โผล่คลิป แก๊งหลวงพี่ ห่มผ้าเหลือง เล่นคาร์โบ๊ทกลางบึง ชาวเน็ตวิจารณ์เพียบ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 13:25 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 13:46 น.
สำนักพุทธฯ ว่าไง? โผล่คลิป แก๊งหลวงพี่ ห่มผ้าเหลือง เล่นคาร์โบ๊ทกลางบึงโขงหลง บึงกาฬ ชาวเน็ตวิจารณ์ถามหาความเหมาะสม

กลายเป็นคลิปไวรัลที่กำลังถูกพูดถึงกันเป็นจำนวนมาก เมื่อเพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ออกมาโพสต์ภาพและคลิปของกลุ่มชายห่มผ้าเหลืองคล้ายพระสงฆ์ จำนวน 6 คน กำลังเล่น คาร์โบ๊ท อยู่ที่บึงแห่งหนึ่งอย่างสนุกสนาน ทางเพจดังระบุแคปชั่นประกอบสั้น ๆ ว่า “หลวงพี่จีวรบิน หรรษากับคาร์โบ๊ท…ไม่ได้ระบุว่าที่ไหน แต่เมืองไทยแน่นวลลล” จนได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตจำนวนมาก

นอกจากนั้นในหน้าเฟซบุ๊กของ บอยขวัญถุงChannel อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามกว่า 1.5 ล้านก็ได้โพสต์คลิปของแก๊งหลวงพี่เล่นคาร์โบ๊ทด้วยเช่นกัน เพราะเจ้าตัวอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วย โดยระบุแคปชั่นว่า “เดี๋ยว ๆ นะใช่ใช่มั้ย” ซึ่งมีคนเข้าไปดูคลิปดังกล่าวแล้วมากถึง 5.2 ล้านครั้งเลยทีเดียว

งานนี้ก็คงต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวทั้งของพระกลุ่มนี้ รวมถึงวัดวัดในสังกัด และสำนักงานพระพุทธศาสนาด้วยว่าจะออกมาจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร และ 6 คนที่เล่นคาร์โบ๊ทนั้นใช่พระสงฆ์จริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงแค่ชายคลุมผ้าให้คล้ายพระเท่านั้น อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

