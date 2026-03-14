กระบะ SUV ย้อนศร พุ่งชนรถ “ผจก.บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ขาหัก เปิดผลตรวจแอลกอฮอล์

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 มี.ค. 2569 10:35 น.| อัปเดต: 14 มี.ค. 2569 10:44 น.
เหตุเกิดย่านงามวงศ์วาน หนุ่มวัย 49 ขับสวนทางพุ่งอัดรถเก๋งพังยับ พยานเผยเบรกไม่ทันชนสนั่นใต้ทางด่วน

วันนี้ (14 มี.ค.) เมื่อเวลา 04.00 น สภ.รัตนาธิเบศร์ รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันรุนแรง บริเวณถนนงามวงศ์วาน ขาเข้า มุ่งหน้าแยกพงษ์เพชร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู

ในที่เกิดเหตุพบรถเก๋งนิสสันสีดำ สภาพด้านหน้าพังเสียหายยับเยิน ภายในพบผู้บาดเจ็บคือ นายปริญญา (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี ผู้จัดการส่วนตัวของนักแสดงชื่อดัง บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ นอนอยู่ข้างรถในสภาพขาขวาหัก มีอาการเจ็บหน้าอกและฟกช้ำที่หน้าผาก เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ห่างไปเล็กน้อยพบรถคู่กรณีเป็นรถเอสยูวี โตโยต้า สีเทา สภาพหน้ารถพังยับเยินเช่นกัน โดยมี นายธิติทัศน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 49 ปี เป็นคนขับซึ่งอ้างว่า ตนขับรถออกมาจากใต้ทางด่วนและตั้งใจจะเลี้ยวไปทางแยกแคราย แต่เกิดอาการ “วูบ” ทำให้รถพุ่งย้อนศรออกมาชนกับรถของนายปริญญาอย่างจัง อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบว่าบริเวณดังกล่าวไม่อนุญาตให้เลี้ยวขวาได้

ทั้งนี้ตำรวจได้ควบคุมตัวนายธิติทัศน์ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ พบมีค่าสูงถึง 88 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด (50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) จึงเตรียมแจ้งข้อหาเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายต่อไป.

เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดคนปล่อยคลิป บันเทิง

“เบียร์ เดอะวอยซ์” ไม่ให้ค่า อดีตคนเก่าวนขายภาพลับหากิน แฉมีเหยื่ออีก!

32 นาที ที่แล้ว
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นศาล รธน. วินิจฉัยปม &quot;บาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ด&quot; บัตรเลือกตั้ง ส่อละเมิดสิทธิเสรีภาพปชช. ข่าว

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นศาล รธน. วินิจฉัยปม “บาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ด” บัตรเลือกตั้ง ส่อละเมิดสิทธิเสรีภาพปชช.

40 นาที ที่แล้ว
ฟุตเทจเกาะคาร์กโดนถล่ม ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีถล่มเกาะคาร์ก ทรัมป์ขู่ซ้ำ! เป่าคลังน้ำมันทิ้ง หากยังปิดช่องแคบฮอร์มุซ

52 นาที ที่แล้ว
เต้มงคลกิตติ์ กันจอมพลังอิหร่าน ข่าว

“เต้ 007” ดึงสติ กัน จอมพลัง ส่งเจ็ตสกีบุกช่องแคบฮอร์มุซ ชี้ประสงค์ดีแต่พื้นที่อันตราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร็อคกี้ เล่าหมดเปลือก โพสต์ปริศนาด่าใคร? เกี่ยวปมพ่อสุรชัย เปิดตัวภรรยาหรือไม่ บันเทิง

ร็อคกี้ เล่าหมดเปลือก โพสต์ปริศนาด่าใคร? เกี่ยวปมพ่อสุรชัย เปิดตัวภรรยาหรือไม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

แม่ปีศาจ ฟาดลูก 2 เดือนกับพื้น จนกะโหลกแตก สมองเละ เพราะรำคาญร้องไห้ไม่หยุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หลังแปรงฟัน ห้ามบ้วนน้ำเปล่า คนไทยส่วนใหญ่ทำผิด ว่าทำไม “ฟันผุ”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปสะอื้น ยาย 90 ติดเตียง ร่ำไห้ลาหลานสาว แต่งงานออกเรือน ข่าวต่างประเทศ

คลิปสะอื้น ยาย 90 ติดเตียง ร่ำไห้ลาหลานสาว แต่งงานออกเรือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไปงานเลี้ยงรุ่นแต่ขอกลับก่อน ถึงบ้านเจอภาพตรงหน้า ทำลั่นวาจา &quot;ขอไม่ไปเจอเพื่อนเก่าอีกเลย&quot; ข่าวต่างประเทศ

ไปงานเลี้ยงรุ่นแต่ขอกลับก่อน ถึงบ้านเจอภาพตรงหน้า ทำลั่นวาจา “ขอไม่ไปเจอเพื่อนเก่าอีกเลย”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 14 3 69 ดูดวง

5 ราศี บุญหล่นทับรับทรัพย์ก้อนโต มีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ ได้โชคลาภที่ไม่คาดฝัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยาสีฟันทาหัวน้องชาย ช่วยอึดนาน 30 นาที หมอเฉลย จริงไหม? ข่าว

ยาสีฟันทาหัวน้องชาย ช่วยอึดนาน 30 นาที หมอเฉลย จริงไหม?

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉีกกฎการเดต หญิงวัย 41 ทิ้งผู้ชายหันไปคบ &quot;ปลาหมึก AI สำเนียงไอริช&quot; แถมสั่งซื้อเซ็กซ์ทอยเองได้ ข่าวต่างประเทศ

ฉีกกฎการเดต หญิงวัย 41 ทิ้งผู้ชายหันไปคบ “ปลาหมึก AI สำเนียงไอริช” แถมสั่งซื้อเซ็กซ์ทอยเองได้

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด Ai งวด 16 มีนาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด Ai งวด 16/3/69 เจาะสถิติย้อนหลัง ระวังเลขไหล คัดมาให้แล้ว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เกาหลีใต้แฉคลิปหญิงญี่ปุ่นจงใจกระแทกหน้าลูก ข่าวต่างประเทศ

แม่สุดทน สาวญี่ปุ่นจงใจเดินชนลูก จนผวาหนัก โซเชียลเดือด หลังเคสถูกทำร้ายว่อน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเกือบตายเพราะต่อเล็บเจล หัวใจหยุดเต้น เครื่องวัดออกซิเจนไม่ได้ ต้องเรียกช่างทำเล็บเข้าห้องฉุกเฉิน ข่าวต่างประเทศ

สาวเกือบตายเพราะต่อเล็บเจล หัวใจหยุดเต้น เครื่องวัดออกซิเจนไม่ได้ ต้องเรียกช่างทำเล็บเข้าห้องฉุกเฉิน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปฉาว ญาติเฆี่ยนเด็กหญิง 13 ปีหมดสติ อ้างทำโทษตามประเพณี

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จับตาเลขเด็ด น้องเพชรกล้า หมุนเลขปิงปองนำโชค งวด 16 มี.ค. 69 ชุด 2 ตัวท้ายหวยออกวันจันทร์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 13 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 13 มี.ค. 69 สลากพัฒนา 6 ตัว และ 5/45 ล่าสุด

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิด 10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 16 มี.ค. 69 ส่องแนวทางเงินล้านชนเจ้าสำนักดัง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ.ปวิน ชี้ กันจอมพลัง ไม่ได้โง่ ขี่เจ็ทสกี ช่องแคบฮอร์มุซ ช่วย 3 ลูกเรือไทย

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะเลี่ยงเส้นทางอโศก ซอยสุขุมวิท 21 แยก 3 วันนี้ เหตุชุมนุมหน้า อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ข่าว

แนะเลี่ยงเส้นทางอโศก ซอยสุขุมวิท 21 แยก 3 วันนี้ เหตุชุมนุมหน้า สถานทูตอิสราเอล

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบนonlymonday รอบใหม่ หลัง เฟรม มือกลอง รีโพสต์ข้อความป้อง ธีร์ ข่าวดารา

ทัวร์ลงซ้ำ เฟรม Only Monday รีโพสต์ฉะชาวเน็ต ปมคลิปหลุด แห่แบนจนติดเทรนด์

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงดีอี โชว์ผลงาน สั่งปิดเว็บเถื่อนแล้วกว่า 437,000 รายการ เว็บพนันครองแชมป์ ข่าว

กระทรวงดีอี โชว์ผลงาน สั่งปิดเว็บเถื่อนแล้วกว่า 4.3 แสนรายการ เว็บพนันครองแชมป์

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฉาวอีก! ตำรวจญี่ปุ่นบุกค้นบริษัทเถื่อน รับงานไฟฟ้าศาลาไทย เอ็กซ์โป 2025 พบ ไร้ใบอนุญาต

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดคนปล่อยคลิป

“เบียร์ เดอะวอยซ์” ไม่ให้ค่า อดีตคนเก่าวนขายภาพลับหากิน แฉมีเหยื่ออีก!

เผยแพร่: 14 มีนาคม 2569
ฟุตเทจเกาะคาร์กโดนถล่ม

คลิปนาทีถล่มเกาะคาร์ก ทรัมป์ขู่ซ้ำ! เป่าคลังน้ำมันทิ้ง หากยังปิดช่องแคบฮอร์มุซ

เผยแพร่: 14 มีนาคม 2569
ร็อคกี้ เล่าหมดเปลือก โพสต์ปริศนาด่าใคร? เกี่ยวปมพ่อสุรชัย เปิดตัวภรรยาหรือไม่

ร็อคกี้ เล่าหมดเปลือก โพสต์ปริศนาด่าใคร? เกี่ยวปมพ่อสุรชัย เปิดตัวภรรยาหรือไม่

เผยแพร่: 14 มีนาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

แม่ปีศาจ ฟาดลูก 2 เดือนกับพื้น จนกะโหลกแตก สมองเละ เพราะรำคาญร้องไห้ไม่หยุด

เผยแพร่: 14 มีนาคม 2569
