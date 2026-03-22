ตรวจคลังเชลล์! เร่งอัดฉีดน้ำมันสำรอง คาดสถานการณ์คลี่คลายสัปดาห์หน้า
DSI-กรมธุรกิจพลังงาน บุกตรวจคลังเชลล์! เร่งอัดฉีดน้ำมันสำรองเข้าสู่ระบบ คาดสถานการณ์คลี่คลายสัปดาห์หน้า
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ (DSI) ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน เข้าตรวจสอบคลังน้ำมันเชลล์ (ช่องนนทรี) เพื่อเช็กสต็อกและแผนการกระจายน้ำมันตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี โดยยืนยันน้ำมันไม่ขาดแคลน แต่คนแห่ “กักตุน” สาเหตุปัจจุบันกำลังผลิต ไทยผลิตดีเซลได้ 77 ล้านลิตร/วัน (ปกติใช้ 67 ล้านลิตร) ด้วยเหตุนี้ปัญหาจริงจึงอยู่ที่ช่วงวิกฤตคนแตกตื่นแห่ซื้อใส่ถัง/แกลลอน ทำให้ความต้องการพุ่งสูงถึง 100-107 ล้านลิตรต่อวัน จนโรงกลั่นผลิตและขนส่งไม่ทัน ไม่ใช่เพราะน้ำมันไม่มี
สำหรับผลการตรวจคลังเชลล์พบว่า เร่งจ่ายน้ำมันออกจากคลังในเดือนมีนาคม 69 สูงกว่าปกติมาก เพื่อช่วยระบายของเข้าสู่ตลาด ราคาน้ำมันหน้าคลังที่ขายให้พ่อค้าคนกลางอยู่ในระดับใกล้เคียงหน้าปั๊ม ยืนยันไม่มีการค้ากำไรเกินควร
มาตรการแก้ปัญหาด่วน
1. อัดฉีดน้ำมันสำรอง รัฐสั่งผ่อนผันให้ผู้ค้าน้ำมันนำ “น้ำมันสำรองตามกฎหมาย” ออกมาขายเพิ่มสภาพคล่อง คาดว่าจะเห็นผลและสถานการณ์ดีขึ้นใน สัปดาห์หน้า
2. เตรียมพร้อมสงกรานต์ ยืนยันจะมีน้ำมันเพียงพอรองรับการเดินทางช่วงสงกรานต์แน่นอน
3. คุมเข้มการส่งออก โดยสั่งระงับการส่งออกน้ำมันไปต่างประเทศ 100% (ยกเว้นลาวและเมียนมาที่เป็นคู่ค้าพลังงานสำคัญ) เพื่อเก็บน้ำมันไว้ใช้ในประเทศก่อน
ด้านการปราบปรามและตรวจสอบนั้น ตอนนี้ดีเอสไอ (DSI) กำลังไล่ตรวจ “รอยรั่ว” ตั้งแต่โรงกลั่น คลังน้ำมัน ไปจนถึงหน้าปั๊ม เพื่อดูว่ามีการกักตุนหรือลักลอบขายน้ำมันเถื่อนหรือไม่ เตรียมเรียกคุย 200 รายซึ่งวันจันทร์นี้ (23 มี.ค.) กระทรวงยุติธรรมเรียกประชุมผู้ค้าและพ่อค้าคนกลางกว่า 200 รายทั่วประเทศ เพื่อคุมเข้มการกระจายน้ำมัน
ขณะที่มาตรการผ่อนปรนให้กับพี่น้องเกษตรกร ล่าสุดอนุญาตให้เกษตรกรนำภาชนะมาเติมน้ำมันเพื่อใช้กับเครื่องจักรการเกษตรได้ตามความจำเป็น แต่สั่งห้ามกักตุนเพื่อเก็งกำไร.
ขอบคุณข้อมูล : เรื่องเล่าเช้านี้ , DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- วิกฤตน้ำมัน จ.ตรัง กู้ภัยจำกัดเคสช่วยชีวิต หวั่นดีเซลหมดถังทำคนป่วยแย่
- คลังน้ำมันอ่างทอง พิรุธใบขนส่งไม่ตรงปก ยันน้ำมันสำรองมีพอ 103 วัน
- เรือคลองแสนแสบ ขึ้นราคา ระยะละ 1 บาท หลังราคาน้ำมันดีเซลแพงขึ้น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: