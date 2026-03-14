กระบะ SUV ย้อนศร พุ่งชนรถ “ผจก.บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ขาหัก เปิดผลตรวจแอลกอฮอล์
เหตุเกิดย่านงามวงศ์วาน หนุ่มวัย 49 ขับสวนทางพุ่งอัดรถเก๋งพังยับ พยานเผยเบรกไม่ทันชนสนั่นใต้ทางด่วน
วันนี้ (14 มี.ค.) เมื่อเวลา 04.00 น สภ.รัตนาธิเบศร์ รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันรุนแรง บริเวณถนนงามวงศ์วาน ขาเข้า มุ่งหน้าแยกพงษ์เพชร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู
ในที่เกิดเหตุพบรถเก๋งนิสสันสีดำ สภาพด้านหน้าพังเสียหายยับเยิน ภายในพบผู้บาดเจ็บคือ นายปริญญา (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี ผู้จัดการส่วนตัวของนักแสดงชื่อดัง บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ นอนอยู่ข้างรถในสภาพขาขวาหัก มีอาการเจ็บหน้าอกและฟกช้ำที่หน้าผาก เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ห่างไปเล็กน้อยพบรถคู่กรณีเป็นรถเอสยูวี โตโยต้า สีเทา สภาพหน้ารถพังยับเยินเช่นกัน โดยมี นายธิติทัศน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 49 ปี เป็นคนขับซึ่งอ้างว่า ตนขับรถออกมาจากใต้ทางด่วนและตั้งใจจะเลี้ยวไปทางแยกแคราย แต่เกิดอาการ “วูบ” ทำให้รถพุ่งย้อนศรออกมาชนกับรถของนายปริญญาอย่างจัง อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบว่าบริเวณดังกล่าวไม่อนุญาตให้เลี้ยวขวาได้
ทั้งนี้ตำรวจได้ควบคุมตัวนายธิติทัศน์ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ พบมีค่าสูงถึง 88 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด (50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) จึงเตรียมแจ้งข้อหาเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายต่อไป.
