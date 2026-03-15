ข่าวการเมือง

ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ประธานสภาชั่วคราว วัย 90 ปี พี่ใหญ่พท.แห่งสภาชุดที่ 27

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 มี.ค. 2569 11:24 น.| อัปเดต: 15 มี.ค. 2569 11:24 น.
51
สส. อาวุโส ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
แฟ้มภาพ

เปิดประวัติ สส. 10 สมัยจากลำปาง สู่บทบาทอาวุโสสูงสุดในสภาผู้แทนราษฎร ท่ามกลางบรรยากาศการเลือกประธานสภาฯ คนใหม่วันนี้

ในวันที่ 15 มีนาคม 2569 บรรยากาศที่อาคารรัฐสภาเริ่มต้นขึ้นอย่างคึกคักกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 27 เป็นวันแรก โดยวาระสำคัญคือการเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติ ผู้ที่จะมาทำหน้าที่ “ประธานสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว” เพื่อดำเนินการประชุมในช่วงแรก คือสมาชิกที่มีอายุอาวุโสสูงสุด ซึ่งในครั้งนี้คือ นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สส.บัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทย ในวัย 90 ปี

ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร หรือที่คนใกล้ชิดเรียกว่า “เตี่ย” เกิดเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2479 ในครอบครัวร้านค้าปลีกโชห่วย แม้จะจบการศึกษาชั้น ม.3 ในช่วงแรก แต่ในช่วงอายุ 20 ปี เขาตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อแสวงหาโอกาส จนได้พบกับกลุ่มผู้บริหารไทยรัฐโดยบังเอิญที่อโศกโบว์ และได้เข้าทำงานที่ไทยรัฐยาวนานเกือบ 30 ปี พร้อมกับมุมานะศึกษาต่อจนจบปริญญาเอกทางด้านรัฐศาสตร์

ไพโรจน์รับตำแหน่งประธานชั่วคราวสภาชุดที่ 27
แฟ้มภาพ

เส้นทาง “สส. 10 สมัย” และบทบาทในกองทัพการเมือง

เส้นทางการเมืองของเขาเริ่มต้นในปี 2531 จากการชักชวนของณรงค์ วงศ์วรรณ (เจ้าพ่อเมืองแพร่) โดยได้รับอนุญาตจาก “กำพล วัชรพล” เจ้าของไทยรัฐให้ลองลงสนามดู ผลปรากฏว่าเขาได้รับเลือกเป็น สส. ลำปาง สมัยแรกในวัย 52 ปี และครองพื้นที่มาได้อย่างยาวนานผ่านสังกัดพรรคต่าง ๆ ดังนี้

ยุคแรก – พรรครวมไทย, พรรคเอกภาพ และพรรคสามัคคีธรรม

ยุครุ่งเรือง – พรรคชาติพัฒนา และพรรคไทยรักไทย

ปัจจุบัน – พรรคเพื่อไทย (สส. ชุดที่ 25, 26 และ 27)

นอกจากการเป็นเจ้าของพื้นที่ลำปางมาอย่างยาวนาน ไพโรจน์ยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในฝ่ายบริหาร ได้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลชวน หลีกภัย และรัฐบาลพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รวมถึงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลชวน หลีกภัย

แม้จะอยู่ในวัย 90 ปี แต่ ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ยืนยันถึงความพร้อมด้านสุขภาพและความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราว เพื่อประคองการประชุมครั้งสำคัญนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี ก่อนจะส่งไม้ต่อให้กับประธานสภาฯ ตัวจริงที่จะได้รับการคัดเลือกในวันนี้.

ขอบคุณข้อมูล : เนชั่นทีวี

ข่าวล่าสุด
สส. อาวุโส ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ข่าวการเมือง

ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ประธานสภาชั่วคราว วัย 90 ปี พี่ใหญ่พท.แห่งสภาชุดที่ 27

25 วินาที ที่แล้ว
ปตท. แจงแนวทางเติมน้ำมัน ยืนยันมาตรการรถ 4 ล้อเติมไม่เกิน 500 บาท เป็นแค่แผนสำรองยามฉุกเฉิน ข่าว

ปตท. แจงด่วน จำกัดเติมน้ำมัน 500 แค่เตรียมความพร้อม ยันมีเพียงพอ-ใช้ได้ปกติ

5 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รปภ.พ้อ “ไม่อยากทำแล้วความดี” เก็บ Apple Watch ได้โพสต์หาเจ้าของ แต่โดนตร.บุกบ้าน

25 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า เก้า เกริกพล และ ครูเคท บันเทิง

สรุปดราม่า ครูเคท ร่ำไห้ถูกขู่แย่งลูก เก้า เกริกพล ยืนยันไม่เคยโพสต์แยกทางภรรยา

32 นาที ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้: อัปเดต 15 มี.ค. เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 15 มี.ค.69 อัปเดตล่าสุด 5 ปั๊มใหญ่ ดีเซล-เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อรอุมา สิทธิรักษ์ ประกาศเลิกเล่นอย่างเป็นทางการ ปิดตำนาน 22 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟ้าบาร์บี้ มิสแกรนด์เชียงใหม่ 2025 ร้องน้องถูกตำรวจรุมกระทืบ กรามหัก-นอนไอซียู ข่าว

นางงามสาว เล่านาที น้องถูกตำรวจรุมกระทืบ กรามหัก-นอนไอซียู หวั่นไม่กลับมาปกติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภาผู้บริโภคแนะสำรองเงินเงิน 3-6เดือน เศรษฐกิจ

แนะประชาชน สำรองเงิน 3-6 เดือน เตือนน้ำมัน-สินค้าราคาพุ่ง อย่าตระหนกกักตุนของ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ แมนซิตี้เสมอ ข่าวกีฬา

ผลบอลพรีเมียร์ลีก เวสต์แฮม 1-1 แมนซิตี้ อาร์เซนอล ชนะ 2-0 หนี 9 แต้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 15 3 69 ดูดวง

เตือน 4 ราศี ระวังอุบัติเหตุจากการเดินทาง อย่าใจร้อน ขับรถให้มีสติ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตเทนนิสสาวมือ 39 โลก ผันตัวถ่ายเซ็กซี่ ควงสามีทำ OnlyFans กวาดรายได้มหาศาล ข่าวต่างประเทศ

อดีตเทนนิสสาวมือ 39 โลก ผันตัวถ่ายเซ็กซี่ ควงสามีทำ OnlyFans กวาดรายได้มหาศาล

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโพย เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ 16/3/69 ส่องเลขท้าย 2-3 ตัวตรง คัดเน้น ๆ เพื่อคอหวย เลขเด็ด

เปิดโพย เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ 16/3/69 ส่องเลขท้าย 2-3 ตัวตรง คัดเน้น ๆ เพื่อคอหวย

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ในที่สุด! ไผ่ พาทิศ คุกเข่าขอ น้ำตาล พิจักขณา แต่งงานกลางวิวแสงเหนือ หลังพิสูจน์รักกันกว่า 13 ปี บันเทิง

ไผ่ พาทิศ คุกเข่าขอ น้ำตาล แต่งงานกลางวิวแสงเหนือ หลังคบกันนานถึง 13 ปี

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธรรมนัสขนของออกหลังปิดดีลรัฐบาล ข่าวการเมือง

ธรรมนัส ดอดส่งจนท.ขนเฟอร์นิเจอร์ หลังครม.อนุทิน ปิดดีล 291 เสียง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิด 10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 16 มี.ค. 69 ส่องแนวทางเงินล้านชนเจ้าสำนักดัง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา แถลงโต้ ไทย ลั่น สไบ มีต้นกำเนิดจาก เขมร หลักฐานอารายธรรมชี้ชัดนับพันปี ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา แถลงโต้ ไทย ลั่น สไบ มีต้นกำเนิดจาก เขมร หลักฐานอารายธรรมชี้ชัดนับพันปี

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
สายด่วนไฟป่า พลเมืองดี ข่าวภูมิภาค

“สายด่วนไฟป่า ที่ไม่ด่วนจริง!” พลเมืองดีโทรแจ้งกลับเจอโยนงาน เหตุแค่ติดถนน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
โย่ง เชิญยิ้ม โพสต์เศร้า เอก ลูกชายศักดิ์นรินทร์ ดาวร้าย เสียชีวิตแล้ว ข่าวดารา

โย่ง เชิญยิ้ม โพสต์เศร้า เอก ลูกชายศักดิ์นรินทร์ดาวร้าย เสียชีวิตแล้ว

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้พใันดีเซลวันนี้ บางจาก เศรษฐกิจ

บางจาก ยกเลิกแล้ว หลังจำกัดเติมน้ำมัน 4 ล้อ 700 บาท/คัน/วัน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกเรือมยุรีนารี 20 คน ข่าวการเมือง

ข่าวดี! 20 ลูกเรือไทย “มยุรี นารี” ได้วีซ่าเตรียมกลับถึงไทย 16 มี.ค.นี้

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

หัวหน้าทีมอุ้มฆ่าเผานั่งยาง ปล่อยโฮลั่น เผยถูกหลอกใช้-ชีวิตกำลังไปได้ดี

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร็อคกี้ ลูกชาย สุรชัย ร่อนหมายเชิญสื่อ ฟังความจริงตลอด 47 ปีจากปาก แม่เจี๊ยบ ศกุณตลา บันเทิง

ร็อคกี้ ลูกชาย สุรชัย ร่อนหมายเชิญสื่อ ฟังความจริงตลอด 47 ปีจากปาก แม่เจี๊ยบ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
Atlassian เอไอทำงานแทนมนุษย์ เทคโนโลยี

Atlassian เลิกจ้าง 1600 ตำแหน่ง มุ่งสู่ AI-First Company มองมุมพนง.ทั่วไป

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัปตันทีมชาติพม่าทำร้ายแฟนบอล ข่าว

หม่อง หม่อง ลวิน อดีตแข้งไทยลีกทำร้ายแฟนบอล ไปดูบทลงโทษสุดเฮี้ยบ

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
โต้เดือด! สุรชัย ลั่นวาจาไล่ลูกชาย &quot;ร็อคกี้&quot; เปลี่ยนนามสกุล ด้อยค่าพ่อตัวเองน่ารังเกียจ ข่าวดารา

โต้เดือด! สุรชัย ลั่นวาจาไล่ลูกชาย “ร็อคกี้” เปลี่ยนนามสกุล ด้อยค่าพ่อตัวเองน่ารังเกียจ

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปตท. แจงแนวทางเติมน้ำมัน ยืนยันมาตรการรถ 4 ล้อเติมไม่เกิน 500 บาท เป็นแค่แผนสำรองยามฉุกเฉิน

ปตท. แจงด่วน จำกัดเติมน้ำมัน 500 แค่เตรียมความพร้อม ยันมีเพียงพอ-ใช้ได้ปกติ

เผยแพร่: 15 มีนาคม 2569

รปภ.พ้อ “ไม่อยากทำแล้วความดี” เก็บ Apple Watch ได้โพสต์หาเจ้าของ แต่โดนตร.บุกบ้าน

เผยแพร่: 15 มีนาคม 2569
สรุปดราม่า เก้า เกริกพล และ ครูเคท

สรุปดราม่า ครูเคท ร่ำไห้ถูกขู่แย่งลูก เก้า เกริกพล ยืนยันไม่เคยโพสต์แยกทางภรรยา

เผยแพร่: 15 มีนาคม 2569
ราคาน้ำมันวันนี้: อัปเดต 15 มี.ค.

ราคาน้ำมันวันนี้ 15 มี.ค.69 อัปเดตล่าสุด 5 ปั๊มใหญ่ ดีเซล-เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

เผยแพร่: 15 มีนาคม 2569
