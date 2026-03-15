เปิดศึก! “บอบู๋” ซัดเดือดเว็บลูกหนังดัง แขวนนักพากย์หลุดชื่อ “บุฟฟอน”
ดราม่าสนั่นวงการสื่อกีฬา! บอบู๋ ออกโรงป้องพี่น้องร่วมอาชีพหลังโดนเพจดังจิกกัดปมพากย์ชื่อผู้รักษาประตูผิด ชี้เป็นเรื่องบกพร่องโดยสุจริต แต่โดนเอามาประจาน ลั่นเตรียมเปิดหน้าแลกในรายการสด
ดราม่าร้อนๆ นี้เริ่มจากที่เว็บไซต์โกลดอดคอม เวอร์ชั่นภาษาไทยบ้านเรา ลงโพสต์เฟซบุ๊กแฟนเพจ โดยแอบจิกกัดประเด็นที่ผู้บรรยายหรือนักพากษ์ในแมตช์ที่แมนฯ ซิตี้ บุกไปเสมอ เวสต์แฮม 1-1 ในเกมพรีเมียร์ลีก เมื่อคืนที่ผ่านมา (14 มี.ค.) โดยระบุว่า “เมื่อผู้บรรยายเรียก จานลุยจิ ดอนนารุมมา เป็น บุฟฟอน ในจังหวะ เวสต์แฮม ตีเสมอ”
ต่อมาคอมเมนต์คอบอลก็พากันเข้ามาพิมพ์สนุก อาทิ “วันหลัง อ่านแค่ชื่อหลัง ก็พอ พ่อหนุ่ม” , “ได้ยินเหมือนกัน นึกว่าหูฝาด” , ผมก็ได้ยินยังขำ555 , “เป๊ปเซ็งทีมเสียประตู เป๊ปเซ็งเรียกชื่อประตูผิด” “ป๋าเหน่อกู 555”
อย่างไรก็ดี อีกมุมของกูรูลูกหนังอย่าง “บอ.บู๋” บูรณิจฉ์ รัตนวิเชียร ไม่ขำด้วย แถมยังโพสต์จัดหนักถึงเว็บไซต์ลูกหนังเจ้าดังกล่าวชนิดเผ็ดร้อนตามไสตล์
“เวลาพากย์ มันหลุดปาก กันได้นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า Slip of the tongue จริงๆ ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไร และถ้าจะจับผิดกันจริงๆ มันก็มีด้วยกันทั้งนั้นแหละ”
“เรื่องความผิดพลาด มิได้นิ่งนอนใจ แจ้งให้เจ้าตัวเขารับทราบแล้ว เพื่อระมัดระวัง ปรับปรุง และแก้ไข”
“แต่ที่เหี้XXX คือ ได้ไฮไลต์พรีเมียร์ลีก มา แล้วก็เอาเขามาประจาน มาแขวน โดยแกล้งทำเป็นโพสต์ตลกๆ แม่งโคตรคบไม่ได้
เอาเป็นว่าถ้าอยากจะรบกันก็ได้เลยครับ อนห. พรุ่งนี้รอดูได้เลยจะจัดแบบเต็มระบบทั้งในรายการสามซี้และคอบอล”
ถึงตรงนี้สถานะปัจจุบันของต้นโพสต์อย่างโกลดอดคอมไทยแลนด์ ได้อันตรธานจากบัญชีต้นฉบับเป็นที่เรียบร้อยสวนทางกับโพสต์ของคอลัมนิสต์ตัวตึงที่ยังมีคนแห่ใส่ใจไม่เลิก.
