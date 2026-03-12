สวยสยอง! ฉีดฟิลเลอร์ช่องคลอด ดับ 2 ศพ อุดตันหลอดเลือดที่ปอด
เตือนภัยสาวๆ ฉีดฟิลเลอร์ช่องคลอด อวัยวะเพศหญิง วังเต่งตึง อวบกระชับ เสียชีวิต 2 ศพ อุดตันหลอดเลือดที่ปอด
สาวๆ ที่กำลังสนใจการทำศัลยกรรมตกแต่งจุดซ่อนเร้น หรือที่เรียกกันติดปากว่า “ฉีดฟิลเลอร์น้องสาว” ต้องอ่าน บทความวิชาการจากวารสารนิติเวชศาสตร์เกาหลี (Korean Journal of Legal Medicine) เผยแพร่เคสศึกษาที่น่าตกใจ เกี่ยวกับอันตรายถึงชีวิตที่เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์เข้าไปบริเวณช่องคลอด
อุทาหรณ์ 2 เคส ฟิลเลอร์ทำพิษ ถึงขั้นเสียชีวิต
รายงานฉบับนี้ได้เปิดเผยผลการชันสูตรพลิกศพผู้ป่วยหญิง 2 ราย ที่เสียชีวิตจากภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดชนิดที่ไม่ได้เกิดจากลิ่มเลือด (Non-thrombotic pulmonary embolism – NTPE) ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการฉีดฟิลเลอร์ที่ช่องคลอด
เคสที่ 1: หญิงวัย 38 ปี หมดสติหลังฉีดฟิลเลอร์ไฮยาลูรอนิกแอซิด (HA) 15 มิลลิลิตร ไปเพียง 20-40 นาที แม้แพทย์จะพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ แต่เธอก็จากไปในอีก 10 วันต่อมา การชันสูตรพบฟิลเลอร์จำนวนมากบริเวณช่องคลอด และพบการอุดตันของฟิลเลอร์ในหลอดเลือดดำบริเวณใกล้เคียง รวมถึงในปอดด้วย
เคสที่ 2: หญิงวัย 35 ปี เกิดภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำและหัวใจหยุดเต้นหลังฉีดฟิลเลอร์คอลลาเจนและฟิลเลอร์ชนิดผสม (HA+PLA) เพียง 4 นาที เธอเสียชีวิตหลังจากนั้น 1 เดือน การชันสูตรพบว่าฟิลเลอร์คอลลาเจนได้เข้าไปอุดตันในหลอดเลือดปอด และลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ เช่น หัวใจและสมอง
ทำไม ฉีดฟิลเลอร์น้องสาว ถึงอันตราย?
สาวๆ หลายคนที่ตัดสินใจฉีด เพราะต้องการตกแต่งจุดซ่อนเร้นให้ดูอวบอิ่ม เต่งตึง หรือแก้ไขรูปทรงตามความพึงพอใจส่วนตัว หวังว่าการฉีดฟิลเลอร์จะช่วยเพิ่มความกระชับ ซึ่งอาจส่งผลดีต่อสมรรถภาพและความรู้สึกขณะมีเพศสัมพันธ์
แม้การฉีดฟิลเลอร์ดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยกว่าการผ่าตัด แต่บริเวณช่องคลอดนั้นเต็มไปด้วยโครงข่ายหลอดเลือดดำที่ซับซ้อน การฉีดฟิลเลอร์ในบริเวณนี้จึงมีความเสี่ยงสูงที่ฟิลเลอร์จะหลุดเข้าไปในหลอดเลือด ไม่ว่าจะจากการฉีดเข้าเส้นเลือดโดยตรง หรือเกิดจากแรงดันขณะฉีดที่ดันให้ฟิลเลอร์แทรกซึมเข้าไปในหลอดเลือดดำ
เมื่อฟิลเลอร์หลุดเข้าไปในระบบไหลเวียนเลือด มันสามารถไหลไปตามกระแสเลือดและไปอุดตันที่อวัยวะสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะ “ปอด” ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า NTPE ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายถึงชีวิต และมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากการฉีด
ข้อควรระวังสำหรับผู้ที่สนใจ
ปัจจุบันมีสารเติมเต็มหลายชนิดที่นำมาใช้ เช่น ไฮยาลูรอนิกแอซิด (HA), คอลลาเจน, และโพลีแลกติกแอซิด (PLA) แม้ HA จะเป็นที่นิยมเพราะโอกาสเกิดอาการแพ้น้อยกว่า แต่รายงานนี้ก็ชี้ให้เห็นว่า HA ก็สามารถก่อให้เกิดปัญหาฟิลเลอร์อุดตันหลอดเลือดได้เช่นกัน
ที่สำคัญ การฉีดฟิลเลอร์บริเวณช่องคลอดยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในหลายประเทศ รวมถึงในเกาหลีใต้ด้วย สมาคมสูตินรีแพทย์ในหลายประเทศต่างก็ไม่สนับสนุนให้ทำหัตถการนี้
