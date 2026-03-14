ดีเซลยังป่วน! บางจาก จำกัดเติมน้ำมัน 4 ล้อ 700 บาท/คัน/วัน
เข้มรถ 4 ล้อ เติมได้ไม่เกิน 700 บาท รถใหญ่ไม่เกิน 3,000 บาท พร้อมงดเติมใส่ถังสำรอง ป้องกันการกักตุนท่ามกลางวิกฤตพลังงาน
สถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลยังคงมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด สถานีบริการน้ำมันบางจาก ได้ออกมาตรการบริหารจัดการการจำหน่ายน้ำมันดีเซล เพื่อให้สามารถกระจายน้ำมันให้แก่ผู้ใช้รถได้อย่างทั่วถึงในระยะยาว โดยมีการกำหนดโควตาการเติมน้ำมันต่อคันต่อวัน ดังนี้
มาตรการจำกัดการเติมน้ำมันดีเซล
รถยนต์ 4 ล้อ – จำกัดการเติมไม่เกิน 700 บาท / คัน / วัน
รถยนต์ 6 ล้อขึ้นไป -จำกัดการเติมไม่เกิน 3,000 บาท / คัน / วัน
การเติมใส่ภาชนะบรรจุ (ถังสำรอง) – “งดให้บริการ” ทุกกรณี เพื่อป้องกันการนำไปกักตุนหรือใช้ผิดวัตถุประสงค์
ยกเว้น – กลุ่มเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน สามารถนำภาชนะมาเติมได้ไม่เกิน 3,000 บาท / วัน
ทางบางจากยืนยันว่า ปริมาณน้ำมันในคลังยังคงมีเพียงพอต่อความต้องการ แต่สาเหตุที่ต้องขอความร่วมมือจำกัดปริมาณการเติม เนื่องจากต้องการบริหารจัดการสต็อกน้ำมันให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนในวงกว้างและมีใช้ในระยะยาว ท่ามกลางสถานการณ์พลังงานโลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง.
