ข่าวต่างประเทศ

อิหร่านยัน “ช่องแคบฮอร์มุซ” ยังเปิดเดินเรือ ห้ามผ่านเฉพาะเรือศัตรู !

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 มี.ค. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 15 มี.ค. 2569 13:58 น.
59
ช่องแคบฮอร์มุซ ผลกระทบราคาน้ำมัน
ภาพ @AP

สถานการณ์เหนือเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดของโลกยังคงตึงเครียดจัด! เมื่อกองทัพเรืออิหร่านออกมาปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องการ “ปิดตาย” ช่องแคบฮอร์มุซ โดยยืนยันว่า เส้นทางยังเปิดปกติสำหรับนานาชาติ ยกเว้นเรือจากสหรัฐฯ อิสราเอล และพันธมิตร ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เร่งกดดันกลุ่มประเทศผู้นำเข้าน้ำมันให้ส่งกองเรือเข้ามาช่วยรักษาความปลอดภัยในพื้นที่

อาลีเรซา ทังสีรี (Alireza Tangsiri) ผู้บัญชาการกองทัพเรือแห่งกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) แถลงเมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2026 ยืนยันสถานะของช่องแคบยุทธศาสตร์แห่งนี้ โดยระบุว่า ช่องแคบฮอร์มุซไม่ได้ถูกปิดกั้นทางการทหาร แต่ยอมรับว่า “อยู่ภายใต้การควบคุม” ของกองทัพอิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จ

ขณะที่ อับบาส อาราคชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเสริมว่า เรือทุกลำสัญจรได้อิสระ ยกเว้น เรือบรรทุกน้ำมันหรือเรือพาณิชย์ของสหรัฐฯ อิสราเอล และประเทศที่ให้ความช่วยเหลือในการโจมตีอิหร่าน

ด้าน โมจตาบา คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่านประกาศกร้าวในแถลงการณ์ฉบับแรกว่า อิหร่านจะใช้คันโยกการปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นเครื่องมือต่อรองตราบเท่าที่สหรัฐฯ ยังไม่หยุดการโจมตี

ภาพเรือบรรทุกน้ำมันและเรือบรรทุกสินค้าเรียงรายอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซ ถ่ายจากเมืองคอร์ฟักกัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันพุธที่ 11 มี.ค. 2026 (AP Photo/Altaf Qadri)

ทรัมป์โต้กลับ เรียกร้องความร่วมมือระดับโลก “เราจะช่วยแต่ทุกคนต้องรับผิดชอบ”

ฝั่งทำเนียบขาว โดนัลด์ ทรัมป์ ได้โพสต์ผ่าน Truth Social เรียกร้องให้ประเทศที่ต้องพึ่งพาน้ำมันผ่านช่องแคบแห่งนี้ (เช่น จีน, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และอังกฤษ) ออกมาแสดงบทบาทมากกว่านี้:

ความรับผิดชอบร่วมกัน: ทรัมป์ชี้ว่าการรักษาความปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซควรเป็น “ภารกิจร่วมของทีม” ไม่ใช่ภาระของสหรัฐฯ เพียงผู้เดียว โดยระบุว่า “สหรัฐฯ จะช่วย… ช่วยอย่างมาก! แต่ประเทศผู้นำเข้าน้ำมันต้องส่งเรือรบเข้ามาดูแลทางผ่านนี้ด้วยตนเอง”

สถานะปัจจุบัน: แม้ทรัมป์จะสั่งทำลายเรือวางทุ่นระเบิดของอิหร่านไปแล้วหลายลำ แต่เจ้าหน้าที่เพนตากอนยอมรับว่าสหรัฐฯ ยังไม่พร้อมที่จะจัดกองเรือคุ้มกัน (Escort) ให้เรือพาณิชย์ทุกลำในทันที เนื่องจากกำลังหลักยังมุ่งเน้นไปที่การทำลายฐานการผลิตอาวุธของอิหร่าน

แม้จะมีการประกาศว่าเส้นทาง “เปิด” แต่ตัวเลขจริงกลับสวนทางอย่างสิ้นเชิง ข้อมูลจาก Lloyd’s List นิตยสารด้านการเดินเรือที่ตั้งอยู่ในลอนดอน เผยว่า ในเดือน มี.ค.นี้ มีเรือผ่านช่องแคบเพียง 77 ลำ ลดลงมหาศาลจากเดิมที่เคยสูงถึง 1,229 ลำในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดิบ Brent และ WTI พุ่งทะลุ 100-110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทันทีที่มีข่าวการวางทุ่นระเบิดและการปิดช่องแคบบางส่วน โดยบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่หลายแห่งยังคงระงับการเดินเรือผ่านพื้นที่นี้เพราะมองว่าเป็น “เขตสงคราม” ที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป.

ที่มา : Xinhua News Agency

ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Planet Labs PBC นี้แสดงให้เห็นเกาะคาร์กของอิหร่าน 26 ก.พ. 2026 (Planet Labs PBC via AP)
เรือบรรทุกน้ำมัน Shenlong Suezmax ที่ติดธงชาติไลบีเรีย บรรทุกน้ำมันดิบจากซาอุดีอาระเบีย ซึ่งแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซมาได้ ถูกถ่ายภาพที่ท่าเรือมุมไบ ประเทศอินเดีย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มี.ค. 2026 (AP Photo/Rafiq Maqbool)
คนขี่ม้าไปตามชายหาด ขณะที่เรือบรรทุกน้ำมันและเรือบรรทุกสินค้าเรียงรายอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซ ใกล้กับเมืองคอร์ฟักกัน ยูเออี วันพุธที่ 11 มี.ค. 2026 (AP Photo/Altaf Qadri)
ภาพนี้เผยแพร่โดยกองทัพเรือไทย แสดงให้เห็นเรือบรรทุกสินค้าไทยชื่อ มายุรี นารี ที่ถูกโจมตีและเกิดเพลิงไหม้ในช่องแคบฮอร์มุซ 11 มี.ค. 2026 (Royal Thai Navy via AP)
ภาพนี้มาจากวิดีโอที่เจ้าหน้าที่ด้านกลาโหมในตะวันออกกลางส่งให้สำนักข่าวเอพี แสดงให้เห็นการโจมตีทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์ใส่เรือลำหนึ่งใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 เม.ย. 2024 (AP Photo, File)
แฟ้มภาพเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2019 ซึ่งเผยแพร่โดยกองทัพเรือสหรัฐฯ แสดงให้เห็นเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln (ซ้าย) เรือพิฆาตป้องกันภัยทางอากาศ HMS Defender และเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถี USS Farragut แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซพร้อมกับเรือลาดตระเวนติดขีปนาวุธนำวิถี USS Leyte Gulf (Mass Communication Specialist 3rd Class Zachary Pearson/U.S. Navy via AP, File)

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ช่องแคบฮอร์มุซ ผลกระทบราคาน้ำมัน

59
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

Back to top button