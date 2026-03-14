“เต้ 007” ดึงสติ กัน จอมพลัง ส่งเจ็ตสกีบุกช่องแคบฮอร์มุซ ชี้ประสงค์ดีแต่พื้นที่อันตราย
แนะรัฐบาลใช้ช่องทางทูตประสานโอมาน-อิหร่าน ช่วยลูกเรือ “มยุรี นารี” ย้ำไทยต้องวางตัวเป็นกลางไม่เลือกข้างสงคราม
กลายเป็นประเด็นดราม่าเสียงแตกในโลกออนไลน์ หลัง กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง วัย 36 ปีเสนอแนวคิดนำเจ็ตสกีเข้าไปช่วยเหลือผู้สูญหายจากเหตุเรือสินค้าไทย “มยุรี นารี” ถูกโจมตีบริเวณใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นพื้นที่ความขัดแย้งรุนแรงในตะวันออกกลาง โดยวานนี้ (13 มี.ค. 2569) ระหว่างร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร
“เต้ 007” ขวัญใจเจนซี (Gen Z) อายุ 44 ปี ให้ความเห็นถึงกรณีดังกล่าวว่า แม้แนวคิดของกัน จอมพลัง จะเป็นความหวังดี แต่ต้องยอมรับความจริงว่า พื้นที่ดังกล่าวมีการใช้อาวุธหนักและขีปนาวุธ การส่งเจ็ตสกีหรือภาคประชาชนเข้าไปดำเนินการเองนั้น “ไม่เหมาะสม” และเสี่ยงอันตรายเกินไป
แนะใช้พลังทางการทูต-ย้ำไทยต้องไม่เลือกข้าง โดยนายมงคลกิตติ์เสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ควรจะเป็น อาทิ การช่วยเหลือในพื้นที่สงครามควรเป็นหน้าที่ของกองทัพที่มีศักยภาพและอุปกรณ์ที่เหมาะสม รัฐบาลควรประสานงานผ่านความสัมพันธ์ทางการทูตกับ โอมาน และ อิหร่าน เพื่อช่วยเหลือลูกเรือที่ยังติดอยู่
ที่สำคัญประเทศไทยควรวางตัวเป็นกลางไม่ควรเข้าไปเลือกข้างในสงครามระหว่าง สหรัฐฯ-อิสราเอล และ อิหร่าน เพราะไทยมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับทุกฝ่าย โดยเฉพาะการนำเข้าน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
เต้ มงคลกิตติ์ ทิ้งท้ายถึงความตั้งใจของกัน จอมพลัง คือสิ่งที่ดี แต่ในทางปฏิบัติควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐและทหารที่มีขีดความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้
ล่าสุด นายมงคลกิตติ์ ยังได้โพสต์เฟซบุ๊กให้กำลังใจ กัณฐัศว์ หรือ กัน จอมพลัง โดยระบุว่า เข้าใจในความเสียสละและความตั้งใจดีที่จะช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก โดยโพสต์นี้มีคนกดอิโมจิหัวเราะถึงครึ่งหนึ่งของคะแนนกดไลค์อีกด้วย.
ขอบคุณข้อมูล : thaitabloid , ช่อง 8
