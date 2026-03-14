ไผ่ พาทิศ คุกเข่าขอ น้ำตาล แต่งงานกลางวิวแสงเหนือ หลังคบกันนานถึง 13 ปี

ในที่สุด! ไผ่ พาทิศ คุกเข่าขอแต่งงาน น้ำตาล พิจักขณา ท่ามกลางฉากแสงเหนือที่นอร์เวย์สุดโรแมนติก หลังคบกันนานถึง 13 ปี แฟน ๆ ร่วมยินดีว่าที่บ่าวสาวป้ายแดง
ทำเอาคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับยิ้มฟินจิกหมอนกันเป็นแถว เมื่อคู่รักมาราธอน อย่าง ไผ่ พาทิศ และนางเอกสาว น้ำตาล พิจักขณา ที่คบหาดูใจกันมาอย่างยาวนานถึง 13 ปี ล่าสุดฝ่ายชาย ไผ่ พาทิศ ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอ น้ำตาล แต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางทริปท่องแสงเหนือที่นอร์เวย์
โดย ไผ่ พาทิศ โพสต์ภาพโมเมนต์แห่งความสุขในครั้งนี้ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมระบุข้อความว่า “Under the dancing sky, I asked you to be mine forever. #แต่งงานกันเถอะที่รัก” ทางด้านคนในวงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันอย่างล้นหลาม เรียกได้ว่าก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 กับสถานะคู่ชีวิตกันไปเลย
อ้างอิงจาก : IG paipartith
