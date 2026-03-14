ข่าวการเมือง

ธรรมนัส ดอดส่งจนท.ขนเฟอร์นิเจอร์ หลังครม.อนุทิน ปิดดีล 291 เสียง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 มี.ค. 2569 17:30 น.| อัปเดต: 14 มี.ค. 2569 17:30 น.
ธรรมนัสขนของออกหลังปิดดีลรัฐบาล
จับตาปรับทัพรัฐบาลใหม่! ร้อยเอกธรรมนัส ส่งเจ้าหน้าที่ขนเฟอร์นิเจอร์ช่วงวันหยุด หลังครม.อนุทิน ปิดดีลพรรคร่วมรัฐบาล 291 เสียง

บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ กลับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากทางฝั่งของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพบว่า มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำรถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ จำนวน 2 คัน เข้ามาดำเนินการขนย้ายสิ่งของออกจากห้องทำงานภายในตึกบัญชาการ 1

สำหรับสิ่งของที่มีการขนย้ายออกมาส่วนใหญ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ส่วนตัว อาทิ เก้าอี้รับแขก และชุดโต๊ะทำงาน ท่ามกลางกระแสข่าวการปรับเปลี่ยนโครงสร้างรัฐบาลใหม่ หลังจากที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้ประกาศความสำเร็จในการปิดดีลพรรคร่วมรัฐบาลรวม 291 เสียง

ปรับ ครม. ใหม่ ธรรมนัสเริ่มย้ายของออกจากทำเนียบ

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าการจัดตั้งรัฐบาล “อนุทิน 2” ในครั้งนี้ ไม่ปรากฏชื่อของพรรคกล้าธรรมเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ส่งผลให้ความเคลื่อนไหวในการขนของออกจากทำเนียบรัฐบาลของร้อยเอก ธรรมนัส ถูกจับตามองว่าเป็นสัญญาณชัดเจนถึงการยุติบทบาทในรัฐบาลชุดปัจจุบัน.

อนุทินปิดดีล 291 เสียง ไร้เงาพรรคกล้าธรรม

เริ่มเปลี่ยนผ่าน ร้อยเอกธรรมนัส สั่งขนเฟอร์นิเจอร์ออกจากตึกบัญชาการ
ธรรมนัสขนของออกจากรัฐบาล
ธรรมนัสขนของออกหลังปิดดีลรัฐบาล

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

