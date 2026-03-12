ชูษี เชิญยิ้ม สูญเสียคุณแม่วัย 84 หลังเส้นเลือดสมองแตก นอนป่วยติดเตียง 2 ปี

วงการตลกอาลัย ชูษี เชิญยิ้ม สูญเสียคุณแม่ในวัย 84 ปี หลังลื่นล้ม เส้นเลือดฝอยในสมองแตก ป่วยติดเตียงมานาน 2 ปี เพื่อนส่งกำลังใจให้ครอบครัว เปิดกำหนดการสวดพระอภิธรรม ณ วัดอินทาราม
ขอแสดงความเสียใจกับ ชูษี เชิญยิ้ม หรือ ชิติสรรค์ ไชยเสนา ตลกแถวหน้าของเมืองไทย แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคุณแม่ วัย 84 ปี หลังจากท่านลื่นล้มส่งผลให้เส้นเลือดฝอยในสมองแตก จนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาเกือบ 2 ปี ต้นเดือนมีนาคมเจ้าตัวอัปเดตอาการล่าสุดของแม่ไม่รับรู้อะไรแล้ว หายใจโรยริน และอยากนอนหลับอย่างเดียว ไม่ได้ตอบสนองใด ๆ
ครอบคัรัวของ ชูษี เชิญยิ้ม เผยกำหนดพิธี ณ วัดอินทาราม ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา และ พิธีรดน้ำศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม เวลา 16.00 น. และ สวดพระอภิธรรม เวลา 19.00 น.
หลัง ชูษี เชิญยิ้ม แจ้งข่าวการสูญเสียครั้งใหญ่ เพื่อนในวงการตลกต่างเข้ามาแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณแม่ ไม่ว่าจะเป็น หลุยส์ ชวนชื่น, ขมิ้น เชิ้ญยิ้ม และ นงค์ เชิญยิ้ม
ขณะเดียวกัน จอย เชิญยิ้ม ออกมาโพสต์คลิปแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณแม่ ชูษี เชิญยิ้ม ระบุว่า “ขอแสดงความเสียใจกับพี่ชูษี เชิญยิ้มด้วยนะคะที่สูญเสียคุณแม่ไป ใครที่รัและอยากให้กำลังใจพี่ษีนะคะ วันนี้สวดเป็นคืนแรกที่ ณ วัดอินทาราม จ.อยุธยา กราบเรียนเชิญนะคะ ขอแสดงความเสียใจมานะที่นี้ มีโอกาสก็จะไปร่วมงานนี้ เสียใจได้ ทุกอย่างจะผ่านไป คุณแม่ไปสู่สรวงสวรรค์แล้วนะคะ ขอให้คุณแม่ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะ“
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ที่ผ่านมา ชูษี เชิญยิ้ม เผยถึงอาการป่วยของคุณแม่วัย 84 ปี ผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่ม ท่านประสบอุบัติเหตุลื่นล้มจนเส้นเลือดฝอยในสมองแตก ทำให้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาเกือบ 2 ปีแล้ว ปัจจุบันคุณแม่ไม่สามารถพูดคุยหรือตอบสนองได้ มีเพียงลมหายใจรวยรินและอยากนอนหลับเพียงอย่างเดียว โดยมีน้องสาวเป็นผู้ดูแลหลัก ส่วนตัวเขาเองเมื่อเดินทางมาจากวัดก็จะแวะไปเยี่ยมเสมอ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชูษี เชิญยิ้ม ปัดรู้จัก อดีตพระอลงกต ส่วนตัว หลังโผล่ชื่อโดนโยงตลกช.ไถเงินพระ
- เปิดประวัติ ชูษี เชิญยิ้ม จากตลกคิวทอง สู่ลูกศิษย์วัด กินข้าวก้นบาตร หลวงพ่อสินทรัพย์
- ชูษี ชี้ระดับ “หลวงตาสิ้นคิด” BMW 7 ล้านน้อยไป เตือนคนอคติรอรับกรรม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: