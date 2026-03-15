ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ประธานสภาชั่วคราว วัย 90 ปี พี่ใหญ่พท.แห่งสภาชุดที่ 27
เปิดประวัติ สส. 10 สมัยจากลำปาง สู่บทบาทอาวุโสสูงสุดในสภาผู้แทนราษฎร ท่ามกลางบรรยากาศการเลือกประธานสภาฯ คนใหม่วันนี้
ในวันที่ 15 มีนาคม 2569 บรรยากาศที่อาคารรัฐสภาเริ่มต้นขึ้นอย่างคึกคักกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 27 เป็นวันแรก โดยวาระสำคัญคือการเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติ ผู้ที่จะมาทำหน้าที่ “ประธานสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว” เพื่อดำเนินการประชุมในช่วงแรก คือสมาชิกที่มีอายุอาวุโสสูงสุด ซึ่งในครั้งนี้คือ นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สส.บัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทย ในวัย 90 ปี
ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร หรือที่คนใกล้ชิดเรียกว่า “เตี่ย” เกิดเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2479 ในครอบครัวร้านค้าปลีกโชห่วย แม้จะจบการศึกษาชั้น ม.3 ในช่วงแรก แต่ในช่วงอายุ 20 ปี เขาตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อแสวงหาโอกาส จนได้พบกับกลุ่มผู้บริหารไทยรัฐโดยบังเอิญที่อโศกโบว์ และได้เข้าทำงานที่ไทยรัฐยาวนานเกือบ 30 ปี พร้อมกับมุมานะศึกษาต่อจนจบปริญญาเอกทางด้านรัฐศาสตร์
เส้นทาง “สส. 10 สมัย” และบทบาทในกองทัพการเมือง
เส้นทางการเมืองของเขาเริ่มต้นในปี 2531 จากการชักชวนของณรงค์ วงศ์วรรณ (เจ้าพ่อเมืองแพร่) โดยได้รับอนุญาตจาก “กำพล วัชรพล” เจ้าของไทยรัฐให้ลองลงสนามดู ผลปรากฏว่าเขาได้รับเลือกเป็น สส. ลำปาง สมัยแรกในวัย 52 ปี และครองพื้นที่มาได้อย่างยาวนานผ่านสังกัดพรรคต่าง ๆ ดังนี้
ยุคแรก – พรรครวมไทย, พรรคเอกภาพ และพรรคสามัคคีธรรม
ยุครุ่งเรือง – พรรคชาติพัฒนา และพรรคไทยรักไทย
ปัจจุบัน – พรรคเพื่อไทย (สส. ชุดที่ 25, 26 และ 27)
นอกจากการเป็นเจ้าของพื้นที่ลำปางมาอย่างยาวนาน ไพโรจน์ยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในฝ่ายบริหาร ได้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลชวน หลีกภัย และรัฐบาลพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รวมถึงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลชวน หลีกภัย
แม้จะอยู่ในวัย 90 ปี แต่ ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ยืนยันถึงความพร้อมด้านสุขภาพและความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราว เพื่อประคองการประชุมครั้งสำคัญนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี ก่อนจะส่งไม้ต่อให้กับประธานสภาฯ ตัวจริงที่จะได้รับการคัดเลือกในวันนี้.
ขอบคุณข้อมูล : เนชั่นทีวี
