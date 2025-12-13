ข่าว

ผู้โดยสารแตกตื่น! สาวคลั่งควักมีดขู่กลางรถเมล์ คนขับตะครุบตัวก่อนรีบนำลงรถ

เผยแพร่: 13 ธ.ค. 2568 17:16 น.
225
ระทึกบนรถเมล์สายสุขุมวิทวันนี้ 13 ธันวา
ภาพ TikTok @lijan_26

โซเชียลเตือนภัยบนรถเมล์ โพสต์คลิปนาทีสาวคลั่งถือมีดจะทำร้าย พนักงานเก็บค่าโดยสาร ผู้โดยสารแตกตื่น เคราะห์ดีคนขับสติดีรีบจอดรถ ล็อกตัวผู้ก่อเหตุลงรถประจำทางทันที

วันนี้ (13 ธ.ค.) ได้มีผู้ใช้บัญชีติ๊กต่อกรายหนึ่ง โพสต์คลิปขณะเกิดเหตุระทึกบนรถโดยสารประจำทางสายสุขุมวิท โดยระบุว่า “ณ เส้นทาง สายสุขุมวิท กระเป๋าและคนขับสติดีมากๆ”

ในคลิปวิดีโอความยาว 53 วินาที จะเห็นจังหวะที่สาวผู้ก่อเหตุปรี่เข้าไปจะใข้อาวุธมีดทำร้ายพนักงานเก็บค่าโดยสาร โดยขณะเดียวกันคนบนรถเมล์ต่งาพากันเดินหนีออกจากที่เกิดเหตุบนรถอย่างรวดเร็ว จากนั้นคนขับรถเมล์พยายามรีบเข้าควบคุมสถานการณ์ โดยพนักงานเก็บค่าโดยสารบอกให้ผู้โดยสารช่วยถ่ายคลิปเหตุการณ์ไว้ จากนั้นคนขับรถเมล์เข้าควบคุมตัวหญิงคนดังกล่าวได้ ก่อนนำตัวลงจากรถ

เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว (ดูคลิป).

ภาพ TikTok @lijan_26
ภาพ TikTok @lijan_26
ภาพ TikTok @lijan_26

เผยแพร่: 13 ธ.ค. 2568 17:16 น.
225
