ข่าวการเมือง

สภาเดือด! โสภณ ซารัมย์ นั่งเก้าอี้ประธานสภาชุดที่ 27 แซะบุรีรัมย์กินรวบ

เผยแพร่: 15 มี.ค. 2569 14:12 น.| อัปเดต: 15 มี.ค. 2569 14:16 น.
ประธานสภาชุดที่ 27
ภาพ @ทีวีรัฐสภา

มติเอกฉันท์ 289 เสียงส่ง โสภณ ผงาดคุมเกมฝ่ายนิติบัญญัติ ไอติม พริษฐ์ แพ้ขาดลอย เจ้าตัวลั่นวาจาขอใช้การทำงานพิสูจน์ความเหมาะสม ไม่หวั่นกระแสดราม่าที่มาสองสภา

มติสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 27 เป็นไปตามคาดการณ์อย่างไม่พลิกโผ หลังเปิดประชุมนัดแรกวันนี้ 15 มีนาคม 2569 ณ อาคารรัฐสภา โดยมีวาระสำคัญในการคัดเลือกประมุขฝ่ายนิติบัญญัติคนใหม่ เริ่มต้นการประชุมโดยนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว นำสมาชิกปฏิญาณตนก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการเสนอชื่อผู้ชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการ

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง จากพรรคเพื่อไทย ได้เสนอชื่อ นายโสภณ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย เข้าชิงตำแหน่ง ขณะที่นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์ จากพรรคประชาชน เสนอชื่อ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ เป็นคู่ท้าชิง

ภายหลังการลงคะแนนลับและตรวจนับคะแนนจากองค์ประชุม 497 เสียง ผลปรากฏว่า โสภณ ซารัมย์ ได้รับความไว้วางใจด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น 289 เสียง ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของสภาฯ ขณะที่ ไอติม พริษฐ์ ได้ไป 123 เสียง มีผู้งดออกเสียง 80 เสียง และบัตรเสีย 5 ใบ

ส่งผลให้นายโสภณ ซารัมย์ ผงาดนั่งเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 27 อย่างเป็นทางการ พร้อมประกาศจุดยืนผ่านวิสัยทัศน์ว่า การทำงานจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความเหมาะสม หลังถูกวิพากษ์วิจารณ์กรณีคนจังหวัดบุรีรัมย์นั่งเก้าอี้ประธานสองสภาทั้ง สส. และ สว.

นายโสภณย้ำชัดว่า ประเด็นกินรวบหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่และผลงานที่จะปรากฏต่อสายตาประชาชนหลังจากนี้ โดยการเลือกประธานสภาฯ ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญก่อนนำไปสู่การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 19 มี.ค.69 ต่อไป.

ทั้งนี้ น.ส.มัลลิกา จิระพันธ์วาณิช สส.ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย เป็นรองประธานสภาผู้แทน ราษฎร คนที่ 1 โดยไม่มีการเสนอชื่ออื่นเข้าแข่งขัน เช่นเดียวกับนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส.เลย พรรคเพื่อไทย เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่2 โดยไม่มีการเสนอชื่ออื่นเข้าแข่งขัน.

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

