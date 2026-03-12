บันเทิง

ใจสั่นทั้งโซเชียล “ไอซ์ ปรีชญา” อวดหุ่นสับ ในชุดชั้นในสีหวาน แต่แซ่บเกินต้าน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 16:45 น.
51
ใจสั่นทั้งโซเชียล "ไอซ์ ปรีชญา" อวดหุ่นสับ ในชุดชั้นในสีหวาน แต่แซ่บเกินต้าน

ใจสั่นทั้งโซเชียล “ไอซ์ ปรีชญา” อวดหุ่นสับ สวมชุดชั้นในสีหวานท่อนล่างบางเฉียบ อวดหุ่นเป๊ะพร้อมท่านั่งสุดกร้าวใจ

โลกโซเชียลแตกตื่นอีกครั้ง เมื่อ ไอซ์ ปรีชญา นางเอกสาวขวัญใจหนุ่มๆ ยังคงขยันเปิดโหมดแซ่บไม่หยุด อัปเดตความร้อนแรงให้แฟนคลับได้ลุ้นตามกันทุกวัน จนกลายเป็นชื่อที่ชาวเน็ตต้องคอยจับตาว่าวันนี้จะมาในลุคไหน

ล่าสุด ไอซ์ โพสต์ภาพในไอจี @icepreechaya สวมชุดชั้นในสีหวานหวาน แต่อย่าหลงกลความน่ารัก เพราะซ่อนความเซ็กซี่ขั้นสุดเอาไว้อย่างแนบเนียน ทั้งหน้าอกทั้งเอว สัดส่วนโค้งเว้าชัดทุกมุม บวกกับท่านั่งโพสที่ปล่อยของได้อย่างมีเสน่ห์ ดึงสายตาคนดูได้แบบไม่ต้องพยายาม

ยิ่งกว่านั้น แคปชันที่เธอทิ้งไว้ก็ยิ่งทำให้แฟนๆ ใจสั่น เมื่อเขียนว่า “จริงๆ ทุกคนโฟกัสอะไรก่อนในรูปนี้” ก่อนจะทิ้งระเบิดลูกสองด้วยประโยค “ดูรูปนี้ครั้งเดียวพอไหม หรือควรดูอีกรอบเพื่อความเข้าใจ” ซึ่งนั่นแหละจุดที่ทำให้โซเชียลระเบิด

ไอซ์ ปรีชญา สวมชุดชั้นในสีหวานโชว์ความเซ็กซี่
IG/ @icepreechaya

แฟนคลับแห่กรูเข้าไปทะลักคอมเมนต์กันไม่หยุด เช่น “คนอะไรจะ Prefect ขนาดนี้ งื้อตกหลุมร๊ากก” , “โฟกัสตากล้อง อิจตากล้อง” , “ครั้งเดียวไม่ค่อยเข้าใจครับ” , “หน้าเอย ผิวเอย หุ่นเอย งื้ออยากได้แบบพี่ไอซ์ พี่ไอซ์สวยมากค่ะ” , “สวย จริงๆๆเลยครับ”

IG/ @icepreechaya
IG/ @icepreechaya
IG/ @icepreechaya
IG/ @icepreechaya
IG/ @icepreechaya
IG/ @icepreechaya

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ใจสั่นทั้งโซเชียล &quot;ไอซ์ ปรีชญา&quot; อวดหุ่นสับ ในชุดชั้นในสีหวาน แต่แซ่บเกินต้าน บันเทิง

ใจสั่นทั้งโซเชียล “ไอซ์ ปรีชญา” อวดหุ่นสับ ในชุดชั้นในสีหวาน แต่แซ่บเกินต้าน

49 วินาที ที่แล้ว
ถกสนั่น! แม่ขอไตลูก แลกเงิน 5,000 ไม่อยากฟอกไต จะได้ทำงานต่อ &quot;ทำบุญให้แม่ได้มั้ย&quot; ข่าว

ถกสนั่น! แม่ขอไตลูก แลกเงิน 5,000 ไม่อยากฟอกไต “ทำบุญให้แม่ได้มั้ย”

27 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดประวัติ เกลือ กิตติ พิธีกรและดาราหนุ่มอารมณ์ดี เจ้าของรางวัลเทพทอง สาขา บุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำชา ชีรณัฐ เปิดใจใช้ชีวิตแบบซ้อมตาย มีสติตลอดเวลา ข่าวดารา

น้ำชา ชีรณัฐ ใช้ชีวิตซ้อมตายทุกวัน อดีตเคยบ้าแบรนด์เนม ดึงสติเงินมีวันหมด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ภูมิใจไทย&quot; ผนึก &quot;เพื่อไทย&quot; พร้อมตั้งรัฐบาล 291 เสียง ยันเพียงพอต่อการบริหารประเทศ ข่าวการเมือง

“ภูมิใจไทย” ผนึก “เพื่อไทย” พร้อมตั้งรัฐบาล 291 เสียง ยันเพียงพอต่อการบริหารประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนวโน้มราคาทองคำเช้าวันที่ 12 มีนาคม 2569 เศรษฐกิจ

ปิดราคาทองวันนี้ 12 มี.ค. 69 สวิงระห่ำ 23 รอบ! รูปพรรณจ่อทะลุ 79,000

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ไอจีตัดพ้อ “พอไม่ทนกลับเป็นคนที่แย่” แฟนๆ ห่วงหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลอาญา อนุญาตให้ประกันตัว “ชนนพัฒฐ์” สส.สงขลา สั่งห้ามออกนอกประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่านปฏิเสธข่าวลือให้เรือบรรทุกน้ำมันอินเดียผ่านฮอร์มุซ ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน โต้ข่าว ปล่อยเรือน้ำมันอินเดีย ผ่านฮอร์มุซ ยันคุมเข้มขั้นสุด ไม่มีข้อยกเว้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 16 มีนาคม 2569 แนวทางเจ้าแม่คนดัง ตรงหวยออกวันจันทร์ เลขเด็ด

มาแล้ว เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 16 มี.ค. 69 แนวทางเจ้าแม่คนดัง ตรงหวยออกวันจันทร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก.แรงงานเปิดยอดเงินชราภาพ 3 ลูกเรือไทยสูญหายช่องแคบฮอร์มุซ น้อยสุด 678 บาท เศรษฐกิจ

สรุปยอดเงินชราภาพ 3 ลูกเรือไทยสูญหายเหตุเรือ มยุรี นารี ต่ำสุดสะสมเพียง 678 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เผยชื่อ 3 ลูกเรือไทยสูญหาย เหตุเรือ มยุรีนารี โดนถล่ม ช่องแคบฮอร์มุซ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต.ชุดเล็ก ตีตกคดี “ฮั้ว สว.” 229 รายรอด ไม่มีมูลความผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อไทย มีมติส่ง &quot;เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล&quot; สส.เลย นั่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2 ข่าวการเมือง

เพื่อไทย มีมติส่ง “เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล” สส.เลย นั่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน “ชนนพัฒฐ์” สส. พรรคกล้าธรรม รวมกว่า 159 ล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

“แกร็บเกล” มาแล้ว! ควง 4 หนุ่ม “Friend of Grab” แจกความสดใสเกินต้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จางหลิงเฮ่อ ดาราจีน โดนจวกยับหลังหลุดปากบูลลี่รูปลักษณ์คนอาเซียน ข่าวต่างประเทศ

ดาราจีน หลุดปากเหยียดหน้าตา เหมือนคนอาเซียน ทัวร์ลงยับ แห่แบนงาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ โก๊ะตี๋ อารามบอย ย้อนเส้นทางชีวิตจากเด็กเกเรไว้ผมโก๊ะ สู่ดาราตลกและพิธีกรชื่อดัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิชิต้า ชาห์ คือใคร? เปิดประวัติทายาทสาว GP Group ผู้หญิงที่รวยที่สุดในไทย เศรษฐกิจ

นิชิต้า ชาห์ คือใคร? เปิดประวัติทายาทสาว GP Group ผู้หญิงที่รวยที่สุดในไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ฝากขัง “ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” นำตัวส่งศาลอาญารัชดา คดีเครือข่ายเว็บพนัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉ &quot;อาจารย์สิงห์&quot; อ้างเป็นพราหมณ์ ลวงแก้กรรม บังคับอมของลับ-เอาน้ำเชื้อเขียนยันต์ ข่าว

แฉ “อาจารย์สิงห์” อ้างเป็นพราหมณ์ ลวงแก้กรรม บังคับอมของลับ-เอาน้ำเชื้อเขียนยันต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นัด 15 มี.ค. โหวตเลือกประธานสภา-รองประธานสภา ลือ “ปชน.” เสนอชื่อด้วย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรดาร์ ลูกสาว หนึ่ง นึกคิด ลั่น ไม่มีใครรู้เท่าคนในบ้าน หลังเสียแม่มุกดา ข่าวดารา

เรดาร์ ลูกหนึ่ง นึกคิด พูดแล้ว ไม่มีใครรู้ดีเท่าเรา แม่เสียก็แย่พอแล้ว ‘แจกัน’ เตรียมฟ้องคนเฟกนิวส์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “อาจารย์สิงห์” หมอดู TikTok อ้างเบื้องสูง ลวงเงินเหยื่อนับล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สะเทือนวงการ! ตลกดัง ชื่อย่อ กต. โดนแฉ &#039;ซุกบ้านน้อย&#039; ชาวเน็ตตามใส่ใจด่วน บันเทิง

สะเทือนวงการ! ดาราตลกดัง ชื่อย่อ กต. โดนแฉ ‘ซุกบ้านน้อย’ ชาวเน็ตตามใส่ใจด่วน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 16:45 น.
51
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ถกสนั่น! แม่ขอไตลูก แลกเงิน 5,000 ไม่อยากฟอกไต จะได้ทำงานต่อ &quot;ทำบุญให้แม่ได้มั้ย&quot;

ถกสนั่น! แม่ขอไตลูก แลกเงิน 5,000 ไม่อยากฟอกไต “ทำบุญให้แม่ได้มั้ย”

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
&quot;ภูมิใจไทย&quot; ผนึก &quot;เพื่อไทย&quot; พร้อมตั้งรัฐบาล 291 เสียง ยันเพียงพอต่อการบริหารประเทศ

“ภูมิใจไทย” ผนึก “เพื่อไทย” พร้อมตั้งรัฐบาล 291 เสียง ยันเพียงพอต่อการบริหารประเทศ

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
แนวโน้มราคาทองคำเช้าวันที่ 12 มีนาคม 2569

ปิดราคาทองวันนี้ 12 มี.ค. 69 สวิงระห่ำ 23 รอบ! รูปพรรณจ่อทะลุ 79,000

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569

ด่วน! ศาลอาญา อนุญาตให้ประกันตัว “ชนนพัฒฐ์” สส.สงขลา สั่งห้ามออกนอกประเทศ

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
Back to top button