ใจสั่นทั้งโซเชียล “ไอซ์ ปรีชญา” อวดหุ่นสับ ในชุดชั้นในสีหวาน แต่แซ่บเกินต้าน
ใจสั่นทั้งโซเชียล “ไอซ์ ปรีชญา” อวดหุ่นสับ สวมชุดชั้นในสีหวานท่อนล่างบางเฉียบ อวดหุ่นเป๊ะพร้อมท่านั่งสุดกร้าวใจ
โลกโซเชียลแตกตื่นอีกครั้ง เมื่อ ไอซ์ ปรีชญา นางเอกสาวขวัญใจหนุ่มๆ ยังคงขยันเปิดโหมดแซ่บไม่หยุด อัปเดตความร้อนแรงให้แฟนคลับได้ลุ้นตามกันทุกวัน จนกลายเป็นชื่อที่ชาวเน็ตต้องคอยจับตาว่าวันนี้จะมาในลุคไหน
ล่าสุด ไอซ์ โพสต์ภาพในไอจี @icepreechaya สวมชุดชั้นในสีหวานหวาน แต่อย่าหลงกลความน่ารัก เพราะซ่อนความเซ็กซี่ขั้นสุดเอาไว้อย่างแนบเนียน ทั้งหน้าอกทั้งเอว สัดส่วนโค้งเว้าชัดทุกมุม บวกกับท่านั่งโพสที่ปล่อยของได้อย่างมีเสน่ห์ ดึงสายตาคนดูได้แบบไม่ต้องพยายาม
ยิ่งกว่านั้น แคปชันที่เธอทิ้งไว้ก็ยิ่งทำให้แฟนๆ ใจสั่น เมื่อเขียนว่า “จริงๆ ทุกคนโฟกัสอะไรก่อนในรูปนี้” ก่อนจะทิ้งระเบิดลูกสองด้วยประโยค “ดูรูปนี้ครั้งเดียวพอไหม หรือควรดูอีกรอบเพื่อความเข้าใจ” ซึ่งนั่นแหละจุดที่ทำให้โซเชียลระเบิด
แฟนคลับแห่กรูเข้าไปทะลักคอมเมนต์กันไม่หยุด เช่น “คนอะไรจะ Prefect ขนาดนี้ งื้อตกหลุมร๊ากก” , “โฟกัสตากล้อง อิจตากล้อง” , “ครั้งเดียวไม่ค่อยเข้าใจครับ” , “หน้าเอย ผิวเอย หุ่นเอย งื้ออยากได้แบบพี่ไอซ์ พี่ไอซ์สวยมากค่ะ” , “สวย จริงๆๆเลยครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตะลึงทั้งไอจี! ไอซ์ ปรีชญา โนบราสับๆ อวดเอว S ยกมงฯ “สวยสังหาร”
- ไอซ์ ปรีชญา ใส่ชุดชั้นในสุดแซ่บ อวดเอวเอส อกตู้ม เย้ายวนเกินต้าน
- ไอซ์ ปรีชญา นุ่งบิกีนี่ อวดรูปเซ็กซี่ สวยเนียนจนโดนถาม นี่ภาพจริงหรือ AI
ติดตาม The Thaiger บน Google News: