ผู้โดยสารแตกตื่น! สาวคลั่งควักมีดขู่กลางรถเมล์ คนขับตะครุบตัวก่อนรีบนำลงรถ
โซเชียลเตือนภัยบนรถเมล์ โพสต์คลิปนาทีสาวคลั่งถือมีดจะทำร้าย พนักงานเก็บค่าโดยสาร ผู้โดยสารแตกตื่น เคราะห์ดีคนขับสติดีรีบจอดรถ ล็อกตัวผู้ก่อเหตุลงรถประจำทางทันที
วันนี้ (13 ธ.ค.) ได้มีผู้ใช้บัญชีติ๊กต่อกรายหนึ่ง โพสต์คลิปขณะเกิดเหตุระทึกบนรถโดยสารประจำทางสายสุขุมวิท โดยระบุว่า “ณ เส้นทาง สายสุขุมวิท กระเป๋าและคนขับสติดีมากๆ”
ในคลิปวิดีโอความยาว 53 วินาที จะเห็นจังหวะที่สาวผู้ก่อเหตุปรี่เข้าไปจะใข้อาวุธมีดทำร้ายพนักงานเก็บค่าโดยสาร โดยขณะเดียวกันคนบนรถเมล์ต่งาพากันเดินหนีออกจากที่เกิดเหตุบนรถอย่างรวดเร็ว จากนั้นคนขับรถเมล์พยายามรีบเข้าควบคุมสถานการณ์ โดยพนักงานเก็บค่าโดยสารบอกให้ผู้โดยสารช่วยถ่ายคลิปเหตุการณ์ไว้ จากนั้นคนขับรถเมล์เข้าควบคุมตัวหญิงคนดังกล่าวได้ ก่อนนำตัวลงจากรถ
เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว (ดูคลิป).
