ข่าว

อย. เล็งขอผลตรวจ โปรตีนตกฉลาก ชี้เข้าข่าย “ผลิตภัณฑ์ปลอม” หากต่ำกว่าเกณฑ์

Suriyen J.เผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 13:38 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 13:38 น.
51
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

อย. เล็งขอผลตรวจโปรตีนจาก CEO แบรนด์ดัง หลังพบโปรตีนน้อยกว่าที่ระบุในฉลาก ชี้หากต่ำกว่าเกณฑ์มากเข้าข่าย “ผลิตภัณฑ์ปลอม”

วันที่ 17 มี.ค. 2569 ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการเผยผลตรวจปริมาณโปรตีนในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแบรนด์หนึ่ง ซึ่งพบว่ามีปริมาณโปรตีนน้อยกว่าที่ระบุในฉลาก ว่า เรื่องการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีในท้องตลาด ทางอย. มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์อยู่แล้ว ถ้าตัวไหนผลวิเคราะห์เกิดอันตราย หรือผิดมาตรฐาน ก็จะมีการประกาศผลวิเคราะห์ ส่วนกรณีผิดจากขึ้นทะเบียนไว้ ก็จะมีกระบวนการ โดยให้ผู้ประกอบการทั้งนำเข้า หรือผลิต ให้ชี้แจง และปรับปรุงแก้ไข พร้อมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้น

ภญ.สุภัทรา กล่าวเสริมว่า กรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อ้างว่า มีโปรตีนเท่าไหร่ๆ นั้น เรามีแผนเก็บตัวอย่างเช่นกัน โดยวิธีการเก็บตัวอย่างเพื่อหาสารสำคัญแต่ละชนิด เราจะดูว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนั้น มีสารสำคัญอะไร ที่จำเป็นต้องตรวจวิเคราะห์ เพื่อทำให้สินค้าได้มาตรฐาน และผู้ซื้อจะได้สารสำคัญตรงตามความต้องการ

ส่วนตัวที่เป็นข่าวเกิดจากผู้ประกอบการที่นำสินค้าจากแบรนด์อื่นๆ มาตรวจวิเคราะห์ ก็ต้องขอบคุณ และเราจะขอข้อมูลมาเพื่อดูว่าวิธีการตรวจเป็นอย่างไร และเป็นไปตามหลักการที่ อย.ดำเนินการหรือไม่

เมื่อถามถึงกรณีที่ฉลากไม่ตรงกับปริมาณจริงจะมีโทษหรือไม่นั้น ภญ.สุภัทรา กล่าวว่า มีความผิด หากต่ำกว่าที่ระบุมากตามเกณฑ์กฎหมายก็จะเข้าข่ายผลิตภัณฑ์ปลอม แต่หากไม่มาก ก็จะเป็นการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง จะมีความผิดตามขั้นตอนทางกฎหมายอยู่

“การเก็บตัวอย่างจะเป็นผลิตภัณฑ์จริง หรือปลอมหรือไม่ จะต้องดูสินค้านั้นๆ ซึ่ง อย.มีข้อมูลหมด เรามีข้อมูลพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม เราจะขอข้อมูลผู้ประกอบการที่ทำการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์อื่นๆ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของ อย. ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า อย.ดำเนินการในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเข้มข้นตลอด ทั้งเก็บตัวอย่างในท้องตลาด การตรวจสอบสถานที่ลักลอบผลิต นำเข้า ผิดกฎหมาย หรือการออกประกาศเตือนสินค้าไม่ปลอดภัย เป็นต้น “ เลขาฯ อย.กล่าว

ภญ.สุภัทรา กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ยุคปัจจุบันมีสินค้าใหม่ๆ ออกมาสู่ท้องตลาด ซึ่ง อย.ฝั่งหนึ่งก็ต้องให้บริการผู้ประกอบการในการพัฒนา หรือผลิตสินค้าใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรม เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าที่ปลอดภัย ดังนั้น เมื่อสินค้าใหม่ๆ ออกมาเยอะ การกำกับดูแลก็ตามมา

ทางอย.ทำควบคู่บาลานซ์เรื่องนี้ตลอด ผู้ประกอบการดีๆ ก็มีเยอะ มีการผลิตสินค้าดีๆ มีคุณภาพ ปัจจุบันคนไทยสนใจดูแลสุขภาพมากขึ้น ยิ่งตอนนี้เป็นสังคมสูงอายุ เราจึงต้องดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพมากขึ้น สินค้าใดที่เคลมอะไรก็ตาม อย.เราดูตามมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ เพื่อยืนยันว่าสินค้านั้นมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ

“สิ่งหนึ่งที่อยากย้ำคือ สินค้าที่ขออนุญาตเป็นอาหาร ทางอย.จะอนุญาตว่า กินได้ทุกวัน ไม่มีผลรักษาโรค หากสินค้านั้นรักษาโรคได้ จะถือว่าเป็นยา ส่วนหนึ่งที่เป็นประเด็น คือ การโฆษณา ขออนุญาต อย.ว่า เป็นอาหาร แต่เวลาโฆษณา กลับโอเวอร์เคลม เรื่องนี้ก็มีการตรวจจับ

สิ่งสำคัญเรื่อง Health literacy เราต้องระวัง ไม่มีอาหารที่บอกว่า กินแล้วเห็นผล อย.ไม่เคยอนุญาต จึงต้องตระหนักก่อนซื้อ ที่ผ่านมาอย.ร่วมกับแพลตฟอร์ม หรือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องโฆษณา เพื่อปิดกั้นเว็บไซต์ หรือเอาลงจากแพลตฟอร์ม เราร่วมมือกับ ชอปปี้ ลาซาด้า ไลน์แมน แกร็ป Tiktok จะมี AI ในการตรวจจับ แต่ก็มีหลุดรอด ซึ่งก็พัฒนากันปิดกั้นอยู่ ส่วนกรณีบุคลากรทางการแพทย์ ไปโฆษณานั้น ทางอย.ก็ส่งข้อมูลให้สภาวิชาชีพตรวจสอบ ทำเป็นรูทีน” ภญ.สุภัทรา กล่าว

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“อมรัตน์” แจงเงินเดือน สส. เอาไปทำอะไรบ้าง ไม่เห็นด้วยตัดเงินอาหารกลางวัน

9 นาที ที่แล้ว
มดออย คดีตู้เซฟ ข่าวอาชญากรรม

มดออย อินฟลูฯ ดัง ชี้จุดผิดปกติในคอนโด ลุ้นจบง่ายตร.เผยคดีไม่ซับซ้อน

16 นาที ที่แล้ว
แท็กซี่หนุ่มขับ 4 ชม. ไม่ปฏิเสธลูกค้า ได้เกือบ 700 บาท ข่าว

ไวรัลใจฟู! หนุ่มขับแท็กซี่ 4 ชม. กดมิเตอร์-ไปทุกที่ แถมลดให้ ได้เท่านี้คุ้มไหม

17 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

อย. เล็งขอผลตรวจ โปรตีนตกฉลาก ชี้เข้าข่าย “ผลิตภัณฑ์ปลอม” หากต่ำกว่าเกณฑ์

19 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โผล่คลิป แก๊งหลวงพี่ ห่มผ้าเหลือง เล่นคาร์โบ๊ทกลางบึง ชาวเน็ตวิจารณ์เพียบ

32 นาที ที่แล้ว
แผ่นดินไหววันนี้ 17 มี.ค. 69 เวียดนาม 4.5 แมกนิจูด ห่างอุบลฯ 450 กม. ข่าว

จับตา! แผ่นดินไหววันนี้ 17 มี.ค. 69 เวียดนาม 4.5 แมกนิจูด ห่างอุบลฯ 450 กม.

34 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ศรีลังกา ประกาศให้ทุก “วันพุธ” เป็นวันหยุด รับมือวิกฤติพลังงาน

36 นาที ที่แล้ว
พลังงาน ขออภัยปัญหาน้ำมันขาดปั๊ม แจงต้นเหตุคอขวดขนส่ง ยันสต็อกน้ำมันมีพอ 101 วัน ข่าว

พลังงาน ขออภัยปัญหาน้ำมันขาดปั๊ม แจงต้นเหตุคอขวดขนส่ง ยันสต็อกน้ำมันมีพอ 101 วัน

46 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว “Tokyogurl” พร้อมร่างทรง ไม่มีเงื่อนไข

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวกีฬา

เคซึเกะ ฮอนดะ ถูกยกเลิกดีลโฆษณา หลังโพสต์หนุน “อิหร่าน” ลุยบอลโลก 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนคดี &quot;โตเกียวเกิร์ล-Cheerio&quot; โกง RoV ซีเกมส์ 2025 หลังศาลจำคุก 6 เดือน ข่าวอาชญากรรม

ย้อนคดี “โตเกียวเกิร์ล-Cheerio” โกง RoV ซีเกมส์ 2025 หลังศาลจำคุก 6 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวการเมือง

กระทรวงสาธารณสุขยืนยัน ยามีเพียงพอ ปัญหาน้ำมันยังไม่กระทบรถฉุกเฉิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

แม่สอดเดือด! คนไทยโวยไม่ได้เติมน้ำมัน แต่รถพม่าผ่านฉลุย โซเชียลเฉลยอีกมุม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลพิพากษาจำคุก “โตเกียวเกิร์ล” 6 เดือน ไม่รอลงอาญา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มแม่สอดชี้ช่องทางรวย ผุดไอเดียสร้างรายได้ ‘รับจ้างต่อคิวเติมน้ำมัน’ คันละ 300 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทบช็อก! หนุ่มซื้อต้มเนื้อไปกินที่บ้าน เจอเข็มฉีดยาเท่าไม้จิ้มฟัน ฝังอยู่ในเนื้อ ข่าว

แทบช็อก! หนุ่มซื้อต้มเนื้อไปกินที่บ้าน เจอ “เข็มฉีดยา” เท่าไม้จิ้มฟัน ฝังอยู่ในเนื้อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” บอกพรุ่งนี้ราคาน้ำมันขึ้นแน่ แต่ตรึงราคาไว้ไม่เกิน 33 บาทต่อลิตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

วินาทีระทึก! ธารลาวาร้อนระอุกลืนถนนพุ่งลงมหาสมุทร ครั้งแรกในรอบ 19 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

กัมพูชาเปิดปั๊มน้ำมัน 1,600 แห่ง ดีเซลพุ่ง 66% หลังวิกฤตตะวันออกกลาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชาย ป.5 ถูกครูคณิตฯ บิดหูจนอักเสบ-ไข้ขึ้น แม่โวยคดีไม่คืบแถมไม่เคยขอโทษ ข่าว

ลูกชาย ป.5 ถูกครูคณิตฯ บิดหูจนอักเสบ-ไข้ขึ้น แม่โวยคดีไม่คืบแถมไม่เคยขอโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

จับตาวันนี้! ศาลพิพากษา “Tokyogurl-Cheerio” คดีร่างทรง ROV ซีเกมส์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าเวทีออสการ์ ตัดบททีมงานเกาหลีตอนพูดรับรางวัล ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าออสการ์ ทีมงานเกาหลีโดนตัดจบสปีช ซ้ำเปิดเพลงไล่ จวกยับเหยียดเอเชีย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

คร่า 400 ชีวิต ปากีสถานทิ้งบอมบ์ “รพ.บำบัดยาเสพติด” ในคาบูล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ในหลวง-พระราชินี ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ เยือน สปป.ลาว กระชับสัมพันธ์ไทย-ลาว ครบ 75 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก ‘อติรุจ’ 1 ปี 8 เดือน ไม่รอลงอาญา ในความผิดฐาน ม.112 กรณีตะโกนใส่ขบวนเสด็จ ข่าวการเมือง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก ‘อติรุจ’ 1 ปี 8 เดือน ไม่รอลงอาญา ในความผิดฐาน ม.112 กรณีตะโกนใส่ขบวนเสด็จ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

“อมรัตน์” แจงเงินเดือน สส. เอาไปทำอะไรบ้าง ไม่เห็นด้วยตัดเงินอาหารกลางวัน

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
มดออย คดีตู้เซฟ

มดออย อินฟลูฯ ดัง ชี้จุดผิดปกติในคอนโด ลุ้นจบง่ายตร.เผยคดีไม่ซับซ้อน

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

ศรีลังกา ประกาศให้ทุก “วันพุธ” เป็นวันหยุด รับมือวิกฤติพลังงาน

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว “Tokyogurl” พร้อมร่างทรง ไม่มีเงื่อนไข

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
Back to top button