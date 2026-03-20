“แสวง” ตอบปม กกต. ฟ้อง 6 คน ไม่เกี่ยวข้อหาแรง แต่เป็นการปกป้องตัวเอง
แสวง ตอบปม กกต. ฟ้อง 6 คน ข้อหาอั้งยี่ กรณีถ่ายรูปและถอดรหัสบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ไม่เกี่ยวข้อหาแรง แต่เป็นการปกป้องตัวเอง
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีที่ กกต. แจ้งความดำเนินคดีกับ 6 บุคคล ที่ถ่ายภาพและถอดรหัสบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง โดยระบุว่าสามารถระบุตัวตนถึงผู้ลงคะแนนเสียงได้ จนกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ว่า กกต. มีหน้าที่ทำให้การเลือกตั้งสำเร็จ และมีหน้าที่ทำการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยตรงและลับ
พร้อมยืนยันว่า กกต. ทำการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยตรงและลับ ไม่มีใครที่จะพยายามรู้ว่าคนลงคะแนนให้ใคร เพราะกฎหมายไม่รองรับให้ไปบอกว่าใครลงคะแนนให้ใคร ถ้าเราออกแบบให้ประชาชนสามารถดูว่าใครลงคะแนนให้ใครได้ อันนี้เป็นความพยายาม และกฎหมายไม่อนุญาตอยู่แล้ว
เมื่อถามว่ายืนยันหรือไม่ว่าทั้ง 6 คน ที่ กกต.ฟ้องร้อง มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโยงกันในวันที่เกิดเหตุ นายแสวง กล่าวว่า เป็นเรื่องของคดี ตนไม่ขอให้ความเห็น
เมื่อถามว่าข้อกล่าวหาอั้งยี่ มีความรุนแรงเกินไปหรือไม่สำหรับประชาชน นายแสวง กล่าวว่า มันเกิดจากเรื่องของการขัดขวางการเลือกตั้ง กฎหมายเขียนไว้ว่าการทำให้การเลือกตั้งไม่สำเร็จ ซึ่ง กกต. มีหน้าที่ทำให้การเลือกตั้งสำเร็จ จะบอกว่าแรงหรือไม่แรงไม่ได้ เพราะคือปกป้องการทำหน้าที่ตัวเอง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยตรงและลับ และการเลือกตั้งต้องสำเร็จ
