ธรรมนัส ดอดส่งจนท.ขนเฟอร์นิเจอร์ หลังครม.อนุทิน ปิดดีล 291 เสียง
จับตาปรับทัพรัฐบาลใหม่! ร้อยเอกธรรมนัส ส่งเจ้าหน้าที่ขนเฟอร์นิเจอร์ช่วงวันหยุด หลังครม.อนุทิน ปิดดีลพรรคร่วมรัฐบาล 291 เสียง
บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ กลับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากทางฝั่งของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพบว่า มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำรถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ จำนวน 2 คัน เข้ามาดำเนินการขนย้ายสิ่งของออกจากห้องทำงานภายในตึกบัญชาการ 1
สำหรับสิ่งของที่มีการขนย้ายออกมาส่วนใหญ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ส่วนตัว อาทิ เก้าอี้รับแขก และชุดโต๊ะทำงาน ท่ามกลางกระแสข่าวการปรับเปลี่ยนโครงสร้างรัฐบาลใหม่ หลังจากที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้ประกาศความสำเร็จในการปิดดีลพรรคร่วมรัฐบาลรวม 291 เสียง
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าการจัดตั้งรัฐบาล “อนุทิน 2” ในครั้งนี้ ไม่ปรากฏชื่อของพรรคกล้าธรรมเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ส่งผลให้ความเคลื่อนไหวในการขนของออกจากทำเนียบรัฐบาลของร้อยเอก ธรรมนัส ถูกจับตามองว่าเป็นสัญญาณชัดเจนถึงการยุติบทบาทในรัฐบาลชุดปัจจุบัน.
อ่านข่าวร้อนประเด็นก่อนจัดตั้งรัฐบาลที่น่าสนใจ
- ธรรมนัส กล่าวลากระทรวงเกษตร ฝากข้อคิดตำแหน่งไม่จีรัง ขอให้ทำงานเต็มที่
- ธรรมนัส ปัดเอี่ยวกธ. ชนนพัฒฐ์ เคลื่อนไหวแล้ว หลัง 12 มี.ค. เตรียมพบพนักงานสอบสวน
- อนุทิน ขอบคุณรัฐบาลโอมาน ช่วยลูกเรือ มยุรี นารี ร้องค้นหา 3 ชีวิตผู้สูญหาย
