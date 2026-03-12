ข่าวต่างประเทศ

สวยสยอง! ฉีดฟิลเลอร์ช่องคลอด ดับ 2 ศพ อุดตันหลอดเลือดที่ปอด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 20:10 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 10:23 น.
95
สวยสยอง! ฉีดฟิลเลอร์ช่องคลอด ดับ 2 ศพ อุดตันหลอดเลือดที่ปอด

เตือนภัยสาวๆ ฉีดฟิลเลอร์ช่องคลอด อวัยวะเพศหญิง วังเต่งตึง อวบกระชับ เสียชีวิต 2 ศพ อุดตันหลอดเลือดที่ปอด

สาวๆ ที่กำลังสนใจการทำศัลยกรรมตกแต่งจุดซ่อนเร้น หรือที่เรียกกันติดปากว่า “ฉีดฟิลเลอร์น้องสาว” ต้องอ่าน บทความวิชาการจากวารสารนิติเวชศาสตร์เกาหลี (Korean Journal of Legal Medicine) เผยแพร่เคสศึกษาที่น่าตกใจ เกี่ยวกับอันตรายถึงชีวิตที่เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์เข้าไปบริเวณช่องคลอด

อุทาหรณ์ 2 เคส ฟิลเลอร์ทำพิษ ถึงขั้นเสียชีวิต

รายงานฉบับนี้ได้เปิดเผยผลการชันสูตรพลิกศพผู้ป่วยหญิง 2 ราย ที่เสียชีวิตจากภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดชนิดที่ไม่ได้เกิดจากลิ่มเลือด (Non-thrombotic pulmonary embolism – NTPE) ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการฉีดฟิลเลอร์ที่ช่องคลอด

เคสที่ 1: หญิงวัย 38 ปี หมดสติหลังฉีดฟิลเลอร์ไฮยาลูรอนิกแอซิด (HA) 15 มิลลิลิตร ไปเพียง 20-40 นาที แม้แพทย์จะพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ แต่เธอก็จากไปในอีก 10 วันต่อมา การชันสูตรพบฟิลเลอร์จำนวนมากบริเวณช่องคลอด และพบการอุดตันของฟิลเลอร์ในหลอดเลือดดำบริเวณใกล้เคียง รวมถึงในปอดด้วย

เคสที่ 2: หญิงวัย 35 ปี เกิดภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำและหัวใจหยุดเต้นหลังฉีดฟิลเลอร์คอลลาเจนและฟิลเลอร์ชนิดผสม (HA+PLA) เพียง 4 นาที เธอเสียชีวิตหลังจากนั้น 1 เดือน การชันสูตรพบว่าฟิลเลอร์คอลลาเจนได้เข้าไปอุดตันในหลอดเลือดปอด และลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ เช่น หัวใจและสมอง

ทำไม ฉีดฟิลเลอร์น้องสาว ถึงอันตราย?

สาวๆ หลายคนที่ตัดสินใจฉีด เพราะต้องการตกแต่งจุดซ่อนเร้นให้ดูอวบอิ่ม เต่งตึง หรือแก้ไขรูปทรงตามความพึงพอใจส่วนตัว หวังว่าการฉีดฟิลเลอร์จะช่วยเพิ่มความกระชับ ซึ่งอาจส่งผลดีต่อสมรรถภาพและความรู้สึกขณะมีเพศสัมพันธ์

แม้การฉีดฟิลเลอร์ดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยกว่าการผ่าตัด แต่บริเวณช่องคลอดนั้นเต็มไปด้วยโครงข่ายหลอดเลือดดำที่ซับซ้อน การฉีดฟิลเลอร์ในบริเวณนี้จึงมีความเสี่ยงสูงที่ฟิลเลอร์จะหลุดเข้าไปในหลอดเลือด ไม่ว่าจะจากการฉีดเข้าเส้นเลือดโดยตรง หรือเกิดจากแรงดันขณะฉีดที่ดันให้ฟิลเลอร์แทรกซึมเข้าไปในหลอดเลือดดำ

เมื่อฟิลเลอร์หลุดเข้าไปในระบบไหลเวียนเลือด มันสามารถไหลไปตามกระแสเลือดและไปอุดตันที่อวัยวะสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะ “ปอด” ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า NTPE ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายถึงชีวิต และมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากการฉีด

ข้อควรระวังสำหรับผู้ที่สนใจ

ปัจจุบันมีสารเติมเต็มหลายชนิดที่นำมาใช้ เช่น ไฮยาลูรอนิกแอซิด (HA), คอลลาเจน, และโพลีแลกติกแอซิด (PLA) แม้ HA จะเป็นที่นิยมเพราะโอกาสเกิดอาการแพ้น้อยกว่า แต่รายงานนี้ก็ชี้ให้เห็นว่า HA ก็สามารถก่อให้เกิดปัญหาฟิลเลอร์อุดตันหลอดเลือดได้เช่นกัน

ที่สำคัญ การฉีดฟิลเลอร์บริเวณช่องคลอดยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในหลายประเทศ รวมถึงในเกาหลีใต้ด้วย สมาคมสูตินรีแพทย์ในหลายประเทศต่างก็ไม่สนับสนุนให้ทำหัตถการนี้

เทรนด์ใหม่ Gen Z แห่ “ฉีดฟิลเลอร์น้องชาย” ไม่พอใจขนาด อิทธิพลโซเชียล-หนังโป๊-เข้ายิม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หวังซิงเยว่ ฉลองวันเกิดเมาเผลอโพสต์คลิป ข่าวต่างประเทศ

งานเข้า! หวังซิงเยว่ พระเอกหนุ่ม เมาหนัก-ไม่มีสติ เปลือยหุ่นโชว์ ก่อนรีบลบทิ้ง

1 นาที ที่แล้ว
สวยสยอง! ฉีดฟิลเลอร์ช่องคลอด ดับ 2 ศพ อุดตันหลอดเลือดที่ปอด ข่าวต่างประเทศ

สวยสยอง! ฉีดฟิลเลอร์ช่องคลอด ดับ 2 ศพ อุดตันหลอดเลือดที่ปอด

51 นาที ที่แล้ว
ลีกสเปนเถื่อน เหยียดนักเตะญี่ปุ่น &quot;ไอ้คนจีนสวะ&quot; จนสื่อแผ่นดินใหญ่ต้องสวนเจ็บ ข่าวต่างประเทศ

ลีกสเปนเถื่อน เหยียดนักเตะญี่ปุ่น “ไอ้คนจีนสวะ” จนสื่อแผ่นดินใหญ่ต้องสวนเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจสั่นทั้งโซเชียล &quot;ไอซ์ ปรีชญา&quot; อวดหุ่นสับ ในชุดชั้นในสีหวาน แต่แซ่บเกินต้าน บันเทิง

ใจสั่นทั้งโซเชียล “ไอซ์ ปรีชญา” อวดหุ่นสับ ในชุดชั้นในสีหวาน แต่แซ่บเกินต้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกสนั่น! แม่ขอไตลูก แลกเงิน 5,000 ไม่อยากฟอกไต จะได้ทำงานต่อ &quot;ทำบุญให้แม่ได้มั้ย&quot; ข่าว

ถกสนั่น! แม่ขอไตลูก แลกเงิน 5,000 ไม่อยากฟอกไต “ทำบุญให้แม่ได้มั้ย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดประวัติ เกลือ กิตติ พิธีกรและดาราหนุ่มอารมณ์ดี เจ้าของรางวัลเทพทอง สาขา บุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำชา ชีรณัฐ เปิดใจใช้ชีวิตแบบซ้อมตาย มีสติตลอดเวลา ข่าวดารา

น้ำชา ชีรณัฐ ใช้ชีวิตซ้อมตายทุกวัน อดีตเคยบ้าแบรนด์เนม ดึงสติเงินมีวันหมด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ภูมิใจไทย&quot; ผนึก &quot;เพื่อไทย&quot; พร้อมตั้งรัฐบาล 291 เสียง ยันเพียงพอต่อการบริหารประเทศ ข่าวการเมือง

“ภูมิใจไทย” ผนึก “เพื่อไทย” พร้อมตั้งรัฐบาล 291 เสียง ยันเพียงพอต่อการบริหารประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนวโน้มราคาทองคำเช้าวันที่ 12 มีนาคม 2569 เศรษฐกิจ

ปิดราคาทองวันนี้ 12 มี.ค. 69 สวิงระห่ำ 23 รอบ! รูปพรรณจ่อทะลุ 79,000

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ไอจีตัดพ้อ “พอไม่ทนกลับเป็นคนที่แย่” แฟนๆ ห่วงหนัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลอาญา อนุญาตให้ประกันตัว “ชนนพัฒฐ์” สส.สงขลา สั่งห้ามออกนอกประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่านปฏิเสธข่าวลือให้เรือบรรทุกน้ำมันอินเดียผ่านฮอร์มุซ ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน โต้ข่าว ปล่อยเรือน้ำมันอินเดีย ผ่านฮอร์มุซ ยันคุมเข้มขั้นสุด ไม่มีข้อยกเว้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 16 มีนาคม 2569 แนวทางเจ้าแม่คนดัง ตรงหวยออกวันจันทร์ เลขเด็ด

มาแล้ว เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 16 มี.ค. 69 แนวทางเจ้าแม่คนดัง ตรงหวยออกวันจันทร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก.แรงงานเปิดยอดเงินชราภาพ 3 ลูกเรือไทยสูญหายช่องแคบฮอร์มุซ น้อยสุด 678 บาท เศรษฐกิจ

สรุปยอดเงินชราภาพ 3 ลูกเรือไทยสูญหายเหตุเรือ มยุรี นารี ต่ำสุดสะสมเพียง 678 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เผยชื่อ 3 ลูกเรือไทยสูญหาย เหตุเรือ มยุรีนารี โดนถล่ม ช่องแคบฮอร์มุซ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต.ชุดเล็ก ตีตกคดี “ฮั้ว สว.” 229 รายรอด ไม่มีมูลความผิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อไทย มีมติส่ง &quot;เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล&quot; สส.เลย นั่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2 ข่าวการเมือง

เพื่อไทย มีมติส่ง “เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล” สส.เลย นั่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน “ชนนพัฒฐ์” สส. พรรคกล้าธรรม รวมกว่า 159 ล้านบาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

“แกร็บเกล” มาแล้ว! ควง 4 หนุ่ม “Friend of Grab” แจกความสดใสเกินต้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
จางหลิงเฮ่อ ดาราจีน โดนจวกยับหลังหลุดปากบูลลี่รูปลักษณ์คนอาเซียน ข่าวต่างประเทศ

ดาราจีน หลุดปากเหยียดหน้าตา เหมือนคนอาเซียน ทัวร์ลงยับ แห่แบนงาน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ โก๊ะตี๋ อารามบอย ย้อนเส้นทางชีวิตจากเด็กเกเรไว้ผมโก๊ะ สู่ดาราตลกและพิธีกรชื่อดัง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิชิต้า ชาห์ คือใคร? เปิดประวัติทายาทสาว GP Group ผู้หญิงที่รวยที่สุดในไทย เศรษฐกิจ

นิชิต้า ชาห์ คือใคร? เปิดประวัติทายาทสาว GP Group ผู้หญิงที่รวยที่สุดในไทย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ฝากขัง “ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” นำตัวส่งศาลอาญารัชดา คดีเครือข่ายเว็บพนัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉ &quot;อาจารย์สิงห์&quot; อ้างเป็นพราหมณ์ ลวงแก้กรรม บังคับอมของลับ-เอาน้ำเชื้อเขียนยันต์ ข่าว

แฉ “อาจารย์สิงห์” อ้างเป็นพราหมณ์ ลวงแก้กรรม บังคับอมของลับ-เอาน้ำเชื้อเขียนยันต์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นัด 15 มี.ค. โหวตเลือกประธานสภา-รองประธานสภา ลือ “ปชน.” เสนอชื่อด้วย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 20:10 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 10:23 น.
95
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใจสั่นทั้งโซเชียล &quot;ไอซ์ ปรีชญา&quot; อวดหุ่นสับ ในชุดชั้นในสีหวาน แต่แซ่บเกินต้าน

ใจสั่นทั้งโซเชียล “ไอซ์ ปรีชญา” อวดหุ่นสับ ในชุดชั้นในสีหวาน แต่แซ่บเกินต้าน

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
ถกสนั่น! แม่ขอไตลูก แลกเงิน 5,000 ไม่อยากฟอกไต จะได้ทำงานต่อ &quot;ทำบุญให้แม่ได้มั้ย&quot;

ถกสนั่น! แม่ขอไตลูก แลกเงิน 5,000 ไม่อยากฟอกไต “ทำบุญให้แม่ได้มั้ย”

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569

เปิดประวัติ เกลือ กิตติ พิธีกรและดาราหนุ่มอารมณ์ดี เจ้าของรางวัลเทพทอง สาขา บุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
น้ำชา ชีรณัฐ เปิดใจใช้ชีวิตแบบซ้อมตาย มีสติตลอดเวลา

น้ำชา ชีรณัฐ ใช้ชีวิตซ้อมตายทุกวัน อดีตเคยบ้าแบรนด์เนม ดึงสติเงินมีวันหมด

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
Back to top button