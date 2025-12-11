ทัวร์ลงยับ! น้ำชา ชีรณัฐ แจงดราม่า ปล่อยลูกเล่นเลอะในร้านอาหาร เผยทำคอนเทนต์ตามบรีฟลูกค้า ยันเก็บกวาด-ชดเชยค่าเสียหายแล้ว พร้อมสอนลูกเรื่องมารยาท
กำลังเป็นคลิปไวรัลที่ถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกับคอนเทนต์ล่าสุดของนักร้องแม่ลูก 1 “น้ำชา ชีรณัฐ” ที่ได้โพสต์คลิปลูกชายลงในช่องติ๊กต็อก @namchatea เผยให้เห็นน้องน้ำทะเลกำลังเล่นอาหาร และน้ำจิ้มอย่างเลอะเทอะภายในร้าอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง จนทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากขนทัวร์มาลงอย่างหนักถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ ซึ่งผู้เป็นแม่จะต้องอบรมลูกในทันทีว่าไม่ควรกระทำ
ต่อมา น้ำชา ได้ตอบกลับดราม่าเบื้องต้นแล้วที่คอมเมนต์ใต้คลิปดังกล่าวว่า “ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ วันนั้นลูกสนุกเกินไปจริงๆ แม่ชาก็เก็บกวาดและชดเชยให้ทางร้านเรียบร้อยค่ะ ได้คุยกับลูกแล้วว่าอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ในร้านอาหาร ขอบคุณที่เป็นห่วงและยังเอ็นดูเด็กน้อยของเรานะคะ เขาจะค่อย ๆ เรียนรู้ไปพร้อมกับแม่ชาค่ะ”
ล่าสุด 11 ธ.ค. 68 น้ำชา ชีรณัฐ ก็ได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่อินสตาแกรมส่วนตัว namcha_tea โดยเป็นการออกจดหมายชี้แจงดราม่าที่เกิดขึ้นจากคลิปปล่อยลูกเล่นเลอะเทอะในร้านอาหาร ระบุว่า
“ขออนุญาติชี้แจงเหตุการณ์จากคลิปวิดีโอล่าสุด
จากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ ซึ่งปรากฏภาพลูกของชาทําให้โต๊ะอาหารมีความไม่เรียบร้อยในร้านอาหาร ชาขอแสดงความเสียใจ และขออภัยต่อทางร้าน รวมถึงผู้ติดตามทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ
คลิปดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทําคอนเทนต์ตามบรีฟงานลูกค้า โดยมีการกํากับการถ่ายทําและการควบคุมทุกขั้นตอนจากทีมงาน เพื่อให้ได้ภาพตามเนื้อหาที่ต้องการค่ะ ทางร้านได้รับแจ้งและอนุญาตอย่างเป็นทางการก่อนถ่ายทํา และหลังเสร็จสิ้นงาน ชาได้ทําความสะอาดพื้นที่ พร้อมทั้งชดเชยให้กับทางร้านอย่างเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม ชาน้อมรับทุกความคิดเห็นด้วยความเคารพ และขอถือเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนสําคัญในการปรับปรุงวิธีการนําเสนอคอนเทนต์ให้รอบคอบ และเหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคต
ชาได้พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับมารยาทในที่สาธารณะเพิ่มเติมแล้ว และจะดูแลทุกขั้นตอนในการทํางานให้มีความรับผิดชอบ และระมัดระวังมากขึ้นค่ะ
อย่างไรก็ตาม ชาขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคําที่เป็นการดูหมิ่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุตรหรือครอบครัว หากมีข้อความที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือหมิ่นประมาท ชาจําเป็นต้องพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายเพื่อปกป้องครอบครัวตามสิทธิ์ที่พึงมีค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงและให้คําแนะนําค่ะ”
