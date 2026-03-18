แบรนด์ดัง ชี้แจง ปมผลตรวจโปรตีน ยันให้ความสำคัญกับคุณภาพ เร่งสอบข้อเท็จจริง

แบรนด์ดัง โร่ชี้แจง ปมผลตรวจโปรตีน ยืนยันให้ความสำคัญกับคุณภาพ กำลังเร่งสอบข้อเท็จจริง ก่อนแจ้งผลให้ทราบอีกครั้ง
จากกรณีที่ผู้บริหารหญิงชื่อดังรายหนึ่ง เปิดเผยผลการตรวจสอบปริมาณโปรตีนของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแบรนด์หนึ่ง ซึ่งมีปริมาณโปรตีนค่อนข้างต่ำ จากเอกสารระบุว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีปริมาณโปรตีน 8.56 กรัมต่อ 100 กรัม ขณะที่พบปริมาณแป้ง 79.5 กรัมต่อ 100 กรัม ตามที่ได้รายงานก่อนหน้านี้
ล่าสุดแบรนด์วิงค์ไวท์ (Wink White) ได้ออกประกาศจากบริษัท เรื่อง ชี้แจงกรณีการเผยแพร่ผลการตรวจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในสื่อสังคมออนไลน์ โดยระบุว่า
ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งมีการอ้างอิงถึงส่วนประกอบและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ จนก่อให้เกิดความเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นั้น
บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นลำดับแรก ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการตรวจสอบโดยเร็ว และจะแจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบโดยทันทีเมื่อได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อย. เล็งขอผลตรวจ โปรตีนตกฉลาก ชี้เข้าข่าย “ผลิตภัณฑ์ปลอม” หากต่ำกว่าเกณฑ์
- ช็อกวงการ! ผู้บริหารสาว กางผลแล็บอาหารเสริมตัวดัง เคลมแรงแต่พบโปรตีนแค่ 8.59%
- สรุปให้ เวย์โปรตีน กินต่อดีไหม ? หลัง 23 ยี่ห้อดัง ค่าตะกั่วเกินระดับปลอดภัยต่อวัน
