื่อดูว่ามีการกักตุนหรือลักลอบขายน้ำมันเถื่อนหรือไม่ เตรียมเรียกคุย 200 รายซึ่งวันจันทร์นี้ (23 มี.ค.) กระทรวงยุติธรรมเรียกประชุมผู้ค้าและพ่อค้าคนกลางกว่า 200 รายทั่วประเทศ เพื่อคุมเข้มการกระจายน้ำมัน

ขณะที่มาตรการผ่อนปรนให้กับพี่น้องเกษตรกร ล่าสุดอนุญาตให้เกษตรกรนำภาชนะมาเติมน้ำมันเพื่อใช้กับเครื่องจักรการเกษตรได้ตามความจำเป็น แต่สั่งห้ามกักตุนเพื่อเก็งกำไร.

ขอบคุณข้อมูล : เรื่องเล่าเช้านี้ , DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

ศรราม ฟาดเดือด! ตอกกลับ กุ้งพลอย ดราม่าไลฟ์ขำปมนางโจรขโมยเงิน

25 วินาที ที่แล้ว
ผจก.ปั๊มเชลล์ ลำพูน อัดคลิปจี้รัฐพูดความจริง โดนหั่นโควตาน้ำมัน ข่าว

ผู้จัดการปั๊ม ทนไม่ไหว โดนหั่นโควตาน้ำมัน คนเดือดร้อนหนัก จี้รัฐตอบใครกักตุน?

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เทพไชยา อุ่นหนู พลิกนำ รอนนี่ 5-4 เฟรม ลุ้นต่อเซสชั่นสอง (คลิป)

34 นาที ที่แล้ว
ครูโปร โรงเรียนสตรีภูเก็ต ข่าวภูมิภาค

โรงเรียนสตรีภูเก็ต-กู้ภัย ร่วมอาลัยครูสาววัย 25 หลังพบร่างใกล้สะพานสารสิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนออกแบบชุดไทยละครบุพเพ บุพเพสันนิวาส เผยความในใจ หลังโดนเขมรเคลม บันเทิง

คนออกแบบชุดไทยบุพเพฯ พ้อหนัก หาข้อมูลแทบตาย แต่เขมรเคลมสนุกปาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลสั่งระงับส่งออกน้ำมัน เพื่อสำรองไว้ใช้ในประเทศช่วงเทศกาลสงกรานต์ ข่าว

ตรวจคลังเชลล์! เร่งอัดฉีดน้ำมันสำรอง คาดสถานการณ์คลี่คลายสัปดาห์หน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

วิกฤตน้ำมัน จ.ตรัง กู้ภัยจำกัดเคสช่วยชีวิต หวั่นดีเซลหมดถังทำคนป่วยแย่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยว 3 ชาติ ยิว-อินเดีย-รัสเซีย ป่วยนภูเก็ต ข่าวต่างประเทศ

ภูเก็ตเดือด นทท. 3 ชาติวีรกรรมแสบ กุของหาย-ตีเนียนกินฟรี จี้ทบทวนฟรีวีซ่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ชาดา แจงดราม่า “สะบัดคอ” ปี 66 คืออาการป่วย ไม่ใช่เมายา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบในเคนต์พุ่งแตะ 34 ราย ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษเร่งฉีดวัคซีน หลังผู้ป่วย “เยื่อหุ้มสมองอักเสบ” เพิ่มเป็น 34 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นนนี่ นนลนีย์ ลูกสาวแอน สิเรียม เล่าปมป่วยซึมเศร้า บันเทิง

นนนี่ นนลนีย์ เล่านาทีเฉียดตาย ป่วยซึมเศร้า-กินยาเกินขนาด ซัดดราม่าท้องก่อนแต่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาว LGBTQ ไรเดอร์หื่นพัทยา ข่าวอาชญากรรม

พัทยาฉาว! สาว LGBTQ แจ้งความจับไรเดอร์หื่น ลวงขึ้นเขาลวนลามกลางดึก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไข้กาฬหลังแอ่นในไทยดับแล้ว 3 คน ข่าว

ดับแล้ว 3 คนไทยป่วยไข้กาฬหลังแอ่น แนะสังเกตอาการ วิธีป้องกันตัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังน้ำมันอ่างทอง ข่าวน้ำมัน เศรษฐกิจ

จ่อฟัน “คลังน้ำมันอ่างทอง” พิรุธใบขนส่งไม่ตรงปก ยันน้ำมันสำรองมีพอ 103 วัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

แม่เศร้าหนัก พบร่างครูสาววัย 25 ตกสะพานตากสิน หายไปนาน 5 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มิสแกรนด์ร้อยเอ็ด ร่ำไห้ไหว้ขอโทษ ปมพยาบาลฉีดฟิลเลอร์ได้ ยืนยันไม่เคยทำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศดับไฟ 22 มีนาคม 2569 ข่าวภูมิภาค

เช็กด่วน! กฟน. ประกาศ “ดับไฟ” 27 จุด กทม.-นนทบุรี-สมุทรปราการ วันนี้ (22 มี.ค.69)

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ กองอุดม ข่าว

สดุดีตำรวจกล้า ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ ไล่ล่า 6 ล้อแหกด่าน ถูกเบียดอัดเสาไฟดับคาที่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่วยสางตกบันได ฟ้อง 8 ล้าน ข่าวต่างประเทศ

โซเชียลระอุ หนุ่มพลเมืองดีเจอฟ้อง 8 ล้าน ทั้งที่ช่วยสาวตกบันได

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
มินนี่ ภัณฑิรา ถูก ไอโซกี้ ขอแต่งงานกลางทะเล ข่าวดารา

มินนี่ ภัณฑิรา เซย์เยส ‘ไฮโซกี้’ ขอแต่งงาน แหวนเพชรกระแทกตา ว่าที่เจ้าสาวพันล้าน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รร.ดังโต้กลับดราม่า! หลังโพสต์ออนไลน์ทำผู้ปกครองตระหนก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ ขู่ โจมตีโรงไฟฟ้าอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ทรัมป์ ขีดเส้นตาย 48 ชม. ขู่ถล่มโรงไฟฟ้าอิหร่าน ถ้าไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปผลบอลพรีเมียร์ลีก ไบรตัน 2-1 ลิเวอร์พูล เชลซีอ่วม!

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 22 3 69 ดูดวง

4 ราศี งานรุ่งพุ่งแรง! ผู้ใหญ่เมตตา ป้อนงานใหญ่ให้ทำ เตรียมรับโบนัสจุก ๆ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีชีวิต! หนุ่มเลือดออกในสมอง ขณะเล่นรถไฟเหาะ แพทย์เตือนภัยวัยกลางคนอย่าหาทำ ข่าวต่างประเทศ

นาทีชีวิต! หนุ่มเลือดออกในสมอง ขณะเล่นรถไฟเหาะ แพทย์เตือนภัยวัยกลางคนอย่าหาทำ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศรราม ฟาดเดือด! ตอกกลับ กุ้งพลอย ดราม่าไลฟ์ขำปมนางโจรขโมยเงิน

เผยแพร่: 22 มีนาคม 2569

เทพไชยา อุ่นหนู พลิกนำ รอนนี่ 5-4 เฟรม ลุ้นต่อเซสชั่นสอง (คลิป)

เผยแพร่: 22 มีนาคม 2569
ครูโปร โรงเรียนสตรีภูเก็ต

โรงเรียนสตรีภูเก็ต-กู้ภัย ร่วมอาลัยครูสาววัย 25 หลังพบร่างใกล้สะพานสารสิน

เผยแพร่: 22 มีนาคม 2569
คนออกแบบชุดไทยละครบุพเพ บุพเพสันนิวาส เผยความในใจ หลังโดนเขมรเคลม

คนออกแบบชุดไทยบุพเพฯ พ้อหนัก หาข้อมูลแทบตาย แต่เขมรเคลมสนุกปาก

เผยแพร่: 22 มีนาคม 2569
Back to top button