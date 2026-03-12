ข่าวดาราบันเทิง

ชูษี เชิญยิ้ม สูญเสียคุณแม่วัย 84 หลังเส้นเลือดสมองแตก นอนป่วยติดเตียง 2 ปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 13:40 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 13:42 น.
52

วงการตลกอาลัย ชูษี เชิญยิ้ม สูญเสียคุณแม่ในวัย 84 ปี หลังลื่นล้ม เส้นเลือดฝอยในสมองแตก ป่วยติดเตียงมานาน 2 ปี เพื่อนส่งกำลังใจให้ครอบครัว เปิดกำหนดการสวดพระอภิธรรม ณ วัดอินทาราม

ขอแสดงความเสียใจกับ ชูษี เชิญยิ้ม หรือ ชิติสรรค์ ไชยเสนา ตลกแถวหน้าของเมืองไทย แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคุณแม่ วัย 84 ปี หลังจากท่านลื่นล้มส่งผลให้เส้นเลือดฝอยในสมองแตก จนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาเกือบ 2 ปี ต้นเดือนมีนาคมเจ้าตัวอัปเดตอาการล่าสุดของแม่ไม่รับรู้อะไรแล้ว หายใจโรยริน และอยากนอนหลับอย่างเดียว ไม่ได้ตอบสนองใด ๆ

ครอบคัรัวของ ชูษี เชิญยิ้ม เผยกำหนดพิธี ณ วัดอินทาราม ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา และ พิธีรดน้ำศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม เวลา 16.00 น. และ สวดพระอภิธรรม เวลา 19.00 น.

หลัง ชูษี เชิญยิ้ม แจ้งข่าวการสูญเสียครั้งใหญ่ เพื่อนในวงการตลกต่างเข้ามาแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณแม่ ไม่ว่าจะเป็น หลุยส์ ชวนชื่น, ขมิ้น เชิ้ญยิ้ม และ นงค์ เชิญยิ้ม

ชูษี สูญเสียแม่
ภาพจาก Facebook : ชูษี เชิญยิ้ม

ขณะเดียวกัน จอย เชิญยิ้ม ออกมาโพสต์คลิปแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณแม่ ชูษี เชิญยิ้ม ระบุว่า “ขอแสดงความเสียใจกับพี่ชูษี เชิญยิ้มด้วยนะคะที่สูญเสียคุณแม่ไป ใครที่รัและอยากให้กำลังใจพี่ษีนะคะ วันนี้สวดเป็นคืนแรกที่ ณ วัดอินทาราม จ.อยุธยา กราบเรียนเชิญนะคะ ขอแสดงความเสียใจมานะที่นี้ มีโอกาสก็จะไปร่วมงานนี้ เสียใจได้ ทุกอย่างจะผ่านไป คุณแม่ไปสู่สรวงสวรรค์แล้วนะคะ ขอให้คุณแม่ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ที่ผ่านมา ชูษี เชิญยิ้ม เผยถึงอาการป่วยของคุณแม่วัย 84 ปี ผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่ม ท่านประสบอุบัติเหตุลื่นล้มจนเส้นเลือดฝอยในสมองแตก ทำให้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาเกือบ 2 ปีแล้ว ปัจจุบันคุณแม่ไม่สามารถพูดคุยหรือตอบสนองได้ มีเพียงลมหายใจรวยรินและอยากนอนหลับเพียงอย่างเดียว โดยมีน้องสาวเป็นผู้ดูแลหลัก ส่วนตัวเขาเองเมื่อเดินทางมาจากวัดก็จะแวะไปเยี่ยมเสมอ

จอย ชวนชื่น แสดงความเสียใจ แม่ชูษี ชูษี เชิญยิ้ม เสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : จอย ชวนชื่น
ชูษี เชิญยิ้ม แจ้งข่าวเสียคุณแม่
ภาพจาก Facebook : ชูษี เชิญยิ้ม
เพื่อนตลกส่งกำลังใจ ชูษี เชิญยิ้ม สูญเสียแม่
ภาพจาก Facebook : ชูษี เชิญยิ้ม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

กระทรวงต่างประเทศ ประท้วงอิหร่านยิงเรือไทย เชิญทูตอิหร่านอิหร่านมาคุยแล้ว

4 วินาที ที่แล้ว
ข่าวดารา

ชูษี เชิญยิ้ม สูญเสียคุณแม่วัย 84 หลังเส้นเลือดสมองแตก นอนป่วยติดเตียง 2 ปี

11 นาที ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมเจ้าท่าขึ้นบัญชี 45 เรือเฝ้าระวัง ห้ามจดทะเบียนซ้ำ ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมเจ้าท่าขึ้นบัญชี 45 เรือเฝ้าระวัง ห้ามจดทะเบียนซ้ำ

15 นาที ที่แล้ว
สุรชัย สมบัติเจริญ เผยโฉมภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย เผย 40 ปีที่รักกันมา แม้ต้องอยู่ห่างกันก็ไม่เคยหย่าร้าง บันเทิง

ลูกทุ่งรุ่นใหญ่ เปิดตัวภรรยา ที่จดทะเบียนสมรสแบบเงียบๆ มากว่า 40 ปี สวยหล่อเหมาะสมกันมาก

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลมาเลฯ สั่งจำคุกแอดมินเพจ 10 เดือน เหตุโพสต์ดูหมิ่นศาสนาอิสลาม

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้ม ขออภัย มีบุคคลภายนอกพยายามเข้าถึงฐานข้อมูลสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รักแท้ตราบสิ้นลม คู่ตา-ยายครองรัก 70 ปี จับมือกันจากไปอย่างสงบ หลังอุบัติเหตุสลด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจานุเบกษา ข่าว

พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 496 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แมว จิรศักดิ์ เจอมนุษย์ป้ายืนจองจุดจอดชาร์จแบตรถ EV โพสต์สอนธรรมะระงับความโกรธ แฟนๆ แห่ชื่นชม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา โต้สื่อไทย ฮุน มาเนต ไม่เคยขอเจรจา ขอคืนพื้นที่ชายแดน หลังสงกรานต์ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา โต้สื่อไทย ฮุน มาเนต ไม่เคยขอเจรจา ขอคืนพื้นที่ชายแดน หลังสงกรานต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/3/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/3/69 แจกเลขชน 3 สำนัก ให้ตรงกันเป๊ะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีน กังวลสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง ส่งทูตช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกเรือ มยุรี นารี รอดชีวิต โพสต์เศร้า &quot;ขอโทษที่พาแม่กลับบ้านไม่ได้&quot; ข่าว

ลูกเรือ มยุรี นารี รอดชีวิต โพสต์เศร้า “ขอโทษที่พาแม่กลับบ้านไม่ได้”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทนายคาด “ทักษิณ” ได้พักโทษ 11 พ.ค. แต่คณะอนุกรรมการต้องเห็นชอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชนนพัฒฐ์” มาแล้ว เข้าพบเจ้าหน้าที่ DSI คดีเกี่ยวข้องเครื่อข่ายเว็บพนัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเผย อิหร่าน ไม่เคยให้เรือไทยผ่าน ฮอร์มุซ แค่วัดดวงลอบผ่านแล้วโดนจับได้ ข่าว

เพจดังเผย อิหร่าน ไม่เคยให้เรือไทยผ่าน ฮอร์มุซ แค่วัดดวงลอบผ่านแล้วโดนจับได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา กวาดล้างแก๊งคอลเซนเตอร์ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา โชว์ภาพทลายสแกมเมอร์ทั่วประเทศ ลั่น ปิดให้เกลี้ยงในเมษายนนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แหม่ม ลิษา เผยภาพอาการล่าสุด หลังรักษามะเร็งปอด เผย กำลังใจเกินร้อย สู้ไม่ถอยในทุกวัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยคลิป ลูกเรือไทยสละเรือ &quot;มยุรีนารี&quot; หน้าเลอะเขม่า หนีตายวุ่น หลังอิหร่านยิงถล่ม ข่าว

คลิปหนีตาย ลูกเรือ “มยุรีนารี” หน้าเลอะเขม่า สละเรือวุ่น หลังอิหร่านยิงถล่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เรือบรรทุกน้ำมันระเบิด 2 ลำในน่านน้ำอิรัก ตาย 1 ศพ คาดฝีมืออิหร่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 12 มี.ค. 69 พุ่งแตะ 100 ดอลลาร์ หลังเรือน้ำมันถูกโจมตีเพิ่ม เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 12 มี.ค. 69 พุ่งแตะ 100 ดอลลาร์ หลังเรือน้ำมันถูกโจมตีเพิ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดาราสาว เล่านาทีเฉียดตาย ฮึดสู้หัวขโมยจนกรามหัก หลังบุกเข้าบ้านและบีบคอแม่จนสลบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกรซ ชลิตา ปล่อยโฮหนัก ลบรูปคู่ไฮโซอาร์ตเกลี้ยงไอจี คนสงสัยวิวาห์ล่ม บันเทิง

เกรซ ชลิตา ปล่อยโฮหนัก ลบรูปคู่เกลี้ยง ส่อวิวาห์ล่ม? พี่สาวซัดเดือด อย่ามาทำร้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้โดยสารโพสต์คลิปหน้าต่าง วินาที Air India Express ไถลรันเวย์ภูเก็ต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.อิหร่าน เปิด 3 เงื่อนไขสงบศึก จี้สหรัฐ-อิสราเอล จ่ายค่าปฏิกรรมสงคราม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 13:40 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 13:42 น.
52
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงต่างประเทศ ประท้วงอิหร่านยิงเรือไทย เชิญทูตอิหร่านอิหร่านมาคุยแล้ว

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมเจ้าท่าขึ้นบัญชี 45 เรือเฝ้าระวัง ห้ามจดทะเบียนซ้ำ

ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมเจ้าท่าขึ้นบัญชี 45 เรือเฝ้าระวัง ห้ามจดทะเบียนซ้ำ

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569

ศาลมาเลฯ สั่งจำคุกแอดมินเพจ 10 เดือน เหตุโพสต์ดูหมิ่นศาสนาอิสลาม

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569

พรรคส้ม ขออภัย มีบุคคลภายนอกพยายามเข้าถึงฐานข้อมูลสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
Back to top button